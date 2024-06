Vacanze a Zante: esplorare l’isola, le spiagge e i borghi

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: 123RF Le meravigliose spiagge di Zante

L’isola di Zante, o Zakynthos, situata nel Mar Ionio, è una delle gemme nascoste della Grecia. Con le sue spiagge mozzafiato, le acque cristalline e la ricca storia culturale, Zante attira visitatori da tutto il mondo. Ecco una guida attraverso le meraviglie naturali, le attrazioni culturali, e le delizie gastronomiche che l’isola ha da offrire.

Zante, dove si trova

Zante è una delle isole ioniche greche, situata a sud-ovest della Grecia continentale. È conosciuta per la sua forma quasi triangolare e le sue coste frastagliate che ospitano alcune delle spiagge più belle del Mediterraneo. Le spiagge di sabbia bianca lambite da acque turchesi, le grotte marine incantevoli e la ricca vita marina rendono l’isola un paradiso per gli amanti del mare.

Le spiagge incantevoli

È possibile scegliere tra grandi baie o piccole spiagge incontaminate, per godere al massimo di mare, sport acquatici e relax.

Navagio Beach (Spiaggia del Naufragio)

Forse la spiaggia più iconica di Zante, la Spiaggia del Relitto è un gioiello nascosto raggiungibile solo via mare, incastonato tra alte scogliere calcaree bianche. Ciò che rende questa baia così spettacolare è il relitto di una nave che giace sulla sabbia bianca, donando un’atmosfera misteriosa e affascinante. Circondata da acque turchesi e con un panorama mozzafiato, questa spiaggia è perfetta per chi cerca una combinazione di avventura e bellezza naturale. Gli escursionisti possono godere di vedute panoramiche spettacolari dalle scogliere sovrastanti, mentre i più sportivi possono esplorare la baia, fare snorkeling tra i pesci colorati o semplicemente rilassarsi sotto il sole greco.

Laganas Beach

Situata sulla costa meridionale di Zante, la Spiaggia di Laganas è celebre per la sua lunghezza e la sabbia dorata che si estende per oltre 9 chilometri lungo la baia. Questa spiaggia è rinomata per essere una delle principali destinazioni per la nidificazione delle tartarughe caretta-caretta, un evento unico che attira molti visitatori interessati alla conservazione della fauna marina. Le acque calme e poco profonde di Laganas sono ideali per nuotare e praticare sport acquatici come il jet-ski e il pedalò. Lungo la costa, numerosi bar, taverne e ristoranti offrono piatti locali e internazionali, rendendo Laganas una meta ideale per chi cerca relax, divertimento e la possibilità di avvistare le tartarughe in uno dei loro habitat naturali più importanti al mondo.

Porto Limnionas

Uno dei luoghi più remoti, affascinanti e selvaggi di tutta l’isola è Porto Limnionas. L’acqua cristallina con sfumature di colori intensi, i suoi fondali e le grotte lasciano ogni visitatore senza parole. Luogo ideale per gli amanti dello snorkeling, più che una spiaggia (che è veramente piccola!) sembra un autentico fiordo. Per arrivare a Porto Limnionas bisogna raggiungere il pittoresco paese di montagna di Agios Leon e poi seguire le indicazioni. La strada termina in un parcheggio, e da qui si scendono alcuni gradini scavati nella roccia fino al mare.

Gerakas Beach

Gerakas Beach è una delle gemme naturali di Zante, celebre per la sua bellezza incontaminata e il suo valore ecologico. Situata nella parte meridionale dell’isola, questa spiaggia è parte del National Marine Park di Zante, dedicato alla protezione delle tartarughe Caretta Caretta. Gerakas è rinomata per le sue sabbie dorate e le acque cristalline, che offrono condizioni perfette per il nuoto e il relax. La spiaggia è circondata da falesie rocciose e vegetazione mediterranea, creando un ambiente naturale e tranquillo ideale per chi cerca una fuga dalla frenesia quotidiana. Per via della sua importanza ambientale, è fondamentale rispettare le regole del parco e contribuire alla conservazione di questa meravigliosa destinazione.

Non solo mare

Tra una spiaggia, una nuotata e la tintarella, vale la pena prendersi del tempo per visitare anche i pittoreschi borghi e villaggi di Zante, ognuno con il suo fascino unico.

Zakynthos Town

Zakynthos Town, la città più grande dell’isola omonima, incanta i visitatori con il suo mix di fascino storico e atmosfera vivace. Situata lungo la costa orientale di Zakynthos, questa città portuale combina elementi dell’architettura veneziana, britannica e francese, rispecchiando la sua storia multiculturale. Il cuore pulsante della città è la pittoresca piazza Solomos, circondata da edifici neoclassici e caffè accoglienti, perfetti per gustare un caffè o uno snack locale. Tra le attrazioni principali spiccano il Museo Bizantino e il Museo Solomos, che offrono una profonda immersione nella cultura e nella storia dell’isola. Zakynthos Town è anche famosa per la sua vibrante vita notturna e la varietà di ristoranti che propongono piatti tradizionali e cucina internazionale. Esplorare le stradine strette e tortuose della città vecchia rivela angoli suggestivi, mentre il lungomare offre splendide viste sul mar Ionio. Con il suo mix di cultura, storia e vivacità, Zakynthos Town è una tappa fissa per chi visita l’isola greca di Zakynthos.

Keri Village

Keri Village è un incantevole villaggio tradizionale situato sulle dolci pendici delle montagne di Zakynthos. Rinomato per le sue vedute mozzafiato sulla baia di Laganas, questo luogo conserva intatto il suo carattere rurale autentico. Qui, gli edifici dalle facciate colorate si affacciano su stradine lastricate e tranquille piazze, creando un’atmosfera di pace e serenità. Immerso nella natura rigogliosa dell’isola, Keri Village è anche un punto di partenza ideale per esplorare sentieri panoramici che conducono a vista sui panorami marini senza tempo e a esperienze autentiche della vita tradizionale di Zakynthos.

Alykes e Alykanas

Da visitare, magari al tramonto o in serata, i due villaggi costieri famosi per le loro spiagge sabbiose, ma anche per le taverne accoglienti e l’ospitalità tradizionale greca. Le saline di Alykes sono ancora in funzione e visitabili; e visto che questa zona è famosa per la produzione di olio d’oliva di alta qualità, molte delle fattorie locali accolgono i visitatori per tour e degustazioni.

Info pratiche su Zante

Cosa mangiare

A Zakynthos, l’esperienza culinaria è ricca di sapori mediterranei autentici, di ingredienti locali e freschi. Tra le specialità da non perdere ci sono la Moussaka, un gratinato di melanzane, carne e besciamella; le Souvlaki, spiedini di carne; lo Stifado, un gustoso stufato di carne con cipolle caramellate e spezie, e l’Avgolemono, una zuppa cremosa di pollo e limone. I piatti di pesce si trovano ovunque, con calamari freschi fritti o alla griglia e il Bourdeto, un guazzetto di pesce piccante. Da non dimenticare il formaggio Feta, servito in insalate e piatti a base di verdure fresche e olive locali. Per chi ama i dolci, i Loukoumades sono piccoli dolci fritti con miele e cannella, e la Baklava è una torta a strati di noci e miele.

Come arrivare e muoversi

Zante è accessibile via mare e aerea. L’Aeroporto Internazionale di Zante collega l’isola alle principali città europee con voli diretti durante la stagione estiva. È anche possibile raggiungere Zante via traghetto da Killini, sul continente greco. Zante è facilmente esplorabile con auto a noleggio, che consentono di visitare facilmente le spiagge remote e le attrazioni culturali. È anche possibile utilizzare i taxi locali o gli autobus per spostarsi tra le principali località dell’isola.