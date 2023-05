Liverpool, non solo Eurovision: alla scoperta della città dei Beatles

Torna l’appuntamento con l’Eurovision Song Contest, l’evento canoro più seguito al mondo, che quest’anno si svolge a Liverpool, a causa dell’impossibilità per l’Ucraina, vincitrice della scorsa edizione, di ospitare il seguitissimo concorso. La manifestazione si tiene dal 9 al 13 maggio, offrendo anche l’occasione perfetta per scoprire il patrimonio artistico e creativo della città del Regno Unito considerata la mecca della musica. Come è arcinoto, infatti, qui è nata la leggenda dei Beatles.

Liverpool, la città dei Beatles e della musica

Lasciata Londra e i festeggiamenti per l’incoronazione di Re Carlo III, vale la pena regalarsi un viaggio a Liverpool, una destinazione come nessun’altra. John, Paul, George e Ringo, i quattro ragazzi che avrebbero rivoluzionato il mondo della musica nei primi anni ’60, sono cresciuti in questa città portuale nel nord-ovest dell’Inghilterra, dove, oggi come ieri, si continua a vivere nel mito dei Beatles. La storia del celebre gruppo britannico è impressa in luoghi diventati iconici, come Penny Lane, nella periferia sudorientale, con il capolinea degli autobus, la banca e il negozio da barbiere menzionati nella omonima canzone, e la chiesa di St. Barnabas, dove Paul cantava come corista e in cui incontrava spesso John.

Strawberry Field, il luogo simbolo immortalato nel brano “Strawberry Fields Forever”, ha aperto al pubblico i suoi cancelli rossi, e ospita una mostra sui Fab Four (come li definì la stampa), un centro visitatori e una caffetteria. Il grande edificio vittoriano circondato da un parco alberato, ex orfanotrofio dell’Esercito della Salvezza – diventato per il giovane John il luogo di fuga preferito – sorge su Beaconsfield Road, proprio alla fine di Menlove Avenue, a cinque minuti a piedi da Mendips, la casa in cui visse Lennon, aperta al pubblico per la prima volta nel 2003. Al 20 di Forthlin Road ad Allerton, l’ex casa McCartney è un altro punto di riferimento per i fan.

Una passeggiata sulle orme dei Beatles dovrebbe comportare una visita a Mathew Street. Situata proprio nel centro di Liverpool, questa stradina sempre affollata segna l’inizio della fama dei favolosi quattro. Al numero 10 c’è il Cavern Club, la prima sala concerti della band, diventata naturalmente famosa in tutto il mondo. Chiusa nel 1973 e poi distrutta, è stata ricostruita nella stessa sede nel 1984, offrendo ai visitatori una esatta replica dell’originale.

Infine, un selfie davanti alla statua dei Beatles è d’obbligo. Situata sulle rive del fiume Mersey, accanto a George’s Pier Head e alla British Music Experience, è stata scolpita da Andy Edwards e svelata nel 2015 per commemorare il 50° anniversario dell’ultimo concerto della leggendaria band a Liverpool.

Viaggio sulle orme dei Beatles, tra musei e tour

Una tappa imperdibile a Liverpool, specialmente se siete fan dei Beatles, è The Beatles Story, il più grande museo al mondo dedicato ai favolosi quattro, ospitato nel complesso portuale dell’Albert Doc: varcate le porte, si può fare un lungo viaggio nel tempo, vivendo in prima persona i luoghi che hanno contribuito a rendere i Beatles la più grande band del mondo.

Il Liverpool Beatles Museum, situato nell’area del Cavern Club, ha una collezione di 1.000 oggetti rari legati ai Fab Four, distribuiti su tre piani. Questi includono la prima batteria della band, la collezione di medaglie Sergeant Pepper di John e il violoncello bianco presente nel video “Blue Jay Way”.

Si può anche viaggiare sulle orme dei Beatles a bordo del famoso autobus colorato del Magical Mystery Tour, che ogni giorno porta a scoprire 30 luoghi direttamente legati ai quattro musicisti e alle loro famiglie. In alternativa, il Beats tour offre un giro di 3 ore in una replica della Rolls Royce Phantom di John Lennon.

Gli altri eventi da non perdere a Liverpool nel 2023

Oltre all’Eurovision, Liverpool ha davvero tantissimo da offrire ai visitatori, ed è ricca di eventi imperdibili per gli amanti della musica. Ogni estate, questa vivace città del Regno Unito risuona delle canzoni dei Fab Four per un’intera settimana. Dal 23 al 29 agosto si svolgerà la International Beatle Week, con concerti e feste di strada in numerosi luoghi della città, tra cui il Cavern Club e il Cavern Pub.

Domenica 27 agosto è, poi, in programma la tradizionale convention annuale dei Beatles. Per tutta la giornata, una quarantina di gruppi eseguiranno i successi dei Fab Four, con gare per scegliere il gruppo migliore. Ci saranno proiezioni di video e film sul celeberrimo gruppo musicale britannico, un mercatino delle pulci che vende dischi e cimeli, una mostra sui Four Windy Boys e uno spettacolo teatrale.

Dal 15 al 31 agosto torna, infine, il Liverpool International Music Festival, con oltre 200 artisti provenienti da 20 Paesi. La città si trasformerà in una gigantesca sala da concerto e si animerà con le esibizioni di cantanti e gruppi di fama mondiale.

