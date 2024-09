Ryanair, nuova promozione flash attiva solo per 24 ore

Fonte: iStock Londra, una delle mete raggiungibili con l'offerta Ryanair

Chi ha detto che la fine dell’estate deve necessariamente coincidere con la fine dei viaggi? Sicuramente non la compagnia Ryanair che proprio oggi, in data 10 settembre, ha lanciato una nuova offerta dedicata a chi ha sempre la valigia pronta per partire verso nuove avventure. Grazie a questa promozione flash, avete 24 ore a disposizione per acquistare i vostri biglietti a partire da 16.99 euro, una tariffa incredibilmente vantaggiosa che vi permetterà di raggiungere le mete che sognate nei mesi di ottobre e novembre.

L’offerta, che terminerà alla mezzanotte di stasera, è valida su tutto il network Ryanair che conta ben 235 località, dalle mete di mare per non perdere l’abbronzatura anche in autunno alle destinazioni perfette dove godersi il foliage o l’atmosfera tipica di Halloween. Siete pronti a fare le valigie? Scopriamo insieme alcune delle destinazioni più interessanti dove andare in questo periodo.

Da Milano Bergamo a Londra

Se esiste un posto perfetto dove trascorrere Halloween, questo è sicuramente Londra, soprattutto per i fan di Harry Potter. Dal 13 settembre al 10 novembre 2024, infatti, potrete celebrare una delle feste più belle dell’anno presso il Warner Bros Studio Tour, situato proprio nella capitale inglese, durante la funzione di Arti Oscure. Entrate negli iconici set della serie cinematografica e lasciatevi avvolgere dagli ambienti spettrali creati per l’occasione.

Grazie a quest’evento potrete vivere Halloween nei panni di uno studente di Hogwarts ed entrare nella Sala Grande con oltre 100 zucche sospese, proprio com’è stato mostrato nel primo film della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale. E se non riuscite a trovare i biglietti, non preoccupatevi: Londra offre tante altre possibilità per festeggiare Halloween come il The London Ghost Bus Tours o il Jack the Ripper Ghost Walks, il tour sulle tracce di Jack lo Squartatore.

Da Bologna a Fez, Marocco

Preferite una meta al caldo? Da Bologna partono voli a prezzi convenienti con destinazione Fez, in Marocco. Fez, la più antica delle città imperiali del paese, è ipnotica e ha consolidato nel corso dei millenni il suo status di capitale culturale, spirituale e intellettuale. Il cuore della città continua a essere la nona-secolare Fes el Bali (Vecchia Fez), che con l’adiacente Fes el-Jdid (Nuova Fez), fondata sotto la dinastia Marinide nel 1276, forma la Medina di Fez, una delle più grandi zone urbane senz’auto del mondo. Per giostrarvi tra le sue vie labirintiche consigliamo di affidarvi a una guida locale che vi porterà alla scoperta dei suoi segreti e dei suoi luoghi più belli come la Madrasa Bou Inania, il mausoleo di Moulay Idriss II o i giardini di Jnan Sbil.

Verso mete all’insegna della musica

L’offerta flash di Ryanair permette ai fan dei The Beatles di raggiungere Liverpool e scoprire la città sulle orme dei Fab Four. Liverpool, che in passato rappresentava uno dei luoghi più poveri dell’Inghilterra, incarna oggi un’energia unica e vibrante, in grado di affascinare e incantare chiunque la visiti. Oltre a offrire luoghi di interesse storico e architettonico, è indissolubilmente legata alla storia dei The Beatles: qui potrete partecipare a diversi tour che vi porteranno alla scoperta del famoso Cavern Club, dove il gruppo si è esibito nei primi anni ’60, di Penny Lane e Strawberry Field.