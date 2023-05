Alla scoperta dei luoghi dell’incoronazione di Re Carlo III

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Sono giorni di grandi festeggiamenti, in Inghilterra: il 6 maggio 2023 si terrà la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III, 62esimo monarca britannico, che succede a sua madre, la Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso settembre. Sarà un evento sensazionale, e l’intero Paese è in fermento. Per ben tre giorni, si susseguiranno appuntamenti importanti che avranno come protagonista la Famiglia Reale. Ma quali sono i luoghi che faranno da sfondo alla cerimonia? Scopriamoli insieme.

I luoghi dell’incoronazione di Re Carlo III

Finalmente il grande giorno è arrivato: Re Carlo III verrà ufficialmente investito dei suoi poteri regali, nel corso di una lunga cerimonia che intratterrà il pubblico per tre giorni consecutivi. Gli appuntamenti si terranno tra Londra e Windsor, dove ha sede una delle più importanti residenze reali. Sono tanti i luoghi che avranno un ruolo da protagonista in questi giorni, e che potremo scoprire in occasione dell’incoronazione. Tutto avrà inizio sabato mattina, quando Re Carlo III e la sua consorte Camilla lasceranno Buckingham Palace per la processione che li scorterà al luogo in cui si svolgerà la cerimonia ufficiale: l’Abbazia di Westminster.

Dall’Abbazia di Westminster al Castello di Windsor

Situata nel cuore del quartiere londinese di Westminster, l’Abbazia è uno dei principali luoghi di culto di tutto il Paese, ed è da circa 900 anni la sede di ogni incoronazione: a celebrarla sarà l’arcivescovo di Canterbury, che terrà una solenne cerimonia religiosa. L’Abbazia, costruita attorno all’anno 1000, è un capolavoro gotico di rara bellezza, al cui interno sono ospitate preziosissime opere d’arte. Molte sono le personalità importanti che vi sono sepolte, tra sovrani, poeti e scienziati. Una delle particolarità più affascinanti è la presenza di un raro pavimento cosmatesco, che per la prima volta dopo secoli sarà nuovamente scoperto da tappeti e superfici in legno (adottati come protezione) per una cerimonia di incoronazione.

Al termine del servizio, Re Carlo III e la Regina consorte Camilla torneranno a Buckingham Palace in un corteo cerimoniale conosciuto come la “Processione dell’Incoronazione”, che attraverserà le principali vie della città. Sarà poi a Palazzo che avrà termine la prima giornata di festeggiamenti. Qui, le Loro Maestà si affacceranno dal famoso balcone assieme agli altri membri della Famiglia Reale per salutare i tantissimi che interverranno alle celebrazioni. Buckingham Palace, da secoli la residenza ufficiale dei sovrani britannici, è una delle attrazioni più suggestive di Londra. L’edificio si sviluppa su un’area di 77mila metri quadri e racchiude sale maestose, camere riccamente decorate e uffici, per un totale di ben 775 stanze.

Domenica 7 maggio, la Famiglia Reale si sposterà presso il Castello di Windsor per festeggiare con un grandioso concerto, che verrà trasmesso in diretta dalla BBC. La residenza si trova nella contea del Berkshire, ed è stata la preferita della Regina Elisabetta II, che vi trascorreva i fine settimana. L’antico maniero, costruito nell’XI secolo in stile neogotico, è stato abitato da numerosi sovrani inglesi e al suo interno si trovano camere lussuosissime, nonché arredate in maniera davvero molto interessante. Del Castello di Windsor fa parte anche la Cappella di San Giorgio, che ha fatto da sfondo a diversi matrimoni reali: qui si sono sposati, tra gli altri, Harry e Meghan Markle e la Principessa Eugenia di York. Re Carlo III, nel 2005, vi ottenne la benedizione ufficiale dopo le sue nozze civili con la Regina consorte Camilla.