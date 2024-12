Le migliori e peggiori compagnie aeree del mondo: la classifica

AirHelp svela le migliori compagnie aeree del 2024: sorprese al vertice e grandi balzi in classifica. Novità anche per le italiane

Fonte: iStock Le migliori e peggiori compagnie aeree del mondo

Puntuale come ogni anno torna l’attesa classifica delle migliori compagnie aeree stilata da AirHelp (società leader al mondo in materia di assistenza passeggeri e risarcimenti aerei).

Con un campione che quest’anno abbraccia 109 compagnie aeree (tra cui 36 new entry rispetto al totale dei vettori del 2023) l’AirHelp Airlines Score 2024 riserva non poche sorprese e immancabili conferme, e offre una panoramica completa delle performance del settore aereo a livello mondiale.

La Top Ten: sorprese e conferme

Vediamo nel dettaglio la Top Ten e le posizioni dei principali operatori italiani e internazionali protagonisti delle classifiche, valutati nei diversi ambiti su una scala di punteggio da 1 a 10:

1. Brussels Airlines

2. Qatar Airways

3. United Airlines

4. American Airlines

5. Play

6. Austrian Airlines

7. LOT Polish Airlines

8. Air Arabia

9. Widerøe

10. Air Serbia

A conquistare il primo posto del podio è Brussels Airlines, che grazie all’equilibrio tra eccellente qualità del servizio e gestione dei reclami ottiene un punteggio complessivo di 8.12, scalzando Qatar Airways per la prima volta dopo anni di dominio e segnando una grande sorpresa nella classifica.

Il vettore qatariota, da sempre ai vertici, mantiene una posizione di rilievo al secondo posto grazie ai suoi elevatissimi standard di servizio per i passeggeri (8.9) e puntualità (8.2), ma a brillare in questo podio e nella top ten sono le compagnie statunitensi: United Airlines conquista il terzo posto e guadagna terreno grazie ai miglioramenti nella puntualità (7.8), mentre American Airlines sale in quarta posizione, in netto miglioramento rispetto al 7° posto del 2023.

Il ruolo dell’Europa e il calo delle low cost

Lo scenario europeo si conferma competitivo e di altissimo livello nel panorama dell’aviazione globale. Oltre alla medaglia d’oro conquistata da Brussels Airlines, le compagnie del Vecchio Continente continuano a distinguersi per standard elevati e performance eccellenti.

Nella classifica globale, infatti, ben 9 vettori europei si posizionano tra i primi 20 al mondo, di cui 6 nella prestigiosa top ten: Brussels Airlines (1° posto), Play (5°posto), Austrian Airlines (6° posto), LOT Polish Airlines (7° posto), Widerøe (9° posto) e Air Serbia (10° posto).

Un risultato importante che consolida il ruolo dell’Europa nel settore del trasporto aereo.

Ben diverso, invece, il quadro dei vettori low cost che continuano a registrare un trend negativo: problemi legati a scioperi, ritardi e cancellazioni hanno pesantemente influenzato le prestazioni dei player di questo segmento, evidenziandone i grandi limiti nel garantire standard qualitativi competitivi in un settore in costante evoluzione.

Come nel 2023, dunque, anche quest’anno restano in calo le performance delle più celebri compagnie low cost attive in Europa, come Wizzair, Ryanair, Volotea e EasyJet che perdono posizioni e si attestano nella parte bassa del ranking, rispettivamente alla 53esima, 54esima, 71esima e 82esima posizione.

La performance delle compagnie italiane

In Italia, invece, Air Dolomiti scala 10 posizioni, rientrando ufficialmente nella top 30 mondiale: una crescita importante che testimonia il costante impegno della compagnia per migliorare l’esperienza di volo dei passeggeri.

In netto calo, invece, ITA Airways, che perde ben 29 posizioni rispetto al 2023, attestandosi al 65° posto, molto distante sia dai principali operatori europei, come Iberia alla 15esima posizione, sia da vettori aerei partner come Air France, che quest’anno conquista 3 posizioni salendo al 22esimo posto nella classifica mondiale.

Un nuovo parametro per il 2024

L’AirHelp Score 2024 offre una panoramica completa della performance delle compagnie aeree grazie a una metodologia che combina diverse fonti di dati. I punteggi sono calcolati considerando tre parametri principali, ponderati in modo equo: puntualità, gestione dei reclami e, per la prima volta, opinione dei passeggeri, un elemento introdotto quest’anno per catturare meglio la qualità dell’esperienza di volo dal punto di vista dei viaggiatori.

L’analisi si basa su dati raccolti tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024, integrati da migliaia di interviste a passeggeri sulle loro esperienze più recenti. Inoltre, quest’anno sono state aggiunte 36 nuove compagnie, portando il totale a 109 operatori valutati, per una fotografia ancora più rappresentativa e approfondita delle performance globali.

L’AirHelp Score non è solo una classifica, ma un prezioso strumento per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri e stimolare le compagnie aeree verso standard di eccellenza sempre più elevati.