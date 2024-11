Le migliori compagnie aeree premiate agli Apex Awards 2025

Fonte: iStock Aereo passeggeri in volo

Dalle migliori compagnie aeree del mondo alle lounge più esclusive, fino ai vettori che si sono distinti per l’innovazione e la qualità del servizio a bordo. A Long Beach, in California, gli APEX Awards 2025 hanno celebrato l’eccellenza dell’industria dell’aviazione, sempre più attenta a comfort, sicurezza e sostenibilità, sottolineando l’importanza di un’esperienza di viaggio eccezionale e in continua evoluzione.

L’evento, organizzato ogni anno da APEX (Airline Passenger Experience Association) e IFSA (International Flight Services Association), rende omaggio a chi, con visione e dedizione, trasforma ogni volo in un’esperienza indimenticabile, a cominciare dalle 100 compagnie aeree leader mondiali che stanno ridefinendo l’esperienza dei passeggeri con innovazioni straordinarie.

Le compagnie aeree top premiate con il 2025 APEX World Class™

Essere classificati come compagnia aerea cinque stelle è già un risultato prestigioso, ma ottenere l’APEX World Class™ vuol dire essere su un gradino superiore. Il riconoscimento si distingue per un rigoroso processo di audit svolto dalla società di consulenza specializzata Yates and Partners, che valuta criteri come sicurezza, benessere, sostenibilità e inclusività in 17 aree chiave. ANA, Emirates, KLM, Japan Airlines, Oman Air, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines e Xiamen Airlines sono le dieci compagnie più performanti che hanno ottenuto l’ambito APEX World Class™ 2025, dimostrando un impegno profondo verso l’eccellenza a 360 gradi.

Premi APEX Five Star™ e Four Star™, l’opinione dei passeggeri conta

Gli APEX Five Star™ e Four Star™ Awards sono gli unici premi globali assegnati sulla base di milioni di valutazioni imparziali fornite dai passeggeri e certificate da un ente di audit indipendente. Per il 2025, i criteri sono stati ulteriormente inaspriti, limitando il numero di compagnie idonee per la categoria Five Star™ alle top 40, mentre la categoria Four Star™ è stata riservata alle successive 50. Insieme ai premi APEX World Class™, queste classifiche rappresentano le prime 100 compagnie aeree sulla base delle recensioni dei passeggeri, offrendo ai viaggiatori una garanzia di qualità elevata per ogni volo.

APEX World Class™ Lounge Awards

Dall’anno scorso, il premio APEX World Class™ è stato esteso anche alle lounge aeroportuali con il primo riconoscimento globale specificamente dedicato a questi ambienti esclusivi. Tra le lounge premiate ci sono la Japan Airlines First Class Lounge presso l’Aeroporto Internazionale di Haneda e Narita a Tokyo, la Oman Air Business Lounge a Muscat e The Pearl Lounge presso l’Aeroporto Internazionale di Bahrain. Tutte offrono un’esperienza elevata ai viaggiatori, con particolare attenzione alla sicurezza, al benessere, alla sostenibilità e alla qualità del servizio di ristorazione.

“Con l’APEX World Class™ by Yates+, celebriamo il notevole impegno delle compagnie e delle lounge che ridefiniscono l’eccellenza in ogni aspetto del viaggio, superando i benchmark a cinque stelle”, ha dichiarato il ceo di APEX, Joe Leader. “Questa distinzione riflette la dedizione non solo verso un servizio eccellente e confortevole, ma anche alla sicurezza, alla sostenibilità e alla soddisfazione dei clienti, elementi che risuonano profondamente con i viaggiatori di oggi.”

2025 APEX Best™ in Airline Awards per i migliori servizi in volo

I premi APEX Best™ in Airline riconoscono le compagnie aeree che offrono le migliori esperienze ai passeggeri nelle categorie di servizio di cabina, intrattenimento, cibo e bevande, comfort dei sedili e Wi-Fi. Basati sui voti dei passeggeri di oltre 600 compagnie aeree attraverso TripIt®, questi riconoscimenti rappresentano un vero e proprio termometro dell’opinione dei viaggiatori, che hanno decretato la preminenza di Delta Air Lines per il miglior Wi-Fi, Qatar Airways per il miglior cibo e bevande, Singapore Airlines per il miglior intrattenimento e Xiamen Airlines per il miglior servizio di cabina. Virgin Atlantic è stata inoltre premiata come Migliore Compagnia Aerea d’Europa.

APEX/IFSA Awards per l’innovazione e l’eccellenza nel servizio di bordo

I premi APEX/IFSA, infine, celebrano le innovazioni che hanno trasformato l’esperienza dei passeggeri nell’ultimo anno. Tra i vincitori dell’edizione 2025 spiccano JSX, che ha ricevuto l’Innovation Award per la migliore connettività in volo, e Lufthansa, premiata per il miglior intrattenimento in volo. Nella categoria dei premi congiunti APEX/IFSA, Qatar Airways si è distinta per la migliore cabina, mentre Delta Air Lines e Virgin Atlantic sono state premiate per le migliori amenities a bordo e la migliore ristorazione.