Keukenhof, riapre il parco di tulipani più bello del mondo

Con l’arrivo della primavera, la meravigliosa esposizione floreale del parco botanico Keukenhof riapre al pubblico, esattamente 75 anni dopo la sua inaugurazione. Si preannuncia una stagione di festa, con una mostra sull’anniversario e innumerevoli altre attività, pronte a stupire milioni di persone provenienti da tutto il mondo per ammirare dal vivo una delle attrazioni più affascinanti e spettacolari dei Paesi Bassi, rinomata per la sua straordinaria fioritura di tulipani.

Keukenhof, il “Giardino d’Europa”

Situato vicino alla città di Lisse, a circa 35 chilometri da Amsterdam, Keukenhof è conosciuto come il “Giardino d’Europa” ed è considerato il più grande parco di fiori a bulbo del mondo, con sette milioni di esemplari piantati a mano ogni anno, su una superficie di 32 ettari. Per l’esattezza, vengono utilizzate 1.600 varietà di bulbi, di cui 800 varietà di tulipani. Questi vengono combinati in modo tale che il parco fiorisca per quasi 8 settimane, presentando elementi che vanno dal giardino paesaggistico inglese a quello barocco francese.

Ogni anno, Keukenhof apre le sue porte all’inizio della primavera e solo per un breve periodo – quest’anno dal 21 marzo al 12 maggio – durante il quale regala un tripudio di colori, con milioni di fiori che sbocciano, creando un’esplosione di bellezza, colori e profumi.

In origine, precisamente nel XV secolo, il territorio dove attualmente sorge il parco apparteneva alla contessa Jacoba van Beieren, e veniva utilizzato per la caccia e la raccolta di erbe per la cucina del castello. Da qui il nome, che letteralmente significa “cortile della cucina”. Successivamente, la proprietà passò nelle mani di ricchi commercianti, tra cui il barone e la baronessa Van Pallandt, i quali nel 1857 commissionarono all’architetto paesaggista Louis Paul Zocher lo sviluppo di un giardino in stile inglese.

Il parco è stato ufficialmente inaugurato nel 1949. L’idea iniziale era stata quella di realizzare uno spazio espositivo nel quale i coltivatori provenienti dai Paesi Bassi e da tutta Europa potessero mettere in mostra i loro ibridi e al contempo aiutare lo sviluppo dell’industria di esportazione olandese dei bulbi. Tutt’oggi, Keukenhof rappresenta la più grande vetrina internazionale e indipendente per il settore della floricoltura olandese.

Cosa vedere al parco Keukenhof nel 2024

All’interno del parco, oltre ai fiori che ne sono protagonisti, si possono ammirare anche numerose varietà di alberi e piante, un lago, canali, vasche d’acqua con fontane, un mulino a vento e numerose sculture. I giardini, dagli stili più variegati, offrono suggerimenti per il giardinaggio e per trasformare anche balconi e terrazze nel proprio personale piccolo Keukenhof.

Una delle attrazioni imperdibili di quest’anno è la speciale tipologia di tulipani dedicata a Re Carlo III, piantata lo scorso autunno, e ora finalmente visibile in tutta la sua bellezza. A piantare i bulbi sono stati Joanna Roper, ambasciatrice britannica nei Paesi Bassi, la direttrice di Keukenhof, Sandra Bechtholt, e il giardiniere Patrick van Dijk.

Da non perdere, poi, la vista mozzafiato dall’Hilltop Heaven. Bisogna seguire il sentiero fino alla cima della collina e da lì guardare giù: gli occhi saranno rapiti da file e file di petali e fiori. Il luogo perfetto per scattare un selfie della vostra avventura in questo incredibile parco botanico. Chi cerca ispirazione per i suoi giardini, può soffermarsi ad ascoltare i suoni e i rintocchi del Sounds of Spring Garden, una sinfonia di arte, musica e natura in cui i colori dei graffiti si mescolano con quelli dei bulbi trionfanti nei vasi.

Oppure si può abbracciare il clima soleggiato dell’incantevole Mediterranean Garden, tra cactus eccentrici e altre piante esotiche. Al Romantic Mistery Garden si celebra, invece, l’amore e il romanticismo, con un incantevole pergolato e un cuore di rose.

Le attività da fare a Keukenhof

Tante le attività offerte dal parco botanico. Ci si può, ad esempio, rilassare con una gita in battello (whisper boat), godendo della pace e della tranquillità del tipico paesaggio olandese intorno a Keukenhof. Il viaggio in barca dura 45 minuti e sarà arricchito da un audio tour sulla regione dei bulbi da fiore. In alternativa, si possono esplorare i bellissimi e colorati dintorni in bicicletta.

I visitatori più curiosi avranno, inoltre, la possibilità di dare un’occhiata al suggestivo mulino risalente al 1892 e da lì godere della splendida vista sul parco e sui campi di fiori circostanti.