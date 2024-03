Fioriture dei ciliegi, le più belle d’Europa

Non c'è bisogno di arrivare in Giappone per ammirare lo spettacolo dei ciliegi in fiore: ecco i luoghi più belli d'Europa dove avviene la magia

In primavera, la natura rinasce e si riveste di colori meravigliosi: uno degli spettacoli più affascinanti è quello dei ciliegi in fiore, una vera specialità del Giappone – dove è diventata una tradizione imperdibile. Tuttavia, non c’è bisogno di arrivare così lontano per ammirare questa meravigliosa fioritura. Anche in Europa ci sono tanti luoghi dove avviene la magia: scopriamoli insieme.

La fioritura dei ciliegi in Europa

La patria europea dei fiori non può che essere Amsterdam: è nei pressi della capitale dei Paesi Bassi, e più precisamente nella vicina Lisse, che si trova il giardino botanico di Keukenhof. Si tratta del luogo ideale dove ammirare lo sbocciare dei tulipani, ma vi è un angolo dedicato anche ai ciliegi. Tuttavia, la vera meraviglia avviene nel sobborgo di Amstelveen, che tra marzo e aprile diviene un’oasi magica. Qui c’è il Bloesempark, che significa letteralmente Parco dei Ciliegi in Fiore. Ben 400 alberi, donati dal Japanese Women’s Club nel 2000, fioriscono offrendo una visione mozzafiato.

Rimanendo nel Nord Europa, anche la Danimarca ci offre uno spettacolo incantevole. A Copenhagen, ogni anno va in scena un festival dedicato ai sakura (termine con cui, in giapponese, viene identificato il bocciolo del ciliegio). Nel mese di aprile, c’è dunque un weekend davvero speciale che si svolge presso il Langelinie Park – lo stesso che custodisce la famosa statua della Sirenetta. I suoi 200 alberi, donati dal Console onorario giapponese della Danimarca, vedono sbocciare migliaia di fiori bellissimi, mentre si tengono numerosi eventi come la cerimonia del tè e i laboratori di haiku e di origami.

Anche Parigi ha un bellissimo angolino dove ammirare i ciliegi in fiore: all’interno del Jardin des Plantes, uno splendido giardino botanico risalente al XVII secolo, ci sono alcuni degli alberi più antichi della città. In alternativa, c’è il visitatissimo Giardino delle Tuileries situato tra il Museo del Louvre e Place de la Concorde, quindi nel cuore della capitale francese. Anche qui ci sono molte piante di ciliegio che, tra la fine di marzo e aprile, si rivestono di colori e profumi meravigliosi. Una tappa assolutamente da non perdere.

La fioritura dei ciliegi in Italia

E in Italia? A volte basta solo girare l’angolo per trovare un meraviglioso ciliegio in fiore. Nella capitale, ad esempio, uno dei luoghi più suggestivi è il Parco Centrale del Lago, che tutti conoscono come il Laghetto dell’EUR: realizzato nel secondo dopoguerra, è una bellissima oasi naturale fatta di piante di ogni tipo, fiori splendidi e giochi d’acqua meravigliosi. È qui che si trova un piccolo pezzetto di Giappone, sotto forma di affascinanti ciliegi che ci offrono la loro incredibile fioritura. Questi alberi vennero donati da Tokyo, e se non li avete mai notati vi conviene approfittare di questa primavera per farlo.

A Milano, invece, c’è un posto che rappresenta più che mai la meraviglia della natura che non cede il passo all’urbanizzazione. Stiamo parlando della Collina dei Ciliegi, una piccola collinetta realizzata con i detriti di scavo ottenuti durante i lavori per la riqualificazione del vicino Hangar Bicocca. Vi sono stati piantati circa 800 ciliegi, che in primavera regalano ai passanti uno spettacolo semplicemente unico.