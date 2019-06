Cuba: il Malecón è il lungomare magico e monumentale che tutti vorrebbero visitare

Siamo all’Avana, Cuba. È qui che troviamo il Malecón: il lungomare che si estende per 8 km e che tutti vorrebbero visitare. Realizzato nel 1901, per volontà dell’amministrazione americana, oggi è diventato un vero punto di riferimento per tutti gli amanti del mare.