Le sagre e gli eventi più belli di questo weekend del 20-21 settembre

In cerca di eventi e sagre imperdibili per il weekend del 20 e 21 settembre? Ecco una serie di occasioni in cui scoprire le eccellenze del territorio italiano e i suoi paesaggi: dalle passeggiate in vigna con degustazioni di vini, alle visite ai caseifici italiani. Non mancano spettacoli musicali e feste dedicate ai sapori nostrani, come la Salsiccia di Bra.