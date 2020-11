Le aree sosta per camper più belle d’Italia

editato in: da

Le aree sosta costituiscono un’infrastruttura assolutamente essenziale per coloro che scelgono di compiere lunghi viaggi in camper. In Italia le aree attrezzate a questo fine sono moltissime e molto spesso si trovano nei pressi di veri e propri gioielli naturalistici e paesaggistici della nostra penisola. Scopri quali servizi offrono le aree camper di diversi tipi e dove trovare quelle più belle d’Italia.

Aree sosta camper più belle d’Italia

I servizi tecnici offerte dalle aree sosta camper sono priorità assolute per i viaggiatori. A parità di servizi offerti, tuttavia, le aree in grado di offrire una vista mozzafiato sul panorama sono sicuramente più gettonate e più frequentate di molte altre. Le aree sosta camper che assicurano la vista sul mare o addirittura l’accesso al mare durante la stagione estiva sono in assoluto le più amate dai camperisti che viaggiano lungo la nostra penisola, ma non mancano quelle vicine alle grandi città ma comunque immerse nel verde.

Aria camper Don Bosco di Jesolo

Quest’area camper si trova a soli 4 Km dal centro di Jesolo (Venezia) e a poche centinaia di metri dal mare e da un’ampia spiaggia libera. L’area mette a disposizione degli ospiti diverse piazzole su terreno erboso, tutte dotate di allacciamenti elettrici, carico e scarico delle acque. È possibile inoltre accedere a un camper service carrabile in cui vengono erogati tutti i servizi necessari alla manutenzione del camper. Sono a disposizione degli ospiti anche docce calde a pagamento e bagni. L’area comprende una vasta pineta in cui è possibile campeggiare o prendere in affitto uno dei molti bungalow in legno gestiti dalla stessa struttura.

Indirizzo: Via Don Giovanni Bosco, 28, Lido di Jesolo VE

Area sosta camper Cilento il Brigantino

Quest’area si trova nel cuore del Cilento, famosa zona turistica nella provincia di Salerno, in Campania. Dispone di 30 ampie piazzole in grado di ospitare anche i camper di grandi dimensioni. Tutte le piazzole assicurano carico e scarico acque, docce, lavabo per lavare i piatti, fornitura elettrica, stendino per gli abiti. A poca distanza dall’area si trovano market, bar, macelleria e un campetto da calcio. L’area si trova nei pressi del mare e dispone di una convenzione con il Lido Baia del Sole, il cui mare è stato insignito della bandiera blu e rientra in un’area marina protetta. L’entroterra rientra invece nel Parco Nazionale del Cilento dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Il Brigantino si trova a poca distanza dai più famosi borghi del Cilento, come Castellabate, Acciaroli, Punta Licosa, nei pressi dei quali è possibile trovare una vasta offerta di ristoranti.

Indirizzo: Via Arena, località Casa del Conte, Montecorice (SA) 84060

Campeggio La Focetta Sicula

Questo camping si trova in località Sant’Alessio Siculo, nei pressi di Taormina. È situato in una delle aree turistiche e balneari più belle e famose della costa orientale siciliana ed è aperto tutto l’anno. Fa affidamento su ben 120 piazzole camper e offre ai suoi ospiti una discesa privata al mare che si trova a pochissimi metri dall’area sosta dei camper. La struttura mette a disposizione dei propri ospiti bagni, docce calde e una struttura lavanderia con lavatoio, lavatrice e una zona stiro fornita di ferro e asse per stirare. Nell’area dedicata ai più piccoli c’è un piccolo parco giochi con tanto di scivolo, altalena, mentre nello spazio dedicato all’intrattenimento degli adulti si può giocare a ping pong, calcio balilla e molto altro. C’è anche un’area relax con tavolini e poltroncine dov’è possibile fumare e consumare bibite.

Indirizzo: Contrada Siena, 40. Sant’Alessio Siculo (ME) 98030

Area Miglio 608

Un vero e proprio paradiso per i camperisti appassionati di trekking e arrampicata è l’area sosta camper ubicata a Settimio Vittone (Torino). L’area dispone di piazzole con allacciamento elettrico e camper service. A disposizione dei camperisti ci sono anche bagni e docce calde che si trovano all’interno di un unico edificio, nonché una connessione wi-fi. Sul sito ufficiale è possibile accedere a un servizio webcam per controllare lo stato meteo della zona prima dell’arrivo. L’accesso alla zona di sosta è gestito da una cassa automatica che consente esclusivamente il pagamento via POS bancario. È possibile inoltre ottenere una delle camere messe a disposizione di viandanti e pellegrini attraverso la prenotazione telefonica.

Per quanto riguarda la posizione, l’Area Miglio 608 si trova al 608° miglio della Via Francigena (una delle più lunghe e famose vie di trekking italiane), in un punto strategico per il turismo naturalistico: a pochi metri dalla Via Francigena, assicura un facile accesso a percorsi escursionistici da seguire a piedi o in bicicletta ma anche alla falesia della Turna, che farà la gioia degli amanti dell’arrampicata, e a un Parco Avventura in cui i bambini si potranno cimentare in grandi imprese. Per quanto riguarda invece le strutture e i servizi che si trovano nei pressi dell’area di sosta, vanno segnalati un’Agri – gelateria, un frantoio comunale, un maneggio, il Parco dei 5 Laghi di Ivrea, Monumenti storici che fanno parte del Fondo Ambientale Italiano (FAI).

Indirizzo: Via Rua n.1 – frazione Montestrutto, Settimo Vittone (TO) 10010

Area sosta camper di Pomarance

Attrezzatissima area di sosta in provincia di Pisa, l’area di Pomarance è sicuramente tra le più belle aree di sosta camper d’Italia. Mette a disposizione dei viaggiatori 18 piazzole di sosta delle dimensioni di 8×5 metri, tutte dotate di allacciamento alla rete elettrica. Tra i servizi a disposizione dei clienti anche un moderno camper service, aree verdi dotate di giochi per bambini, aree attrezzate per pic nic e barbecue. Naturalmente sono presenti in maniera molto ben gestita anche servizi sanitari e docce. L’area sosta mette inoltre a disposizione gli spazi e le attrezzature necessarie a lavare abiti e stoviglie, nonché l’accesso libero e gratuito alla rete wi-fi.

Tra i servizi aggiuntivi c’è la possibilità di richiedere un servizio navetta per gruppi al fine di spostarsi comodamente al di fuori dell’area sosta e un servizio di consegna e sostituzione di bombole GPL o propano, che vengono consegnate e sostituite direttamente nella piazzola del cliente. Nei pressi della stazione di sosta ci sono località turistiche estremamente famose come Pisa, Livorno, Firenze, Volterra. Infine, in mezz’ora di viaggio in auto si potrà raggiungere il mare.

Indirizzo: Viale della Costituzione – SR 439, Pomarance (Pisa)

Agriturismo Camping Il Sambuco

Zona ricca di agriturismi, la Toscana è un vero e proprio paradiso per i camperesti buongustai. L’agriturismo Il Sambuco si trova nella campagna senese e dispone di 8 piazzole per camper realizzate in ghiaia. I servizi aggiuntivi di quest’area comprendono camper service, bagni e doccia, zona lavanderia e piscina panoramica con una vista mozzafiato sul territorio circostante. Un’area verde per i giochi e un servizio navetta per il centro storico di Siena. A differenza degli altri questo è un servizio a pagamento e viene effettuato solo su richiesta dei clienti. Il punto forte dell’agriturismo è naturalmente la possibilità di mangiare presso l’osteria della struttura piatti tipici toscani che vengono preparati freschi ogni giorno tra cui non si può non citare la celeberrima bistecca fiorentina.

Indirizzo: Via Maestri del Lavoro, 12 – Frazione Uopini (Siena)

Quali servizi offre un’area di sosta per camper?

A livello generale, ogni area di sosta camper deve estendersi in uno spiazzo pianeggiante e ben illuminato, inoltre deve essere efficacemente segnalata attraverso l’utilizzo di apposita cartellonistica. Per essere riconosciuta ogni area sosta camper deve disporre di almeno 700 metri quadri in cui sistemare i veicoli degli ospiti. Le aree di sosta per camper sono divise in quattro categorie a seconda dei servizi che mettono a disposizione dei camperisti.

Area Sosta per camper

Si definisce area sosta una semplice area per il parcheggio dei camper senza servizi aggiuntivi come prese di corrente, acqua potabile e serbatoi di scarico per le acque reflue. Il terreno di un’area sosta dev’essere necessariamente pianeggiante e adeguatamente illuminato.

Camper Service

Diversamente dalle aree soste, un camper service è essenzialmente un’area di servizio per camper che fornisce acqua potabile, pozzetto per lo scarico, prese di corrente. Talvolta possono essere gestite da personale addetto che assiste i camperisti nell’utilizzo corretto delle attrezzature messe a disposizione dall’area. Nei camper service non si può sostare o pernottare.

Area Attrezzata per camper

Le aree attrezzate costituiscono la risposta più completa alle esigenze dei camperisti. Esse forniscono contemporaneamente spazio per la sosta e il pernotto (che può essere sterrato, asfaltato o erboso) e attrezzature per la gestione del camper (prese di corrente, rubinetti per l’acqua potabile, pozzetti per la gestione delle acque nere). In aggiunta le aree attrezzate possono offrire ai camperisti aree pic nic, docce e toilette nonché informazioni turistiche sulla zona, sulle attività che è possibile svolgere e sui punti di interesse presenti nei dintorni.

Mini Aree Attrezzate per camper

Le mini aree di sosta sono strutture che mettono a disposizione dei camperisti un minimo di 10 e un massimo di 30 piazzole e che integrano i propri servizi con quelli offerti da altre strutture ricettive o extraturistiche. Vengono utilizzate in quei comuni privi di campeggi e villaggi turistici per sostenere il turismo legato al campeggio. Devono inoltre presentare tutte le caratteristiche dei campeggi a una stella.

Area Integrata per camper

L’area integrata è un servizio messo a disposizione di chi viaggia in camper da alcune strutture ricettive. Nei pressi di alberghi e residence vengono allestite aree sosta o piccole aree attrezzate nelle quali, a fronte di un pagamento, è possibile utilizzare lo spazio e i servizi della struttura.