City Break di primavera: dove andare in Europa

Quale stagione migliore della primavera, con i suoi profumi, colori e il primo tepore, per concedersi un City Break in Europa alla scoperta (o riscoperta) di mete incantevoli? Una di queste è Marsiglia, da esplorare lontano dalla folla estiva, la città più antica di Francia, vivace e cosmopolita. Da non perdere il Museo MuCEM, con mostre sulle civiltà europee e il Mediterraneo, e il Castello sull’Isola di Clif, al porto. (Nella foto Porto di Vallon des Auffes a Marsiglia, Francia).