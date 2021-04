Viaggio a Procida, la splendida isola Covid-free d’Italia

editato in: da

Ve lo avevamo annunciato pochissimi giorni fa: anche la splendida regione Campania si sta preparando a lanciare le sue romantiche e favolose isole Covid-free. E ad aprire le danze è la magnifica Procida, dove da oggi parte la vaccinazione di massa per i suoi abitanti.

Il programma prevede di arrivare entro sabato 1 maggio alla somministrata della prima dose di vaccino contro il Covid-19 all’intera popolazione dell’isola (più o meno diecimila abitanti) dai 18 anni in su. Infatti, presso la sede del Comune dell’isola, proprio in data odierna saranno immunizzate circa 800 persone.

Ad usufruire di questa iniziativa saranno tutti i suoi abitanti e con il seguente ordine: mercoledì è il turno dei cinquantenni, giovedì quello dei quarantenni, venerdì toccherà ai trentenni, mentre sabato saranno i ventenni a beneficiare del vaccino. Ma non solo, sempre oggi mercoledì 28 aprile potranno vaccinarsi anche i sessantenni e i settantenni che non lo hanno ancora fatto, come ha spiegato il sindaco Dino Ambrosino in un post su Facebook .

Un’operazione, quindi, che porta Procida a essere una delle candidate italiane a diventare la prima isola Covid-free d’Italia. Una buona nuova per una realtà bellissima del nostro Paese e che a breve avrà anche l’onore e il piacere di essere la Capitale italiana della Cultura. Ma anche una notizia eccezionale per i tanti concittadini e turisti stranieri che stanno progettando di trascorrere le vacanze in quest’isola da sogno.

Del resto, Procida è un piccolo ma autentico gioiello naturalistico che cela spiagge paradisiache come quella della Chiaia o la celebre Pozzo Vecchio (anche conosciuta come la spiaggia del Postino). Luoghi che regalano panorami a dir poco indimenticabili.

Ma non solo, bellissimi sono anche i suoi borghi come quello di Terra Murata che fa innamorare il visitatore con le sue affascinanti atmosfere, o la piazzetta di Semmarezio che regala un panorama semplicemente impareggiabile

Infine, Procida è un’ottima scelta per le vacanze anche grazie alla sua cucina. Basti pensare all’insalata di limoni, agli spaghetti melanzane e pesce spada e il coniglio alla procidana.

Insomma, Procida non è solo un’isola paradisiaca e in cui trascorrere vacanze divine, è anche un luogo sicuro per la prossima estate, visto che molto probabilmente sarà la prima vera isola Covid-free d’Italia.