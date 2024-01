Il viaggio da non perdere nel 2024: la crociera culinaria

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Le crociere culinarie in partenza nel 2024

Solitamente, durante una vacanza in crociera c’è l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i pasti: l’ampia offerta della ristorazione è in grado di soddisfare tutti. Ma per i palati più esigenti, che non si accontentano di una cucina qualsiasi, nasce ora un’esperienza che merita assolutamente di essere vissuta. Si tratta della crociera culinaria, che unisce il piacere dell’avventura in mare aperto con quello della scoperta di nuovi sapori – ovviamente con pietanze preparate da grandi chef. Ecco quali sono i viaggi da non perdere.

La Legendary Winter

La compagnia di navigazione Windstar ha in serbo ben tre nuove crociere culinarie in partenza nel 2024, esperienze destinate ai palati più sopraffini (e non solo). La prima è la Legendary Winter, considerata anche una delle migliori crociere dell’inverno: è un itinerario di 7 giorni nel Mediterraneo, a bordo dello yacht Star Legend. La nave salperà da Roma il 4 febbraio, per toccare città come Livorno, Nizza e Marsiglia, prima di attraccare a Barcellona.

Il viaggio vedrà come protagonista lo chef americano palestinese-egiziano Omar Anani, fondatore di un camioncino itinerante di cibo halal nel Michigan. Durante la crociera, i passeggeri potranno assaporare una cena preparata da Omar e concedersi altre esperienze come una degustazione di vini, due dimostrazioni culinarie (con tanto di ricette da portare a casa) e un giro in uno dei mercati locali in compagnia dello chef.

La Cuisines & Cultures of Spain, Portugal and France

Il 28 maggio, a bordo dello Star Legend, prenderà il via la crociera che, da Lisbona, ci porterà nientemeno che alla volta di Dublino, per un viaggio esclusivo di 9 giorni. A tenere compagnia agli ospiti sarà la chef Tanya Holland, proprietaria della catena di ristoranti Brown Sugar nella Baia di San Francisco. Sarà un’occasione speciale per scoprire tante prelibatezze appartenenti alle cucine spagnola, portoghese e francese.

In particolare, ai passeggeri saranno servite pietanze e liquori tipici di Spagna e Francia, oltre a frutti di mare di provenienza europea. A Porto ci sarà la possibilità di assaporare un bel buffet di dolci, mentre a La Rochelle si farà un assaggio di cognac e a Bruxelles una degustazione di vini. La chef Tanya offrirà poi la sua presenza per una cena con gli ospiti e per fare un giro dei mercati locali. Infine, saranno organizzate due dimostrazioni culinarie e due seminari enologici con degustazione.

La Adriatic Archipelagos & Greek Goddesses

L’ultima crociera culinaria è quella in partenza il 28 agosto da Venezia, a bordo dello yacht Wind Surf. Il viaggio, della durata di 8 giorni, avrà come destinazione Atene: l’ospite speciale sarà la chef Loryn Nalic, accompagnata da suo marito Edo. Avete già sentito questo nome? Si tratta della proprietaria di Balkan Treat Box, camioncino itinerante che propone cucina di ispirazione balcanica.

Avrete dunque capito il tema della crociera: mentre gli ospiti ammireranno paesaggi meravigliosi, la chef offrirà una cena a bordo e organizzerà due seminari enologici, con inclusa una degustazione di vini provenienti dalla Cantina Louis M. Martini. Infine, ci sarà la possibilità di scendere a terra in compagnia di Loryn, per andare alla scoperta dei mercati locali e degli incredibili prodotti gastronomici tipici della zona.