La crociera a tema natalizio perfetta per famiglie

Natale in crociera con MSC, un programma ricco di eventi e intrattenimento a bordo per tutta la famiglia: dagli Emirati Arabi al Mediterraneo, dal Nord Europa ai Caraibi. Ecco le crociere da non perdere!

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: MSC Crociere Una delle navi di MSC Crociere

Per coloro che desiderano un modo unico per celebrare le festività natalizie, una crociera rappresenta una scelta eccezionale e insolita.

La crociera, infatti, unisce il fascino del viaggio all’atmosfera festiva, offrendo esperienze indimenticabili per grandi e piccoli. Con una crociera di Natale, ogni giorno è una nuova avventura tra splendidi paesaggi e città decorate, tra attività a tema e intrattenimenti pensati per ogni età.

Dall’incontro con Babbo Natale alla celebrazione del Capodanno in alto mare, è il modo perfetto per trascorrere le feste in una cornice indimenticabile: ecco le idee per partire da dicembre a gennaio con MSC Crociere.

Natale in crociera: dai Caraibi al Mediterraneo

Le crociere di Natale disponibili in promozione sul sito ufficiale di MSC Crociere offrono la possibilità di esplorare mete esotiche e suggestive.

I viaggiatori possono immergersi nelle atmosfere moderne e sontuose degli Emirati Arabi, scoprendo un mondo di contrasti tra tradizione e avanguardia, oppure ammirare le città iconiche del Mediterraneo, arricchite da scenografiche luminarie natalizie.

Per chi cerca un’atmosfera più fredda e accogliente, il Nord Europa regala paesaggi incantati e mercatini di Natale pieni di fascino, mentre i Caraibi offrono un paradiso tropicale con spiagge dorate e acque cristalline, perfette per chi desidera un Natale rilassante al sole.

Eventi unici per un Natale speciale a bordo

Durante la crociera, ogni giorno è ricco di eventi festivi e attività pensate per soddisfare tutti i passeggeri a bordo delle navi MSC. Spettacoli natalizi, karaoke a tema, celebrazioni di Capodanno e molte altre sorprese attendono gli ospiti, per un’esperienza che resta nel cuore di tutta la famiglia.

MasterChef Christmas Edition : una delle attrazioni più apprezzate è la versione natalizia di MasterChef, dove i partecipanti possono cimentarsi nella preparazione di piatti ispirati alla stagione. Per il vincitore, c’è l’opportunità di partecipare al casting del famoso programma televisivo, avvicinandosi al sogno di diventare una nuova star della cucina.

: una delle attrazioni più apprezzate è la versione natalizia di MasterChef, dove i partecipanti possono cimentarsi nella preparazione di piatti ispirati alla stagione. Per il vincitore, c’è l’opportunità di partecipare al casting del famoso programma televisivo, avvicinandosi al sogno di diventare una nuova star della cucina. Karaoke natalizio : gli ospiti possono esibirsi con le canzoni natalizie più amate, in un’atmosfera gioiosa e festosa, che mette tutti a proprio agio e crea ricordi preziosi.

: gli ospiti possono esibirsi con le canzoni natalizie più amate, in un’atmosfera gioiosa e festosa, che mette tutti a proprio agio e crea ricordi preziosi. MSC Christmas Show : ogni anno, MSC Crociere allestisce uno spettacolo speciale a tema natalizio, pensato per celebrare lo spirito di questa festività in modo emozionante e coinvolgente per tutti i passeggeri.

: ogni anno, MSC Crociere allestisce uno spettacolo speciale a tema natalizio, pensato per celebrare lo spirito di questa festività in modo emozionante e coinvolgente per tutti i passeggeri. Celebrazione di Capodanno : la crociera diventa un palcoscenico per un’indimenticabile serata di Capodanno, con costumi e scenografie a tema. L’intera nave si veste a festa per un conto alla rovescia scandito dai coriandoli e dal brindisi di mezzanotte.

: la crociera diventa un palcoscenico per un’indimenticabile serata di Capodanno, con costumi e scenografie a tema. L’intera nave si veste a festa per un conto alla rovescia scandito dai coriandoli e dal brindisi di mezzanotte. L’arrivo di Babbo Natale: un momento atteso da tutti i bambini è l’incontro con Babbo Natale, che porta un regalo speciale per ciascun giovane ospite, dai giochi più amati ai prodotti sostenibili e al merchandising ufficiale. Una tradizione che aggiunge un tocco di magia a bordo.

Esperienze per famiglie: un programma dedicato ai più piccoli

Le crociere natalizie di MSC offrono un programma esclusivo per i più piccoli e per le famiglie, con attività che spaziano dai laboratori creativi agli spettacoli.