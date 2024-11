Le migliori mini crociere per il Capodanno 2025

Se vuoi dare il benvenuto al nuovo anno in un modo speciale, navigando alla scoperta di posti da sogno, queste sono le migliori crociere in Europa

Fonte: 123RF Capodanno in crociera

Ormai il Capodanno è vicino e molti stanno pensando a come, o meglio dove festeggiare l’arrivo del nuovo anno. C’è chi preferisce non viaggiare in periodi ad alta richiesta come le festività, ma altri non aspettano altro durante l’anno e desiderano trascorrere Natale e Capodanno in viaggio con il proprio partner, la famiglia o un gruppo di amici. Un’idea può essere la crociera e varie compagnie offrono pacchetti a tariffe vantaggiose per godersi alcuni giorni di relax e divertimento a bordo di una nave accogliente e ricca di comfort.

Un cenone ricco di piatti preparati con ingredienti di qualità, attività di intrattenimento, aree fitness per tenersi in forma e rilassarsi in piscina o con trattamenti di benessere, ricche colazioni e visite culturali e naturali suggestive in vari angoli dell’Europa da non perdere. Di seguito abbiamo selezionato alcune crociere di breve durata con partenza e arrivo in Europa per potervi dare qualche idea su dove trascorrere il vostro Capodanno 2025.

Costa Azzurra e Corsica

Corsica Sardinia Ferries ha in programma due mini crociere esclusive pronte a traghettare i propri ospiti in Costa Azzurra e Corsica nel 2025. Un emozionante Capodanno sarà organizzato a bordo con brindisi, buon cibo, giochi, animazioni per grandi e piccoli, oltre a una piacevole musica che sarà la colonna sonora di un viaggio indimenticabile. Queste due mini crociere permettono di scoprire mercatini e altre iniziative del periodo natalizio in queste due mete affascinanti e accoglienti con il veglione a bordo che prevede un menù ideato dallo chef stellato Filippo Chiappini Dattilo.

La prima proposta parte il 30 dicembre da Savona – Vado Ligure e arriva a Nizza la mattina del 31 dicembre dove si fa sosta per godere della città per poi rientrare in nave e gustarsi il cenone di Capodanno e i fuochi d’artificio. Si rientra poi il 1° gennaio alle 15.30 per un totale di 330 euro a persona in cabina doppia interna, tasse incluse. La seconda proposta parte da Livorno la mattina del 31 dicembre per arrivare a Bastia nel pomeriggio e visitare la città. Compreso nella tariffa di 240 euro a persona in cabina doppia interna c’è il cenone di Capodanno, una ricca colazione e una passeggiata per le vie di Bastia prima di rientrare a Livorno alle 17.15.

Fonte: 123RF

MSC Fantasia

MSC Crociere offre l’occasione di una crociera della durata di 7 notti con partenza da Genova il 29 dicembre 2024 al costo di circa 1700 euro a persona, assicurazione viaggio inclusa. Da Genova l’itinerario prevede come tappe Civitavecchia, Palermo, Malta, Barcellona, Marsiglia e poi si rientra a Genova il 5 gennaio 2025. A bordo si può usufruire della pensione completa servendosi al buffet o al ristorante principale della nave, mentre per passare il tempo sono previsti spettacoli teatrali e musica dal vivo, piscina e palestra. Per coloro che viaggiano con i bambini è disponibile anche un kids club.

MSC Lirica

Parte da Civitavecchia il 31 dicembre 2024 la crociera di Capodanno MSC Lirica con una tariffa a persona di circa 900 euro. L’itinerario prevede il passaggio a Livorno, Marsiglia, Palma de Mallorca, Valencia, Cagliari e il rientro a Civitavecchia il 7 gennaio 2025. La cabina è interna e per i vari pasti della giornata si può usufruire della pensione completa a bordo, a buffet o presso il ristorante della nave. Per divertirsi ci sono varie attività in programma, nonché musica dal vivo e spettacoli, ma anche la piscina e la palestra per allenarsi e tenersi in forma anche in vacanza.

Costa Toscana

Costa Crociere offre un viaggio per Capodanno 2025 da non perdere. La partenza è prevista il 26 dicembre 2024 da Palermo, in Sicilia per poi proseguire per Civitavecchia, Il Santuario dei cetacei, Savona, Marsiglia, Barcellona, il Mare delle Baleari, Palma e poi si rientra a Palermo il 2 gennaio 2025. La tariffa a persona completa è di 930 euro al momento e include la pensione completa per mangiare a bordo dalla colazione alla cena, oltre a una serie di spettacoli e attività di intrattenimento per cui è impossibile annoiarsi.

Crociera di Capodanno sul Reno

Con MN Monarch Queen è possibile fare una crociera di sette notti dal 28 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025 a partire da 1650 euro. Si parte da Amsterdam per poi toccare Anversa, Rotterdam, L’Aja E Delft, Utrecht, Dordrecht e Grand Tour D’Olanda. Ovviamente se si viene dall’Italia si può optare per un volo diretto per Amsterdam e da lì iniziare a navigare.

L’itinerario prevede visite culturali e naturali a queste splendide città del Nord Europa, le suggestive fiandre e altri paesaggi suggestivi. A bordo si potrà godere dell’efficienza ed eleganza della MN Monarch Queen che gli italiani conoscono come River Voyager, costruita nel 2016. Gli interni sono in stile Art Deco anni 30 che ricordano l’epoca d’oro del jazz con grandi finestre panoramiche, area fitness, lounge bar e sala feste.

Crociera lungo il Danubio

Giver organizza una suggestiva crociera di Capodanno lungo il Danubio dal 27 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025, offrendo l’opportunità agli ospiti di visitare paesaggi meravigliosi, visitare incantevoli città europee e godersi un servizio di qualità a bordo. Budapest, Bratislava e Vienna saranno alcune delle mete che animeranno questo viaggio seguendo il corso del fiume Danubio, lungo la valle del Wachau, patrimonio UNESCO. Capodanno sarà a Vienna, un luogo ideale per dare il benvenuto al 2025.