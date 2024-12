Fonte: iStock Benidorm vince il titolo come “European Green Pioneer of Smart Tourism 2025”

Benidorm, nota come la “New York del Mediterraneo”, rinomata località balneare della Costa Blanca, ha ottenuto il titolo di “European Green Pioneer of Smart Tourism 2025”, prestigioso riconoscimento conferito dalla Commissione europea.

Si tratta di un premio che sottolinea l’importante ruolo della città spagnola come leader nella promozione di un turismo sostenibile e innovativo, capace di rispondere alle sfide del settore in continua evoluzione.

Il commento delle autorità locali

Il sindaco di Benidorm, Toni Pérez, ha espresso il suo entusiasmo per il risultato e ha sottolineato come il riconoscimento rappresenti un’ulteriore conferma del percorso intrapreso.

“Questo riconoscimento” ha dichiarato durante la cerimonia a Bruxelles, accompagnato dalla responsabile di Visit Benidorm, Leire Bilbao, “ribadisce l’impegno che abbiamo preso nel 2015 per la sostenibilità e il turismo smart. Il nostro modello è diventato un esempio e un’ispirazione non solo per noi, ma anche per altre città in tutto il mondo”.

Una competizione europea

Benidorm è stata scelta come città vincitrice dopo aver gareggiato con altre sei città finaliste in Europa: Aveiro (Portogallo), Jurmala (Lettonia), Liepāja (Lettonia), Nea Propontida (Grecia), Panevézys (Lituania) e Sliven (Bulgaria). Il premio la distingue per il lavoro svolto e per l’impegno continuo verso la sostenibilità e l’innovazione.

Secondo Pérez, la visione “verde e blu” di Benidorm riflette al meglio le esigenze attuali del turismo internazionale, che privilegia modelli sostenibili. Il sindaco ha inoltre ricordato come il 2025 vedrà una doppia celebrazione: non solo Benidorm si fregerà del titolo di “Pioniere verde del turismo smart“, ma festeggerà anche il 700° anniversario della fondazione della città con la Carta Pobla.

Il ruolo della Commissione europea

La Commissione europea ha istituito il premio “Pioniere verde del turismo intelligente” nell’ambito di un più ampio programma per promuovere il turismo smart all’interno dell’Unione europea. Il concorso si affianca a un secondo riconoscimento, quello di “Capitale europea del turismo intelligente”, e mira a rafforzare le connessioni tra le destinazioni turistiche e a favorire lo scambio di buone pratiche.

Scoprire le meraviglie di Benidorm

Benidorm non è soltanto una meta d’avanguardia per quanto riguarda il turismo sostenibile, ma anche una città ricca di attrazioni in grado di soddisfare ogni esigenza.

Per gli amanti del mare, le spiagge di Levante e Ponente rappresentano delle vere perle, con acque cristalline, sabbia fine e una vasta gamma di servizi. Ideali per il relax o per attività acquatiche quali kayak e paddleboarding, attirano ogni anno visitatori da tutto il mondo.

A sua volta, il centro storico, noto come “El Casco Antiguo“, è perfetto per immergersi appieno nella tradizione e nella cultura locale. Tra le strette viuzze, spiccano infatti caratteristici negozietti, accoglienti caffetterie e ristoranti che servono piatti tipici della cucina spagnola. Il fascino del centro si arricchisce con la Chiesa di San Jaime, edificata nel XVIII secolo, e un’atmosfera rilassata e nostalgica.

Un’altra tappa imperdibile è il Balcón del Mediterráneo, un suggestivo belvedere da cui si gode di una vista spettacolare sul mare e sugli iconici grattacieli (tra cui il più famoso è il Gran Hotel Bali, alto 186 metri).

Per chi ama la natura e le escursioni, il Parco naturale della Sierra Helada pullula di sentieri che si snodano tra paesaggi spettacolari, con scorci panoramici che spaziano dal mare fino alle montagne.

Infine, le famiglie troveranno divertimento nei parchi tematici come Terra Mítica e Aqualandia, mentre i giovani potranno vivere l’autentica movida spagnola con oltre 160 discoteche e disco-pub.