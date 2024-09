Crociere gourmet, le più belle esperienze a bordo con chef stellati

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Le crociere gourmet sono sempre più diffuse a bordo delle navi più eleganti del mondo, dove rinomati chef stellati creano menù esclusivi, trasformando ogni pasto in un’esperienza indimenticabile. Del resto, non potrebbe esserci momento migliore di una crociera a tema per combinare il piacere della navigazione con esperienze gastronomiche di alto livello.

Dai più classici itinerari nel Mediterraneo alle navigazioni fluviali lungo il Danubio, fino ai viaggi nei fiordi norvegesi con cene firmate da maestri della cucina internazionale, le crociere gourmet rappresentano il perfetto connubio tra esplorazione culturale e piaceri del palato. Ecco allora una panoramica delle più belle esperienze da vivere a bordo di navi lussuose, dove il mare diventa un palcoscenico per chef stellati di fama mondiale.

Massimiliano e Raffaele Alajmo a bordo di Crystal Cruises

Gli ospiti delle navi Crystal Serenity e Crystal Symphony potranno a breve gustare le creazioni degli chef stellati Massimiliano e Raffaele Alajmo, che porteranno la loro esperienza culinaria nell’esclusivo ristorante Osteria d’Ovidio su entrambe le unità della flotta Crystal Cruises. Con una carriera caratterizzata dal perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, coronata dall’aver mantenuto le tre stelle Michelin per ben 22 anni, i fratelli Alajmo offriranno un’esperienza gastronomica che celebra la ricca tradizione della cucina italiana.

Il menu dell’Osteria d’Ovidio sarà annunciato prossimamente e prevederà l’utilizzo di ingredienti freschi e locali, inclusi prodotti speciali dall’Italia. Inoltre, gli ospiti avranno l’opportunità di cenare nei rinomati ristoranti degli Alajmo, Le Calandre a Padova e Grancaffè & Ristorante Quadri a Venezia, grazie alle escursioni organizzate da Abercrombie & Kent.

Questa nuova iniziativa rafforza ulteriormente l’impegno di Crystal Cruises verso l’eccellenza culinaria, una compagnia che già vanta l’unico ristorante Nobu in mare, Umi Uma, e che ha recentemente annunciato che entro la fine dell’anno sarà inaugurato anche il nuovo Beefbar di Riccardo Giraudi.

Il primo Culinary Masters’ Cruise 2024

Partirà il prossimo 16 ottobre a bordo della nave Marina di Oceania Cruises la prima edizione della Culinary Masters’ Cruise, un’esperienza esclusiva dedicata agli amanti della buona cucina guidata da due Maîtres Cuisiniers de France, Alexis Quaretti ed Eric Barale. Durante il viaggio, i passeggeri avranno l’opportunità di immergersi completamente nell’arte culinaria attraverso esperienze gastronomiche raffinate ed eventi speciali.

L’itinerario di 10 giorni porterà i viaggiatori da Malta a Civitavecchia, toccando alcune delle destinazioni gastronomiche più celebri del Mediterraneo, tra cui Kotor in Montenegro; Dubrovnik e Spalato in Croazia, Bari e i porti greci di Corfu and Katakolon. Gli ospiti potranno partecipare a dimostrazioni culinarie dal vivo, discutere di cucina con gli chef in esclusivi panel, e gustare cene a tema presso The Terrace Café, dove verranno serviti piatti preparati con ingredienti freschi locali.

Inoltre, sarà possibile prenotare esperienze personalizzate, tra cui tour culinari nei porti visitati e degustazioni di vini a bordo. La crociera prevede anche l’esclusivo Gala Seafood Brunch, un’esperienza di alta cucina solitamente riservata solo agli eventi di lancio delle navi.

Le crociere a tema di Windstar Cruises

Nel 2025, Windstar Cruises celebrerà il decimo anniversario della sua prestigiosa partnership con la James Beard Foundation, espandendo la serie di crociere tematiche culinarie che hanno reso famosa la compagnia e accogliendo a bordo cinque chef di fama internazionale: Jamilka Borges, José Mendin, Jennifer Hill Booker, Jennifer Jasinski e Larry Forgione.

In qualità di compagnia di crociere ufficiale della James Beard Foundation, Windstar condivide la missione della fondazione: celebrare e sostenere i talenti della cultura gastronomica americana, promuovendo standard di eccellenza culinaria basati su capacità, equità e sostenibilità.

Le crociere tematiche James Beard Foundation del 2025 offriranno agli ospiti l’opportunità di interagire direttamente con gli chef attraverso cene esclusive con abbinamenti di vini, dimostrazioni culinarie a bordo e tour dei mercati locali accompagnati dagli chef.

Esperienze uniche che porteranno gli ospiti in destinazioni spettacolari tra cui il Mar Baltico e il Mediterraneo. È qui che si svolge la crociera “Spanish Symphony” con lo chef José Mendin: 8 giorni da Lisbona a Barcellona a bordo dell’ammiraglia Wind Surf con partenza il 12 aprile, durante la quale sono previste una cena con lo chef con abbinamento di vini, due cooking class e un tour del mercato con lo chef.

Il 29 giugno partirà invece da Stoccolma la Star Legend per la crociera “Baltic Beauty” di 11 giorni con la Chef Jennifer Hill Booker; mentre dal 27 agosto la Chef Jennifer Jasinski sarà a bordo di Wind Surf nella crociera di 9 giorni “Adriatic Archipelagos & Greek Goddesses” da Venezia ad Atene.

Il ristorante stellato sulle navi Costa

Costa Crociere ha unito le forze con tre chef del calibro di Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che hanno rielaborato con il loro inconfondibile tocco personale le ricette più autentiche delle destinazioni visitate durante la navigazione. Le loro creazioni si possono gustare presso il ristorante Archipelago, presente su Costa Smeralda e Costa Toscana, che offre un’esperienza culinaria unica con tre menù esclusivi, uno per ciascuno chef.

Ogni menù è composto da cinque portate che raccontano il viaggio attraverso i sapori del mare, ideati con particolare cura per gli ingredienti, provenienti principalmente da produttori locali, e per la preparazione, al fine di ridurre gli sprechi alimentari. L’innovativo design del ristorante, con tavoli “isola” circondati da sculture di rame e legni di recupero, riflette l’attenzione alla sostenibilità.

Inoltre per permettere a tutti gli ospiti di vivere un viaggio gastronomico che anticipi le emozioni delle mete raggiunte, nei ristoranti principali di tutte le navi Costa sono serviti i “Destination Dishes”, ricette create dai tre chef che reinterpretano le tradizioni culinarie delle località che gli ospiti visiteranno il giorno successivo.

Le crociere gourmet Maris 2025 di Swan Hellenic

Le crociere gourmet Maris in programma nel 2025 a bordo delle eleganti navi di design SH Diana e SH Vega rappresentano il connubio perfetto tra l’eredità culturale delle spedizioni Swan Hellenic e l’expertise culinaria degli chef internazionali di JRE-Jeunes Restaurateurs. Si tratta di viaggi che offrono esperienze gastronomiche uniche, con menù accuratamente selezionati che riflettono le iconiche destinazioni esplorate.

Ogni viaggio Maris è caratterizzato dalla creatività straordinaria di chef stellati sotto i 40 anni, riconosciuti a livello internazionale, tra cui anche due italiani, Federico Pettenuzzo (1 Stella Michelin) e Alberto Basso. Nel 2025, sono in programma dieci crociere Swan Hellenic Maris, dall’Artico all’Europa e al Mediterraneo, con nove viaggi su SH Diana e uno su SH Vega.

Durante queste crociere, gli ospiti potranno gustare piatti esclusivi ogni sera, culminando in una Cena di Gala che metterà in mostra la piena creatività degli chef, ispirati da tradizione, sostenibilità e ingredienti locali di qualità. Inoltre, gli chef Maris offrono dimostrazioni culinarie e conducono escursioni gastronomiche a terra, condividendo la loro arte e passione con gli ospiti, rendendo ogni crociera un’esperienza memorabile.

Si comincia con lo chef svizzero Heribert Dietrich (1 stella Michelin) a bordo della crociera di 9 notti della SH Diana lungo la costa atlantica europea, da Lisbona a Portsmouth, con partenza il 12 maggio 2025. Sarà poi la volta dello chef italiano Federico Pettenuzzo (1 stella Michelin) con la crociera di 11 notti che salperà l’11 agosto da Lisbona diretta a Palermo costeggiando la costa nordafricana. Mentre lo chef Alberto Basso sarà a bordo dell’itinerario di 10 notti da Palermo a Venezia, con partenza dal capoluogo siciliano il 22 agosto.

Le Gavroche at Sea sulle navi Cunard

Il celebre chef Michel Roux, due stelle Michelin, torna a bordo delle navi Cunard per una nuova serie di residenze esclusive di Le Gavroche at Sea nel 2025. Tra aprile e agosto l’acclamato chef supervisionerà quattro residenze durante emozionanti crociere nei Fiordi Norvegesi, a bordo delle navi Queen Anne e Queen Mary 2.

Il primo evento si terrà a bordo della Queen Mary 2, dal 6 aprile, con un raffinato menù degustazione di cinque portate durante una crociera di sette notti nei Fiordi. Successivamente, Roux porterà la sua arte culinaria sulla Queen Anne l’11 maggio, dove gli ospiti potranno gustare le sue specialità di pesce e i suoi grandi classici.

Il 15 agosto, Roux tornerà sulla Queen Mary 2 per un’altra residenza, completando poi la serie di eventi esclusivi a bordo della Queen Anne il 31 agosto. Durante ogni crociera, Roux terrà dimostrazioni culinarie dal vivo e incontri con gli ospiti, raccontando la sua straordinaria carriera di oltre 40 anni e firmando copie dei suoi libri.

Oltre a queste residenze, Roux lancerà una nuova raffinata proposta a base di frutti di mare, con ostriche servite ogni sera presso The Champagne Bar (Queen Mary 2) e Carinthia Lounge (Queen Anne).

Sinfonia d’Autunno sul Danubio

Alta cucina protagonista anche della crociera fluviale Sinfonia del Danubio di Avalon Waterways, un viaggio di 7 giorni tra Vilshofen e Budapest, immersi nei colori vibranti della natura e nella cultura dell’Europa Centrale, attraverso Germania, Austria, Slovacchia e Ungheria. Partendo il 21 ottobre, questa crociera in lingua italiana offre un’esperienza culturale rilassante, con escursioni guidate di città storiche come Vienna, Bratislava e Budapest, nonché la pittoresca valle di Wachau, famosa per i suoi vigneti. A bordo, gli chef di Avalon Waterways trasformano ogni pasto in un’esperienza gourmet, utilizzando ingredienti locali per creare piatti raffinati accompagnati da vini internazionali, ma sono previsti anche speciali momenti conviviali come barbecue all’aperto o tapas al tramonto, che rendono ancora più gustosa la crociera.