Una crociera speciale Windstar alle Isole Marchesi nuovo Patrimonio Unesco

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: Windstar Cruises La nave Star Breeze di Windstar Cruises a Tahiti

Un riconoscimento prestigioso come l’inserimento nella lista del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco merita celebrazioni all’altezza della situazione. Per festeggiare questo importante traguardo recentemente raggiunto dalle Isole Marchesi, la compagnia di crociere Windstar Cruises ha lanciato una crociera speciale che salperà il 26 settembre 2024, con a bordo anche tre sindaci del meraviglioso arcipelago polinesiano.

Una seconda crociera celebrativa è inoltre programmata per il 27 marzo 2025, a dimostrazione dell’impegno della compagnia di velieri e yacht di lusso nella promozione di questo favoloso patrimonio culturale e naturale, dove è presente da oltre trent’anni con le sue navi. “Siamo onorati di ospitare i sindaci di queste incredibili isole a bordo di Star Breeze per questa celebrazione dello status di patrimonio mondiale dell’Unesco”, ha dichiarato Stijn Creupelandt, vicepresidente delle operazioni alberghiere di Windstar Cruises. “Questa designazione è una testimonianza del loro lavoro per preservare la loro cultura e il loro ambiente”.

Isole Marchesi, paradiso polinesiano

L’Unesco ha deciso di includere le Isole Marchesi nella sua prestigiosa lista non solo per il loro straordinario valore naturalistico e la ricca cultura indigena, testimonianza di un’antica civiltà, ma anche per gli eccezionali fondali che le circondano, definiti “tra le ultime aree selvagge marine del mondo”. Nel tempo, Windstar Cruises ha instaurato forti legami con le comunità locali, ampliando le sue rotte nel Pacifico meridionale, dove offre crociere durante tutto l’anno nella Polinesia francese, visitando non solo le Isole Marchesi, ma anche le Isole della Società e le Tuamotu.

Sulle navi Windstar, i passeggeri possono immergersi nella cultura locale grazie alla presenza di un ambasciatore culturale che condivide tradizioni e storie delle isole. Un’esperienza unica per i viaggiatori è rappresentata dal Bora Bora Celebration Destination Discovery Event, un evento gratuito che prevede una festa privata su una spiaggia con spettacoli tradizionali, musica e danze tipiche, come la suggestiva danza del fuoco. A bordo la cultura polinesiana è presente anche nella cucina, con piatti locali e bevande tipiche, mentre le escursioni a terra sono curate e guidate dagli abitanti delle isole, garantendo un’immersione autentica nella vita locale.

La crociera celebrativa Windstar

Con la crociera celebrativa, Windstar Cruises non solo permette ai viaggiatori di esplorare una delle destinazioni più remote e affascinanti del mondo, ma contribuisce anche a promuovere la conservazione della cultura e dell’ambiente dell’arcipelago. Uno degli aspetti più significativi del viaggio sarà la partecipazione dei sindaci di Ua Huka, Fatu Hiva e Tahuata, che si uniranno ai passeggeri durante il viaggio di 14 giorni con partenza da Papeete.

Durante la navigazione i sindaci racconteranno il lungo processo che ha portato le Isole Marchesi a essere riconosciute come sito dell’Unesco, condividendo storie e leggende legate alle tradizioni locali. Si discuterà anche di rahui, un metodo tradizionale di gestione delle risorse naturali basato sulla comunità. Un approccio che è al centro delle politiche di conservazione delle isole e rappresenta un modello di sostenibilità che le autorità locali stanno cercando di trasmettere alle future generazioni. La cooperazione tra i sindaci delle diverse isole e l’importanza di tramandare queste tradizioni sono altri argomenti chiave che saranno trattati durante la crociera.

Workshop e attività culturali a bordo

La crociera non offrirà soltanto momenti di riflessione culturale, ma anche attività pratiche che permetteranno ai passeggeri di immergersi completamente nelle tradizioni delle Isole Marchesi. Tra i workshop proposti ci saranno lezioni di artigianato tradizionale, corsi di Haka Manu (la danza degli uccelli), dimostrazioni culinarie sulla preparazione di piatti tipici come l’I’a mito, versione locale del poisson cru simile al ceviche, e il Keukeu, un piatto tradizionale a base di capra e latte di cocco. Inoltre, i fotografi professionisti Pat e Rosemarie Keough terranno laboratori di fotografia volti a catturare la bellezza naturale delle isole e della loro fauna marina.