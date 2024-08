I 40 anni di navigazione di Windstar Cruises

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: Windstar Cruises Veliero di

Windstar Cruises, la prestigiosa compagnia di crociere specializzata in piccoli yacht di lusso, si appresta a celebrare il suo 40º anniversario con una serie di eventi e crociere esclusive a partire dal prossimo ottobre. Fondata nel 1984 da Karl G. Andrén e Jean-Claude Potier, la compagnia è passata da essere una piccola realtà di navi a vela fino a diventare un leader riconosciuto nel settore delle crociere boutique, grazie a una flotta composta da sei eleganti imbarcazioni, tre velieri della classe Wind e tre yacht a motore della classe Star, ai quali si aggiungeranno altri due motor yacht nel 2025 e nel 2026.

Le iconiche crociere dell’anniversario

Per festeggiare questa importante ricorrenza, Windstar Cruises lancia due crociere iconiche nel Mediterraneo. Il 12 ottobre 2024, il lussuoso yacht Star Legend partirà per la crociera “Odissea nel Mar Egeo via Canale di Corinto”, mentre il 13 ottobre sarà la volta del Wind Spirit con la crociera “Tesori delle Isole Greche”.

Due itinerari che accompagneranno gli ospiti nell’esplorazione delle bellissime isole greche e della Turchia, e culmineranno il 16 ottobre a Kusadasi, dove si terrà una celebrazione straordinaria nell’antica città di Efeso. Un evento che coinvolgerà gli ospiti delle due crociere in una memorabile serata con musica dal vivo e una cena gourmet di cinque portate sotto le stelle.

L’unicità di Windstar Cruises

Christopher Prelog, presidente di Windstar Cruises, ma che ha iniziato la sua carriera quasi trent’anni fa come cameriere a bordo della Star Legend, ha dichiarato: “Windstar ha vissuto 40 anni straordinari, durante i quali la compagnia è rimasta fedele alla sua missione di offrire crociere su piccole navi, con itinerari che coprono Tahiti, i Caraibi e l’Europa.

Ciò che rende unica Windstar è l’atmosfera accogliente dei nostri yacht, la libertà di esplorare regioni scenografiche e porti meno conosciuti. Ma è soprattutto il nostro equipaggio che ha contribuito in modo determinante al nostro successo, accogliendo i nostri ospiti a bordo con un sorriso amichevole e un servizio personalizzato, che spesso si traduce in un caloroso abbraccio. Sono questi momenti che hanno fatto sì che i nostri ospiti tornassero a bordo anno dopo anno per 40 anni”.

Proprio per rendere omaggio all’equipaggio, che conta molti membri in servizio da decenni nella compagnia, Windstar Cruises incoraggia i passeggeri a condividere sui social media i loro ricordi più belli, utilizzando l’hashtag #WayBackWindstar. Questa iniziativa, che prenderà il via in ottobre, vuole celebrare le storie personali che hanno contribuito a creare un legame così forte tra la compagnia e i suoi ospiti.

Un anno di festeggiamenti

Il 40° anniversario di Windstar sarà celebrato in grande stile non solo a Efeso, ma anche a bordo di tutte le navi della flotta, con eventi speciali che si svolgeranno per un anno intero, da ottobre 2024 a ottobre 2025. Tra le iniziative previste, gli ospiti potranno gustare cocktail celebrativi durante un evento di trivia dedicato ai 40 anni della compagnia. I vincitori del trivia saranno inoltre inseriti in un’estrazione a sorte che si terrà a dicembre 2025, con in palio una crociera per due persone a bordo della nuova nave Star Seeker, che entrerà in servizio nello stesso mese.

Con una flotta di sei yacht boutique, ciascuno con una capienza tra i 148 e i 342 passeggeri, Windstar Cruises offre un’esperienza di crociera intima e raffinata in destinazioni esclusive in Europa, Caraibi, Costa Rica, New England, Canada orientale, Sud America e Sud Pacifico. Nel 2025 e 2026 la compagnia introdurrà due nuove navi della classe Star, la Star Seeker e la Star Explorer, continuando così la sua espansione nel settore delle crociere di lusso. Dal 2027, opererà con due yacht unici a Tahiti, consolidando la sua tradizione di esplorazione e avventura in luoghi iconici e affascinanti.