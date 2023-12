I 10 borghi più suggestivi da visitare a Natale

A Natale, si sa, tutto è più magico: tra le viuzze dei piccoli borghi italiani si respira un'atmosfera incredibile, dunque non c'è occasione migliore per andare alla loro scoperta. Ma quali sono quelli imperdibili? Partiamo da Corinaldo (in foto), piccolo paesino immerso tra le colline marchigiane che ha conservato intatto il suo fascino medievale. Qui, tra un gigantesco albero natalizio e decine di luminarie, il panorama è strepitoso.