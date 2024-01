Le più belle crociere da fare in inverno

Chi ha detto che le crociere si fanno solo in estate? Scopriamo quali sono le proposte più interessanti da vivere quest'inverno, per un viaggio indimenticabile

Mare, sole e tanto divertimento: sono queste le parole più desiderate da chi sale a bordo di una nave da crociera, ma non è davvero indispensabile che siano proprio tutte presenti. Potete infatti concedervi un bellissimo viaggio invernale, sfruttando la bassa stagione per andare alla scoperta di luoghi pazzeschi (e magari trovando un po’ meno confusione del solito). Quali sono gli itinerari più belli? Ecco le proposte delle principali compagnie crocieristiche.

Perché fare una crociera in inverno

Avete sempre pensato che la crociera sia la tipica vacanza estiva, da estendere al massimo alle ultime settimane di primavera o al periodo natalizio? Nulla di più sbagliato: regalarsi un viaggio di questo tipo in inverno è un’esperienza meravigliosa. Tanti sono i vantaggi su cui poter contare, a partire dal fatto che solitamente le navi sono meno affollate – potrete quindi godervi il vero relax, che in estate è quasi sempre solo un sogno lontano. E poi, facendo tappa in alcune belle località sulla terraferma, avrete molte meno probabilità di trovare il classico caos di turisti.

Certo, scegliere la meta giusta è molto importante. Se volete concedervi una pausa dai rigori invernali, l’ideale è optare per una destinazione esotica: avrete la possibilità di godervi qualche giorno di caldo, prima di tornare alla routine quotidiana. Se invece il freddo non vi preoccupa, allora la scelta si limita “semplicemente” all’intero mondo: dal classico itinerario nel Mediterraneo ai fiordi norvegesi, tra le perle del Nord Europa, avrete possibilità pressoché infinite. Allora non ci resta che scoprire quali sono alcune delle più belle crociere da fare in inverno.

Le migliori crociere invernali

L’inverno di Costa Crociere è davvero speciale: se avete voglia di salpare per splendide località, avrete l’imbarazzo della scelta. C’è il vicino Mediterraneo, ovvero l’occasione perfetta per visitare alcune delle più belle città dell’Europa meridionale senza dover prendere l’aereo. Per chi ama invece le mete più esotiche, le proposte migliori riguardano gli Emirati Arabi e i Caraibi, due esperienze indimenticabili. I più ardimentosi possono persino concedersi una transoceanica, che solca i mari dall’Europa all’America – o viceversa.

Il Mediterraneo è anche il punto forte di Windstar Cruises, che quest’anno inaugura il suo Mediterranean Legendary Winter: fino ad aprile 2024, c’è la possibilità di imbarcarsi a bordo della nave Star Legend, uno yacht dalle ampie suite e dai ristoranti di lusso, in partenza da Civitavecchia e da Barcellona. Tra gli scali ci sono Livorno, Nizza e Marsiglia, tre città splendide che offrono un’ampia scelta per una visita di un giorno. La novità? Nel prezzo sono incluse un itinerario esclusivo a terra e un’esperienza di bordo assolutamente da non perdere.

Infine, non mancano le proposte anche per quanto riguarda MSC Crociere. Si va dal Mediterraneo alle temperature piacevoli dei Caraibi e delle Bermuda, con numerose offerte che includono anche gli Emirati Arabi, il Sud America, il Sud Africa, l’Asia e ovviamente l’Europa del Nord: lasciatevi incantare dalla bellezza dei fiordi e dalle montagne innevate, dalle piccole città colorate e dal silenzio della natura incontaminata, anche in inverno. E se avete poco tempo a disposizione, potete sfruttare le minicrociere di 3 o 4 notti, praticamente un city break in versione crocieristica.