Centri termali in Liguria: relax e benessere

Fonte: iStock Terme in Liguria: quali sono le destinazioni

Incastonata tra monti e mare, la Liguria è una lunga striscia di terra che regala panorami incredibili, scorci suggestivi, una natura che leva il fiato ma anche piccoli borghi arroccati sul mare. In questa regione storia e cultura si intrecciano a una gustosa tradizione gastronomica fatta di piatti semplici, ma deliziosi, figli di una tradizione marinara e contadina che ancora si può percepire nel miscuglio armonioso dei vari ingredienti.

Ed è qui che ci si possono ritagliare momenti di relax, non solo perché il mare in qualunque stagione è bellissimo e da vivere, ma anche perché vi sono centri da raggiungere per chi desidera staccare la spina.

Le terme in Liguria sono meravigliose, perché uniscono la bellezza di questa regione al vantaggio di trovare spazi di pace e di benessere immersi in un ambiente stupefacente. Tra le montagne, oppure poco distanti dalle città e – ancora – vicini al mare, per poterlo ammirare sempre, anche in inverno quando non esiste la folla ma solo la bellezza stupefacente della natura.

Tutto quello che devi sapere sui quattro siti termali più noti della regione, gli indirizzi da raggiungere e le informazioni utili per una giornata (o più di una) di completo relax.

Acquasanta, le Terme di Genova a poca distanza dalla città

Siamo a Genova, nel cuore della Liguria, a metà tra la Riviera di Levante e quella di Ponente. Capoluogo di regione, città bellissima che mescola le sue tante anime: dal Porto Antico, al centro storico in cui perdersi fra i caruggi stretti, fino alle eleganti vie del centro e alle zone suggestive che si affacciano sul mare. A poca distanza da questa meravigliosa città ci sono delle celebri terme, si trovano ad Acquasanta nel primo entroterra.

Si tratta di un sito storicamente molto amato, infatti le sue acque solforose sono note sin dall’antichità e si può raggiungere in pochi minuti dall’autostrada, ma anche in treno. La struttura è chiusa il martedì, dalla fine di settembre 2024, gli altri giorni le terme osservano il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20, il venerdì e il sabato dalle 9 alle 23 (turno serale dalle 19) e la domenica dalle 9 alle 19.

I costi variano in base ai giorni, comunque si parte dai 37 euro per 4 ore in settimana, fino ai 55 in occasione del 24 dicembre e del 6 gennaio, ma sempre kit escluso. Possono entrare anche i bambini a partire dai cinque anni e per loro si parte dai 24,50 ai 49 euro.

All’interno della struttura si trovano piscine interne, ma anche una esterna, immersa nel paesaggio suggestivo: il tutto con l’acqua termale protagonista. Queste vasche hanno un livello dell’acqua che è al di sotto del metro e mezzo e una temperatura di 35 gradi: una coccola per il corpo e per la mente. Vi sono anche il bagno di vapore, la sauna e la sala di nebulizzazione: un vero toccasana per la salute. Non mancano i trattamenti e i massaggi.

Il posto giusto in cui fermarsi per staccare dalla quotidianità per qualche ora e ricaricarsi all’insegna del benessere, ma anche di un territorio bellissimo e tutto da scoprire. Infatti, qui si possono fare belle passeggiate, visitare il Santuario di Nostra Signora di Acquasanta, la cui realizzazione ha preso il via intorno al 1683, oppure il Museo della carta. Una località da raggiungere per fare il pieno di bellezza e di salute. Positivo che sia vicinissimo a Genova e che quindi si possa inserire in una visita a questa città dalle mille facce, dove si trovano tante eccellenze come l’Acquario, i palazzi di via Garibaldi, il parco di Nervi e molto altro.

Alassio, Thalassio Medical Spa in un borgo da sogno

Ci spostiamo ad Alassio, una delle località più amate di questa regione italiana che si trova in provincia di Savona: spiagge sabbiose, acqua bassa e un bellissimo lungomare, sono alcune delle caratteristiche che rendono questo luogo così apprezzato. Non solo in estate, quando si può godere del clima favoloso della Liguria, ma anche di inverno quando la bellezza della natura si mostra con il suo fascino più selvaggio.

Ed è qui che c’è Thalassio Medical Spa, una struttura che si trova all’interno del Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort, in cui protagonista è l’acqua del mare che diventa elemento principale di tante esperienze diverse come la piscina riscaldata (la temperatura è di 32 gradi), ma anche il percorso Kneipp. La talassoterapia sfrutta l’azione benefica dell’acqua salmastra e qui si può sommare a tantissimi trattamenti e rituali diversi, da scegliere in base alle proprie preferenze e a ciò di cui si ha maggiormente bisogno.

Il circuito talassoterapico con ingresso al centro benessere ha un costo di 46 euro per tre ore durante la settimana e di 56 euro nei fine settimana e nei giorni festivi, i bambini – invece – spendono 28 euro sempre. All’interno della struttura si trovano: una piscina con idromassaggi e acqua di mare a 32 gradi, poi sauna finlandese, bagno turco, bagno aromatico alle erbe, fontana di ghiaccio, percorso Kneipp, cromoterapia e zona relax e talasso gym. Insomma davvero tutto ciò di cui si può avere bisogno per trascorrere ore indimenticabili.

A quanto pare, Thalassio Medical Spa è aperta da marzo a gennaio, l’ingresso ai bambini è consentito dalle 10 alle 13 e solo a partire dai 4 anni. Alassio è facilmente raggiungibile sia in treno sia in macchina, con il secondo mezzo di trasporto basta imboccare l’uscita autostradale di Andora (se si arriva dalla Francia) o Albenga (per chi procede dalla direzione opposta).

Alassio è davvero una gemma preziosa della Riviera ligure di Ponente e in questa suggestiva cittadina, oltre alla meravigliosa spiaggia che si può godere tutti i giorni dell’anno, vale la pena visitare il bellissimo centro storico punteggiato di locali e negozi, proprio come il Budello cittadino una strada sulla quale si affacciano bellissimi edifici colorati e ricca di attività. Da non dimenticare il celebre Muretto, la cui decorazione ha preso il via nel 1953, e la stupenda passeggiata.

Pigna, le terme di questa località vicina alla Francia

Ci spostiamo verso la parte finale della regione, quella più vicina al confine con la Francia. Lì, alle spalle di Sanremo nell’Alta Val di Nervi si trova Pigna, un paese con delle terme che un tempo erano molto apprezzate e celebri. La struttura di riferimento è Antiche Terme & Spa di Pigna, un impianto che al momento risulta chiuso ma che è di fatto pare essere l’unico in cui godere delle proprietà di queste acque che arrivano dalla sorgente Madonna Assunta, caratterizzata da una temperatura costante di 30 gradi. Pare che sia solfureo-clorurata e che possa essere utilizzata per la cura di diverse affezioni.

Pigna si raggiunge da Ventimiglia, da dove si devono percorrere circa venti chilometri in direzione entroterra con l’automobile. Tutta questa zona è particolarmente affascinante non solo perché la Francia è poco distante, ma anche perché è immersa in uno scenario affascinante vicino a località come Ventimiglia e Sanremo, bellissime e con tante attività ricreative da fare tra mare, paesaggi e molto altro. Un luogo tra terra e mare.

Diano Castello, Eira terme è un’oasi di pace

Sempre in provincia di Imperia, ma questa volta affacciate sul mare ci sono le terme di Eira a Diano Castello. Si tratta di una struttura molto diversificata, con vasche esterne da utilizzare in estate come la piscina con acqua termale a temperatura ambiente: è aperta al pubblico dal 15 maggio al 15 settembre ed è dotata di lame d’acqua e soffioni gayser. Vi è anche una vasca per lo sport, con acqua termale, in cui praticare attività compresa la meditazione.

Il percorso termale, invece, prevede soste all’interno della grotta per chi cerca un effetto rigenerante e anti età: l’acqua calda offre un idromassaggio termale in un’atmosfera umida, vi è una doccia per aromaterapia e una sauna secca. Nella struttura è presente anche una vasca esterna con acqua calda e idromassaggio, può essere sempre utilizzata grazie alla presenza di una copertura.

Eira Terme si trova in via Seuda a Diano Castello, al momento dell’ingresso alla struttura viene richiesta l’attivazione della tessera associativa Eira che ha un costo di 5 euro annui. I trattamenti sono i più disparati: ad esempio per 130 euro si può fare quello completo con fango termale, che prevede anche due ore di percorso termale omaggio. I prezzi da maggio a settembre variano in base al tempo di permanenza: due ore 30 euro, 4 invece 40 euro. I bambini fino a 12 anni compiuti spendono 15 euro. Da dicembre ad aprile 4 ore con trattamento hanno un costo di 90 euro. Le piscine termali esterne – da maggio a settembre – hanno un costo di 12 euro per mezza giornata e di 25 euro per tutto il giorno. I bambini fino ai 12 anni pagano otto euro.

Diano Castello dista da Diano Marina circa due chilometri, per chi raggiunge la località in treno da lì è possibile prendere un autobus. Si tratta di un paese iscritto nei Borghi più belli d’Italia, in cui ammirare testimoninze silenzione ma prziose del passato, ma anche assaporare i gusti e le tradizioni di questo lembo di terra.

L’Italia è un paese europeo con tante location termali celebri, queste elencate sono le aree che si possono trovare in Liguria, quelle più celebri e che vale la pena raggiungere per godere di qualche giorno all’insegna del relax e del benessere. In una terra da sogno.