Come in una favola di Natale, così è Lubiana

I giorni che ci separano al Natale diminuiscono sempre di più e questo straordinario countdown, che vorremmo non finisse mai, ci porta a perderci e immergerci nelle tradizioni più belle, tra le luci e le decorazioni che si snodano tra le piazze, le vie e i quartieri delle città del mondo trasformando tutto d’incanto.

Tra i luoghi più belli da scoprire e riscoprire in questo periodo c’è anche Lubiana, la capitale della Slovenia nonché la città più grande del Paese. Già conosciuta per i suoi suggestivi spazi verdi e quel meraviglioso Parco Tivoli, oggi la città è più colorata che mai, perché è qui che sono iniziati ufficialmente i festeggiamenti di Natale.

A dicembre le ore di buio sono sempre più lunghe, ovunque ma non a Lubiana. La capitale slovena, infatti, si è accesa di centinaia e migliaia di luci colorate che si snodano per tutta la città e che creano un’atmosfera davvero fuori dall’ordinario.

Durante il periodo dell’Avvento, e anche dopo, è possibile riscoprire il centro storico seguendo le luci dei pianeti e delle stelle che, in questo caso, non illuminano solo il cielo, ma anche la strada a cittadini e viaggiatori. Quella delle luminarie che caratterizzano le vie principali è una tradizione che si perpetua da anni e che è diventata, per tutte le persone, un appuntamento imperdibile.

Non solo visioni scintillanti, però. Durante tutto il mese di dicembre, infatti, a Lubiana vengono installate casette di legno. chalet che creano così il caratteristico mercatino di Natalizio che tanto amiamo. Questo è il luogo perfetto per acquistare doni ad amici e parenti o farsi qualche auto regalo. La scelta è vastissima: è possibile acquistare oggetti di artigianato locale oppure prodotti gastronomici caratteristici come la grappa, il miele e tantissimi dolci.

Il grande e sfavillante albero installato a Piazza Prešeren fa da cornice a un’atmosfera da fiaba illuminata da quella riproduzione incredibile e minuziosa del cosmo da ammirare a testa in su.

Ma occhi puntati anche sulla strada perché in occasione del Natale arriveranno in città i tre personaggi più attesi da grandi e bambini in questo periodo.

Il primo ad arrivare a Lubiana, direttamente dal castello della città, sarà San Nicola. Dopo di lui sarà il turno di Babbo Natale, che scenderà con la sua slitta per incontrare i bambini ed esaudire i loro desideri. A fine anno, invece, per le strade sarà possibile incontrare Nonno Gelo a bordo della sua carrozza colma di regali per tutti. Che la magia del Natale abbia inizio!