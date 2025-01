Non solo aereo: dall’Italia si raggiungono queste destinazioni europee anche in treno

Fonte: iStock Anche la città di Innsbruck può essere raggiunta dall'Italia con il treno

Non c’è posto migliore del finestrino di un treno per assaporare la magia dei paesaggi. Viaggiare in treno è senza dubbio il modo più romantico per esplorare l’Europa: basta sedersi e i panorami scorreranno davanti ai vostri occhi, che si tratti di montagne innevate o di campi ricoperti di vigneti. Inoltre, quale miglior sensazione del viaggiare da un Paese all’altro sapendo di farlo in modo più sostenibile e riducendo al minimo il proprio impatto ambientale?

Dall’Italia abbiamo diverse opportunità per raggiungere alcune delle più belle città europee senza salire su un aereo, soluzioni che vengono aggiornate e ampliate anno dopo anno per fornire un’offerta sempre più ecologica e variegata. Quali sono, nel dettaglio, le destinazioni raggiungibili? Ve le raccontiamo qui!

Da Milano a Parigi

Parigi è sempre una buona idea, soprattutto nel 2025: questo, infatti, è l’anno di riapertura della splendida Cattedrale di Notre-Dame. Dal 31 marzo e 1 aprile 2025 potrete raggiungerla facilmente da Milano usufruendo delle tratte proposte da due treni. Uno è il TGV INOUI di SNCF, in partenza dalla stazione di Milano Porta Garibaldi, e l’altro è il Frecciarossa dalla stazione Milano Centrale, entrambi con destinazione Gare de Lyon, la stazione principale della capitale parigina.

Una volta arrivati, di cose da vedere a Parigi ne troverete tantissime. Tra le più famose citiamo salire sulla Torre Eiffel, visitare il Museo del Louvre, passeggiare tra le strade di Montmartre e visitare Notre-Dame, finalmente riaperta dopo l’incendio.

Fonte: iStock

Da Bologna a Innsbruck

Dalla stazione centrale di Bologna, salendo sul treno Rail Jet della compagnia austriaca OBB, in meno di 5 ore potrete raggiungere la capitale del Tirolo austriaco: Innsbruck. Si tratta di una città che può essere visitata in ogni stagione e che offre la possibilità di vivere un viaggio tra natura e cultura.

Grazie alla presenza di una funivia situata poco distante dal centro storico, avrete l’opportunità di salire in montagna senza prendere l’auto, rendendo sostenibile la vostra vacanza dall’inizio alla fine. D’inverno potete raggiungere le vette per sciare, mentre in estate potrete percorrere i tanti sentieri escursionistici. Potete anche semplicemente salire in vetta per ammirare la città dall’alto dagli appositi punti panoramici.

Una volta tornati in città, perdetevi tra le vie del centro storico e immergetevi nella proposta culturale di Innsbruck fatta di castelli, musei e di mondi magici, come quello di Swarovski, situato a poca distanza da Innsbruck e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Da Milano a Zurigo

In sole 3 ore, dalla stazione centrale di Milano è possibile raggiungere Zurigo, la città più grande della Svizzera. Salendo sul comodo EuroCity, raggiungerete facilmente e velocemente questa meta ideale sia per un weekend romantico alla scoperta di musei e monumenti che per chi desidera ballare e ascoltare buona musica nei locali del suo lungolago. Grazie alle sue strade pedonali e bike-friendly, inoltre, Zurigo rappresenta una scelta sostenibile per chi vuole rendere il suo viaggio a basso impatto ambientale.

Da Verona a Monaco di Baviera

Da Verona Porta Nuova, in poco più di 5 ore, è possibile arrivare a Monaco di Baviera. Qui storia, cultura e intrattenimento si incontrano per offrire un’esperienza di viaggio completa. Oltre a dedicare qualche giorno alla città, particolarmente vivace soprattutto durante l’attesissimo Oktoberfest, potete creare un itinerario che comprenda anche i dintorni, dove paesaggi fiabeschi renderanno il vostro viaggio ancora più speciale. Utilizzando i mezzi pubblici, particolarmente efficienti in Germania, potrete raggiungere anche castelli da sogno come quello di Neuschwanstein che ha ispirato la Walt Disney.

Da Milano a Francoforte

Sempre da Milano, ma con un cambio a Basilea, si può raggiungere in 8 ore Francoforte. Dal vostro finestrino vedrete apparire in lontananza il suo skyline composto da imponenti grattacieli, l’anima più moderna della città, per poi scendere alla stazione e scoprire quella più antica passeggiando tra le strade del suo centro storico. Francoforte ha tutto il necessario per soddisfare ogni esigenza di viaggio: chi è alla ricerca di un’esperienza culturale, qui troverà diverse attrazioni e musei, come la casa natale e residenza di Johann Wolfgang von Goethe, uno dei più grandi poeti e scrittori tedeschi.

Chi ama il divertimento, invece, troverà in questa città il luogo ideale in cui ballare fino a notte fonda. Francoforte, infatti, non è solo un importante centro finanziario, ma è anche considerata tra le città più importanti per la musica techno, un legame iniziato negli anni ’80 in club diventati storici come il Loft, il Dorian Gray e il Tresor.

Fonte: iStock

Da Venezia a Vienna

Oltre ai treni diurni, negli ultimi anni è cresciuta anche l’offerta dedicata ai treni notturni che consentono ai viaggiatori di arrivare a destinazione senza perdere ore preziose da dedicare alla loro vacanza. Uno di questi è quello che collega Venezia con Vienna, l’elegante capitale austriaca, in 11 ore. La partenza è solitamente prevista per le 21:00, mentre l’arrivo per le 8:00: sul treno potrete scegliere diverse sistemazioni, dalla poltrona alla cabina letto.

Una volta arrivati in città godetevi il suo spirito moderno, dinamico e culturale tra musei bellissimi, i tanti café dove provare la famosa Sacher o il Prater, il luna park più antico d’Europa. Inoltre, con Euronight, potrete partire di sera e svegliarvi anche in un’altra città austriaca, Salisburgo, la patria di Mozart.

Da Milano ad Amsterdam

Infine, sempre da Milano è possibile raggiungere Amsterdam, sia con i treni diurni che notturni. Con un viaggio della durata di 12-15 ore e con 1, 2 o 3 cambi in base alla tariffa, vi ritroverete a pedalare tra le sue strade, fare acquisti in piccoli negozi vintage e d’artigianato, sognare davanti ai quadri di Van Gogh o pagaiare tra le acque dei canali con un kayak se visiterete la città durante i mesi più caldi. Il tutto sapendo di aver fatto una scelta sostenibile raggiungendola con il treno e godendovi il viaggio senza fretta, dall’inizio alla fine.