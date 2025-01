I più bei treni che ci faranno viaggiare in Italia quest’anno

Viaggiare in treno è un'esperienza bella e sostenibile, soprattutto per chi sceglierà queste tratte panoramiche, itinerari imperdibili da provare quest'anno

Fonte: iStock@andrea_sosio Treno verso mete meravigliose

Dal 2023, anno della sua nascita, la società FS Treni Turistici Italiani si impegna per proporre servizi ferroviari di qualità pensati per aiutare i viaggiatori a scoprire il nostro territorio in modo lento e sostenibile. L’obiettivo è quello di promuovere un turismo che vede il viaggio in treno come un momento integrante della vacanza, un elemento di qualità che contribuisce ad arricchire e migliorare l’esperienza complessiva.

Negli ultimi giorni sono state annunciate le nuove tratte ferroviarie che ci faranno viaggiare nel 2025 e quelle che, avendo avuto successo gli scorsi anni, torneranno per portarci in giro per l’Italia in ogni stagione. Curiosi di scoprirle? Ve le raccontiamo di seguito!

Espresso Monaco

Immaginate di addormentarvi a Roma e di svegliarvi circondati dalla bellezza maestosa delle Alpi. È questa l’esperienza proposta dalla nuova tratta del treno Espresso Monaco che, in partenza dalla Capitale, farà tappa a Innsbruck, in Austria, e a Monaco di Baviera, in Germania.

Essendo un treno notturno, i passeggeri potranno usufruire della comodità offerta dalle cabine letto, dove potranno rilassarsi dopo aver consumato una cena elegante presso il ristorante presente a bordo. Il treno vi porterà tra le montagne austriache d’estate, ideali per trascorrere il tempo a contatto con la natura, tra sentieri escursionistici e laghi ad altitudini elevate, o tra le strade di Monaco di Baviera. Entrambe le mete potranno essere raggiunte anche d’inverno, per vivere lo spirito e l’atmosfera magica dei mercatini di Natale.

Fonte: iStock

Espresso Riviera

Se invece volete rivivere il glamour della Costa Azzurra, salite sull’Espresso Riviera! Da aprile a settembre 2025 potrete usufruire della tratta ferroviaria che, in partenza da Milano, vi permetterà di raggiungere alcuni dei luoghi più belli ed esclusivi della riviera come Nizza, Montecarlo e Saint-Raphaël.

Il treno vi accoglierà in un’atmosfera vintage e raffinata: al suo interno potrete godere di un pranzo elegante servito con specialità locali e prodotti di stagione e accomodarvi nei salottini. L’obiettivo dell’Espresso Riviera, come avrete capito, è quello di offrire un’esperienza esclusiva, un vero viaggio nel lusso e nella bellezza.

Espresso Alpi

Chi ama le montagne non può perdersi l’itinerario creato per Espresso Alpi: da Cuneo a Imperia, questo treno attraversa la leggendaria linea del Colle di Tenda, offrendo viste mozzafiato su valli profonde, boschi rigogliosi e cime innevate. Il tutto seduti comodamente all’interno di vagoni dove potrete pranzare e gustare specialità tipiche come salumi, formaggi locali e piatti caldi, mentre il treno supera gallerie scavate nella roccia e viadotti imponenti.

L’itinerario, con partenza da Cuneo, considerata la porta d’accesso alle Alpi, arriva a Limone Piemonte, rinomata località sciistica, e prosegue verso il territorio francese. Qui il treno attraversa la pittoresca Valle Roya, per poi tornare in Italia e raggiungere la costa ligure e infine Imperia.

Fonte: iStock

Espresso Mercatini

Durante il periodo di Natale tornerà anche nel 2025 il treno più amato di sempre: l’Espresso Mercatini. Da Roma potrete salire su vagoni pensati per immergervi nell’atmosfera natalizia ancor prima di arrivare ai famosi mercatini di Arezzo.

Il viaggio, infatti, comincerà con una deliziosa colazione o un brunch a tema natalizio: in tutta comodità assaporerete panettone, pandoro, cioccolata calda, vin brulé e altre prelibatezze tipiche. Una volta arrivati ad Arezzo troverete ad aspettarvi tante casette in legno decorate, luci scintillanti, prodotti artigianali, decorazioni natalizie e idee regalo. Ancora non abbiamo certezza, ma Espresso Mercatini potrebbe aggiungere anche una nuova tratta che, in partenza da Milano, vi porterà ai mercatini di Zurigo, tra i più belli della Svizzera.

Espresso Cadore

Chi ama viaggiare sui treni notturni sarà felice di sapere che, anche quest’anno, tornerà durante i mesi estivi il collegamento diretto da Roma Termini a Calalzo, Pieve di Cadore e Cortina d’Ampezzo. Grazie a questo treno, dotato di carrozze letto con scompartimenti singoli o doppi e cuccette da 4-6 posti, potrete vivere la maestosa bellezza del Cadore e delle Dolomiti tra escursioni a piedi o in bicicletta.

Al mattino, prima di arrivare, verrà servita una ricca colazione, da gustare mentre ammirerete le viste mozzafiato sulle montagne e sulle valli del Cadore dalle ampie finestre del treno. Inoltre, l’esclusiva carrozza ristorante serve anche la cena con menù che rispecchiano la stagionalità e le tradizioni della cucina italiana.

Inoltre, in occasione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, FS Treni Turistici Italiani proporrà un servizio ferroviario ad hoc.

Espresso Versilia

Milano, d’estate, può diventare un luogo invivibile a causa del caldo: per fortuna avrete la possibilità di salire sull’Espresso Versilia, il treno che vi porterà sulle spiagge più belle della costa toscana. Lasciatevi cullare dal ritmo del treno mentre affiancate il mare, ammirando panorami mozzafiato direttamente dal finestrino.

A bordo potrete trascorrere il tempo rilassandovi nei salottini deluxe realizzati in stile vintage, o negli altri scompartimenti accoglienti e comodi, oppure concedervi un pranzo elegante e raffinato con un menù pensato per esaltare i sapori autentici della Versilia.

Fonte: iStock

Espresso Assisi

L’ultimo treno proposto per quest’anno è quello che vi porterà alla scoperta delle bellezze umbre. L’Espresso Assisi, con partenza da Roma, è ideale per chi vuole fare una gita fuori porta speciale ammirando i paesaggi della Toscana e dell’Umbria. La mattina godetevi una ricca colazione nella carrozza ristorante, dove vengono servite specialità dolci e salate. Al ritorno, invece, arricchiti dalla giornata appena trascorsa, gustatevi un tè caldo.

La destinazione di questo treno, come avrete intuito dal nome, è Assisi: città di pace e spiritualità, vi accoglierà con la sua bellezza senza tempo, riconosciuta in tutto il mondo per la sua storia, l’arte e il profondo significato religioso legato a San Francesco.