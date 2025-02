Carnevale 2025, le feste da non perdere in Italia e all’estero

In questi giorni in giro per il mondo stanno prendendo vita le feste di Carnevale e sono una più bella dell'altra: ecco le imperdibili in Italia e all'estero

Fonte: Getty Images Carnevale di Binche, patrimonio UNESCO

Manca davvero pochissimo alla festa più colorata, divertente e buffa dell’anno: il Carnevale. I giorni pieni di appuntamenti e celebrazioni nel 2025 saranno quelli tra il 27 febbraio e il 4 marzo (più o meno), periodo durante il quale molte località del mondo mostreranno tutto il loro lato più goliardico. Ma dove è possibile vivere le feste di Carnevale più belle del mondo?. Noi di SiViaggia abbiamo selezionato per voi le più incredibili di tutto il pianeta.

Feste di Carnevale in Italia

Il Carnevale in Italia è una tradizione molto sentita: ha radici antichissime ed è spesso percepita come l’occasione ideale per dare sfogo alla propria fantasia e alla creatività. Da Nord a Sud sono davvero tantissime le città e i borghi che sono pronti a mettere in scena celebrazioni che hanno persino una fama che travalica i confini nazionali, al punto da diventare meta di turisti provenienti anche dall’estero.

Carnevale di Venezia

Senza ombra di dubbio, una delle celebrazioni italiane più amate a livello mondiale è il Carnevale di Venezia. Quest’anno, tra le altre cose, ricorre il 300° anniversario della sua nascita, proponendo l’edizione speciale dal nome “Il tempo di Casanova”, dal 14 febbraio al 4 marzo. Per questa occasione la magnifica città lagunare veneta diventa un luogo dove storia e magia prendono letteralmente vita, grazie a maschere ed appuntamenti che lasciano senza fiato.

Imperdibile, per esempio, è il corteo acqueo che inaugura le celebrazioni e che si distingue per la presenza di un centinaio di imbarcazioni tradizionali, decorate e guidate da vogatori mascherati, che sfilano sul Canal Grande. Particolarmente affascinante è anche il Carnival Street Show, evento che trasforma campi e calli in teatri a cielo aperto con oltre 200 artisti e 100 compagnie che mettono in scena spettacoli di circo, musica e clownerie. Infine l’Arsenale Water Show, uno show di luci, suoni e acrobazie sull’acqua.

Fonte: iStock

Carnevale di Ronciglione

In Centro Italia da non perdere assolutamente è il Carnevale di Ronciglione, in provincia di Viterbo, che affonda le radici nelle tradizioni del Rinascimento e del Barocco romano. In scena in questo 2025 dal 16 febbraio al 4 marzo, si caratterizza non solo per l’immancabile sfilata di maschere e carri, ma anche per la presenza di figuranti, veri e propri attori, che mettono in atto spettacoli unici: non vi sorprenderà sapere che queste celebrazioni vengono spesso paragonate, per la loro originalità e per il fascino indiscutibile, ai grandi carnevali internazionali.

Tra gli appuntamenti da non perdere segnaliamo la cavalcata degli Ussari, che richiama il passato francese della cittadina, e le danze popolari come il saltarello.

Carnevale di Putignano

Voliamo poi in Puglia e per la precisione a Putignano, in provincia di Bari, dove quest’anno il carnevale giunge alla sua 631ª edizione (sì, è in assoluto uno dei più antichi del nostro Paese). Da queste parti la maschera caratteristica è Farinella, ma non è di certo l’unica a dare spettacolo. Come da tradizione si svolge ogni domenica fino al martedì grasso, ed è ricco di sfilate di carri allegorici e di una serie di eventi culturali e didattici, pensati anche per i bambini.

Anche le bellissime strade di Putignano, quindi, una volta all’anno e da secoli si trasformano in un’esplosione di colori e creatività, adatta a tutte le età.

Feste di Carnevale in Europa

Il Carnevale viene festeggiato, spesso con diverse tradizioni, anche in tantissimi Paesi d’Europa. Non mancano di certo sfilate di carri allegorici e maschere tipiche, ma nei fatti sono celebrazioni che in molti casi nascondono riti e simboli pagani legati al risveglio della natura. Per questo motivo, abbiamo scelto per voi le feste più incredibili e “pazzerelle” del nostro continente.

Carnevale di Nizza

Nizza è una colorata città francese che è anche la culla di uno dei carnevali più incredibili di tutto il mondo. Le sue origini risalgono all’ormai lontanissimo 1294, e negli anni è arrivato persino ad attirare oltre un milione di visitatori nel corso di ben due settimane di festeggiamenti. Quest’anno andrà in scena dal 15 febbraio al 2 marzo, con un’edizione che prenderà il nome di “Re dei mari e degli oceani”.

Fonte: iStock@Michelle Silke

Anche in questo caso sono davvero moltissimi gli eventi imperdibili, come per esempio la sfilata di enormi carri allegorici (possono raggiungere persino 17 metri di altezza e i 12 metri di lunghezza) e dei suoi spiritosi “capoccioni”. Di particolare interesse è anche Lou Queenarval, il primo carnevale gay di Francia ricco di colori arcobaleno e costumi particolarmente incredibili e sgargianti.

Carnevale di Binche

Assai affascinante è anche il Carnevale di Binche, il più celebre del Belgio, che è stato persino riconosciuto, nel 2003, da parte dell’UNESCO come facente parte del patrimonio mondiale in quanto capolavoro del patrimonio orale ed immateriale dell’umanità. I festeggiamenti prenderanno vita la domenica di carnevale grazie a una miriade di costumi vivaci accompagnati dai suoni di viole e tamburi, per poi terminare il martedì grasso con un eccezionale spettacolo pirotecnico.

Da queste parti i protagonisti principali sono i cosiddetti Gilles, figure simili a clown, che sono vestite con zoccoli, abiti ricamati con simboli araldici e giganteschi cappelli con piume di struzzo. Sono circa 1000 ma dietro la loro presentazione c’è una lunga preparazione: per le persone del luogo è considerato un grande onore indossare questa maschera speciale.

Carnevale di Cadice

Voliamo ora in Spagna e più precisamente a Cadice, bellissima città portuale costruita su una striscia di terra circondata dal mare. Qui va in scena uno dei carnevali più famosi del Paese che richiede un lavoro che dura un anno intero. Vissuto per le strade, prevede undici giorni di divertimento senza sosta.

Tra gli eventi più importanti ci sono la Sfilata Grande, che si svolge la prima domenica, la Sfilata dello Humour, che attraversa il centro storico durante l’ultimo fine settimana, e le “charangas ilegales”, ovvero famiglie, gruppi di amici o colleghi di lavoro che intraprendono competizioni canore con i gruppi musicali “ufficiali” di questo festosissimo e coloratissimo evento.

Feste di Carnevale nel mondo

A differenza di altre celebrazioni, il Carnevale è una di quelle feste che interessa il mondo intero, o almeno gran parte del pianeta. Mascherate, danze e canti, parate di carri allegorici e sfilate in maschera hanno luogo in tutto il globo, anche in Paesi culturalmente e geograficamente lontano da noi, ma per questo aspetto davvero molto simili.

Carnevale di Rio de Janeiro

Quando si parla di carnevale non si può di certo non nominare Rio de Janeiro: è senza ombra di dubbio tra i più famosi e incredibili del mondo. Le sue origini risalgono agli anni trenta del XIX secolo ed è stato il primo per i brasiliani, che ancora oggi lo affollano insieme a turisti provenienti da ogni parte del globo. Si tratta di una celebrazione grazie a cui è possibile conoscere tutto lo spirito del Brasile, le tradizioni di un popolo che hanno trovato una nuova espressione dopo periodi difficili, tra schiavitù e colonialismo.

Fonte: iStock@pabst_ell

Quest’anno andrà in scena dal 28 febbraio fino all’8 marzo, e tra gli appuntamenti più interessanti meritano una menzione la parata delle scuole di samba al Sambodromo, piena di carri ed artisti, i blocos, feste di strada gratuite che possono svolgersi letteralmente dovunque, e il Copa Ball, il party più esclusivo di tutto il Carnevale.

Carnevale di New Orleans

C’è del puro divertimento carnevalesco anche negli Stati Uniti, in particolare a New Orleans, città della Louisiana che si affaccia sul fiume Mississippi. Noto anche come Mardi Gras, prevede festeggiamenti per ben due settimane di seguito, ovvero quelle che precedono il martedì grasso.

Le celebrazioni si caratterizzano per la presenza di numerose parate realizzate dalle Kreve, organizzazioni non-profit, che mettono in scena degli spettacoli che fanno davvero invidia al mondo intero. Carri festanti, persono in costume, musica, balli e canti tipici sono all’ordine del giorno e per questo motivo il divertimento è più che assicurato.

Carnevale di Goa

Se ne sente parlare poco in Italia, ma in realtà il Carnevale di Goa ha origini antichissime: ha oltre 500 anni di storia, e quindi risale ai tempi in cui il più piccolo Stato federato dell’India era una colonia portoghese. In programma quest’anno dall’1 al 4 marzo, è una celebrazione che riesce a fondere il ricco patrimonio culturale della regione con un’atmosfera vivace ed elettrizzante.

Quattro giorni ricchi di sfilate frizzanti, spettacoli esuberanti, musica, maschere e tutto quello che si può desiderare per una festa come questa. I visitatori avranno perciò l’occasione di immergersi a 360 gradi nella magia delle tradizioni uniche di Goa.