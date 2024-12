Nel 2025 ripartirà il treno Milano-Parigi: cosa sapere

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Torna il treno Milano-Parigi alta velocità dal 2025

Dal 2023, a causa di una frana che ha bloccato il tunnel ferroviario del Frejus, il collegamento tra Francia e Italia era stato interrotto. Dopo diversi mesi di lavori e un impegno concreto per riportare in funzionamento quest’area di trasporti c’è un data: tra il 15 e il 30 marzo 2025 ripartirà il collegamento di alta velocità tra Milano e Parigi.

Da Milano a Parigi in treno: riparte il collegamento

Se i collegamenti low cost in aereo non mancano, è però evidente come l’aeroporto sia leggermente dislocato dal centro. Un’alternativa? Il treno. Dalla primavera del 2025 sarà possibile tornare a viaggiare sulla linea Torino-Lione che è stata bloccata perché inagibile per un anno e mezzo. Tornerà ad occuparsene Trenitalia che ha sperimentato questo collegamento dal 2021 alla chiusura. Si parla di 10 viaggi al giorno, 5 per ciascuna direzione. Durante l’inverno si raggiungerà anche la meta turistica di Chambery, un’autentica chicca da non perdere.

Buone notizie per i viaggiatori: la liberalizzazione del mercato e di conseguenza la concorrenza permetteranno di avere molte più corse a disposizione. Dal 2027 interverrà nel piano il colosso ferroviario francese SNCF che amplierà la sua presenza su territorio italiano. Un accordo della durata di 15 anni è stato di recente sottoscritto e comprovando i piani di espansioni. SNFC già si occupa della tratta Parigi-Milano condividendo alcuni interessi ma i piani di espansione sono più ampi. L’intenzione primaria è potenziare i collegamenti tra le due città arrivando a 5-6 corse al giorno, sfruttando la riapertura del traforo. I vantaggi per i viaggiatori sono evidenti: più corse, una maggiore offerta e probabilmente prezzi più competitivi.

Quanto tempo ci vuole per il collegamento tra Milano e Parigi in treno alta velocità

Il servizio è davvero interessante: prima si partiva alle 6:25 di mattina dal capoluogo lombardo per arrivare nel capoluogo francese alle 13:22 oppure una seconda tratta era coperta alle 15:53 con arrivo 22:39. Al ritorno il collegamento era alle 7:25 da Parigi con arrivo a Milano alle 14:07 oppure alle 15:12 con arrivo alle 22:07. Questi orari saranno sostituiti con altre proposte e un calendario molto più fitto. Le fermate intermedie sono quelle di Torino, Modane e Chambery. Con circa 7 ore di viaggio in alta velocità si riesce a coprire la tratta senza temere il traffico dagli aeroporti e altri eventuali disservizi dovuti alle distanze. Dopotutto la stazione di Parigi è centralissima e ben collegata con la metro parigina: è tutto già pronto per iniziare a esplorare i monumenti più belli da non perdere e i musei di Parigi.

Il viaggio tra le due iconiche città europee torna ad essere facile, veloce e sostenibile con i collegamenti ad alta velocità: che si tratti di turismo, affari, lavoro o altro la tratta tornerà ad essere una delle preferite dai viaggiatori spiccando per comfort, efficienza e impatto ambientale ridotto rispetto ai voli aerei.

La frana in Savoia ha interrotto ad agosto 2023 il collegamento alta velocità che offriva un’alternativa ai voli. Dopo un lavoro intenso di ristrutturazione per ristabilire l’apertura a partire dalla primavera del 2025 sarà possibile riprendere gli spostamenti tra le due città con un numero maggiore di collegamenti.