I migliori viaggi romantici da fare in treno, sostenibili e indimenticabili

Fonte: iStock I migliori viaggi romantici da fare in treno

È ufficiale, i viaggi in treno stanno spopolando sempre di più e le compagnie inaugurano ogni anno tratte nuove ed entusiasmanti, alcune anche particolarmente romantiche. Sebbene il treno possa essere, nella sua essenza, un mezzo di trasporto utilizzato per spostarsi da un luogo all’altro, alcune rotte sono un viaggio in sé e per sé dove il romanticismo si esprime in forme diverse.

Dagli interni lussuosi e ricercati che offrono l’atmosfera perfetta dove trascorrere intimi momenti di coppia ai paesaggi attraversati, con panorami in grado di garantire la cornice ideale e tramonti mozzafiato. Qui vi raccontiamo i migliori viaggi romantici da fare in treno che, con la loro bellezza e capacità di offrire esperienze uniche, meritano di essere al centro della programmazione della vostra prossima vacanza di coppia…e non solo a San Valentino!

Venice Simplon-Orient-Express, tra Italia e Francia

Uno dei migliori viaggi romantici da fare in treno è anche uno dei più lussuosi. Stiamo parlando dell’iconico Venice Simplon-Orient Express, il treno firmato Belmond che offre un viaggio notturno tra Parigi e Portofino, portando l’eleganza di un tempo sulla Riviera italiana. Questa esperienza sprigiona romanticismo da ogni singolo dettaglio e momento: il vostro viaggio comincerà con la calorosa accoglienza dello staff che, indossando guanti bianchi, prenderà i vostri bagagli e vi accompagnerà alle splendide carrozze blu navy e crema parcheggiate alla Gare de l’Est.

Arrivati nelle vostre cabine verrete trasportarti indietro nel tempo, precisamente agli anni ’20, perché Belmond ha restaurato le suite o grand suite storiche con cura per riprodurre lo stile di quel periodo. Durante il viaggio, invece, potrete pranzare e cenare nella elegante carrozza ristorante o rilassarvi nell’area bar dove troverete dei musicisti a creare il sottofondo perfetto. Il romanticismo, qui, è dovunque, anche e soprattutto nei paesaggi: rivolgendo la vostra attenzione alle finestre, vi troverete di fronte a splendide colline ondulate o davanti alle maestose Alpi.

Expedition Churchill, Canada

Cosa c’è di più romantico che ammirare insieme al proprio partner l’aurora boreale danzante nel cielo? Il treno che vi permetterà di vivere quest’esperienza si trova in Canada, dove avrete l’opportunità non solo di assistere a uno dei fenomeni naturali più amati al mondo, ma anche di arrivare in luoghi remoti non accessibili con facilità. La tratta è quella che collega Winnipeg con Churchill, la famosa capitale degli orsi polari, e viene considerata un’avventura panoramica senza pari.

Tra i treni più belli da prendere in Canada, questa tratta vi porterà nel cuore dei suoi paesaggi naturali attraversando la tundra e le praterie canadesi. E se tutto questo non fosse abbastanza, la notte è possibile avvistare anche l’aurora boreale! Il treno, inoltre, insieme all’aereo, è l’unico modo per raggiungere Churchill perché non ci sono strade, rendendo così l’esperienza ancora più unica e speciale.

The Glacier Express, Svizzera

Soprannominato “il treno espresso più lento del mondo”, il Glacier Express è un viaggio affascinante attraverso il cuore delle Alpi svizzere, perfetto per le coppie in cerca di panorami mozzafiato e tranquilla intimità. Grazie a questa avventura indimenticabile attraverserete alcuni dei paesaggi più straordinari d’Europa, immergendovi completamente nella grandiosità delle cime innevate, dei rigogliosi prati verdi e degli incantevoli villaggi alpini.

Il Glacier Express collega due iconiche località, Zermatt e St. Moritz, entrambe rinomate per la loro atmosfera lussuosa e l’incredibile bellezza naturale. Il treno attraversa anche diverse meraviglie architettoniche, come il viadotto di Landwasser, e percorsi mozzafiato, come il Passo dell’Oberalp, il punto più alto del viaggio.

Fonte: iStock

The Jacobite, Scozia

Le coppie che ogni anno, magari a Natale, non perdono l’occasione per accoccolarsi sul divano e fare una maratona dei film di Harry Potter non possono che regalarsi il viaggio in treno su The Jacobite. Il treno, in partenza da Fort William e con destinazione d’arrivo a Mallaig, passa anche sul Glenfinna Viaduct, ossia l’iconico viadotto che compare nel film. In generale, The Jacobite offre un’esperienza unica a chiunque, non solo agli appassionati delle vicende magiche firmate J.K. Rowling.

Operativo da aprile a ottobre, è considerato uno dei viaggi ferroviari più belli del mondo e dura 135 chilometri. Partendo vicino alla montagna più alta della Gran Bretagna, Ben Nevis, visiterete la stazione ferroviaria continentale più occidentale del Paese, Arisaig, per poi passare vicino al lago d’acqua dolce più profondo, Loch Morar, e al fiume più corto, il fiume Morar. Insomma, un viaggio all’insegna di primati!

Espresso Monaco, tra Italia, Germania e Austria

Non è necessario partire lontano, i migliori viaggi romantici da fare in treno sono anche in Italia. FS Treni Turistici Italiani, per esempio, offre diversi itinerari pensati per soddisfare ogni voglia di scoperta, da chi ama il mare a chi preferisce le montagne. Uno di questi parte dall’Italia e vi porterà alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli della Germania e dell’Austria. L’Espresso Monaco è una delle tratte annunciate proprio per quest’anno, che vi permetterà di addormentarvi a Roma e di svegliarvi circondati dalla bellezza maestosa delle Alpi.

Farete tappa a Innsbruck, la città austriaca che unisce natura e cultura, e a Monaco di Baviera, in Germania. Quest’ultima è una tappa imperdibile per i veri romantici perché, da questa città bavarese, potrete raggiungere in meno di due ore uno dei luoghi da favola più belli del mondo: il castello di Neuschwanstein. Il tutto sopra un treno dotato di comode cabine letto e di un elegante ristorante con menù pensato per valorizzare i prodotti tipici delle località che si stanno visitando.

Fonte: iStock

Rovos Rail, Sudafrica

Alle coppie avventurose, dal 1989 Rovos Rail propone safari ferroviari su misura che attraversano il cuore dell’Africa combinando scenari magnifici con il glamour e l’emozione dell’età d’oro dei viaggi di lusso. In una serie di viaggi che durano da 48 ore a 15 notti, Rovos Rail collega alcune delle più grandi destinazioni del continente con una varietà di escursioni a terra.

I treni, splendidamente ricostruiti con pannelli di legno, trasportano un massimo di 72 passeggeri che potranno soggiornare all’interno di 36 suite superbamente arredate. Le tratte proposte sono diverse: da Cape Town al Durban Safari, che include un safari fotografico, tour storici e visite a insolite ceramiche africane. Non mancano le tratte dedicate alle Victoria Falls, tra le più grandi al mondo e Patrimonio UNESCO, al deserto del Namib o quelle lunghe ben 15 giorni.

Shiki-Shima, Giappone

Chi ama il Giappone, e vuole regalarsi un’esperienza romantica eccezionale, non può perdere il treno Shiki-Shima. Si tratta di un treno-hotel a 5 stelle firmato dal designer Ken Kiyoyuki Okuyama che, per intenderci, ha lavorato con Porsche. Questa rappresenta un’esperienza di lusso estremamente costosa: gli interni del treno sono un vero gioiello d’ingegneria e gli ospiti avranno a disposizione appartamenti a due piani con bagni in pietra e legno pregiato, un ristorante con chef e una sala lounge tempestata di cristalli.

Dove va questo treno? Le tratte sono pensate per accompagnare i viaggiatori alla scoperta di un Giappone autentico. Alcune, per esempio, attraversano la regione di Kanto per visitare il boschetto di un santuario sacro e godere del panorama lungo la costa del Pacifico baciata dal sole invernale. Un’altra, invece, vi porterà alla scoperta del mondo fantastico racchiuso nelle storie popolari e nell’intimità dei lavori artigianali, un’eredità nata insieme ai lunghi inverni della regione di Tohoku.

Fonte: iStock

Bergen Railway, Norvegia

A bordo del treno panoramico di Bergen, invece, a conquistarvi sarà la magia dei paesaggi norvegesi, che incantano chiunque con la loro bellezza selvaggia e incontaminata. Il Bergen Railway, inaugurato nel 1909, collega la città di Bergen, situata sulla costa occidentale della Norvegia, con la capitale Oslo, attraversando montagne, ghiacciai, cascate e vette innevate.

Tra le tappe più belle citiamo la stazione di Flå nella Valle di Hallingdal, meta ideale per gli amanti dell’avventura perché, a soli 2 chilometri dalla stazione, è possibile visitare il parco Bjørneparken dove potrete ammirare orsi, leopardi dell’Amur, alci, linci e molti altri animali. Per le coppie in cerca di adrenalina consigliamo di scendere a Voss, dove potrete praticare diverse attività come rafting, paracadutismo, ciclismo ed escursionismo. Inoltre, da qui potrete prendere la funivia Voss Gondol che vi permetterà di arrivare alla cima del monte Hanguren e ammirare una vista mozzafiato a 820 metri d’altitudine.

Al Andalus, Spagna

Infine, tra i migliori viaggi romantici da fare in treno vi consigliamo El Andalus. Si tratta di un treno turistico che omaggia, come avrete capito dal nome, la regione spagnola dell’Andalusia, ricca di storia e cultura. Offre diverse rotte, alcune delle quali includono Siviglia, Granada, Cordova e Jerez de la Frontera. I viaggi durano tra i 5 e i 7 giorni e offrono la possibilità di visitare alcune delle città più belle e affascinanti di questo territorio.

All’interno del treno, arredato per offrire un’atmosfera lussuosa, troverete cabine spaziose dotate di ogni comfort moderno, come l’aria condizionata, la TV, la connessione Wi-Fi e un minibar, oltre che un ristorante a bordo con menù ispirati ai piatti della tradizione locale.