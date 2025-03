Davvero i powerbank saranno vietati in aereo? Ecco le nuove regole che entreranno in vigore dal 1° aprile per alcune compagnie

Il 20 marzo 2025 un incidente ha segnato un punto di non ritorno per alcune compagnie aeree: molte aziende, dopo l’ennesimo incendio di un powerbank a bordo, hanno dovuto cercare una soluzione per mantenere gli standard di sicurezza al top. L’incendio, divampato su un volo della Hong Kong Airlines, ha riportato l’attenzione su un fenomeno purtroppo piuttosto comune: il surriscaldamento delle batterie al litio che provoca incidenti a bordo generando un pericolo altissimo. Per questo motivo, dall’1 aprile i powerbank non saranno del tutto vietati, ma potranno essere portati in aereo solo seguendo alcune regole.

Perché i powerbank saranno vietati in aereo dal 1° aprile

A scatenare la reazione delle compagnie un episodio specifico: a marzo 2025, all’altezza di 3.000 metri di altitudine, un powerbank ha preso fuoco provocando un incendio in cabina. Il sangue freddo dello staff di bordo e dei viaggiatori ha fatto in modo che nessuno rimanesse ferito. Erano presenti 160 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio, che hanno dovuto effettuare un atterraggio di emergenza.

Per fortuna non ci sono state vittime, ma il caso ha riaperto l’interesse sul problema, chiedendo verifiche maggiori e regole più ferree per garantire la sicurezza di tutti. E a tal proposito la Federal Aviation Administration ha dichiarato che le batterie al litio, come quelle presenti nei powerbank, sono tra le principali cause di incendi a bordo, con una media di tre episodi ogni due settimane.

Le nuove regole sui powerbank in aereo dal 1° aprile

Ad oggi sono davvero dei must have per chi viaggia, dando modo di ricaricare smartphone, tablet o altri dispositivi senza aver bisogno di una presa elettrica. Nonostante ciò, la loro diffusione è accompagnata da potenziali pericoli nei contesti in cui la sicurezza deve essere massima, come in volo.

Dal 1° aprile 2025, quindi, alcune compagnie, tra cui Singapore Airlines e la sua low-cost Scoot, introdurranno regole più severe. In particolare:

Divieto di utilizzo a bordo: non sarà più possibile collegare il powerbank alle porte USB dei sedili durante il volo.

non sarà più possibile collegare il powerbank alle porte USB dei sedili durante il volo. Trasporto solo nel bagaglio a mano: sarà vietato imbarcarli nel bagaglio da stiva.

sarà vietato imbarcarli nel bagaglio da stiva. Limiti di potenza: saranno ammessi senza autorizzazione solo i powerbank con capacità fino a 100 wattora (Wh). Per quelli tra 100 e 160 Wh sarà necessaria l’approvazione della compagnia.

Anche in Corea del Sud, diverse compagnie aeree hanno annunciato un giro di vite sui dispositivi elettronici portatili. Korean Air, Asiana Airlines e altre sei compagnie minori – tra cui Jeju Air e T’way Air – richiederanno ai passeggeri di trasportare le batterie di riserva esclusivamente nel bagaglio a mano. Dovranno inoltre essere riposte singolarmente in appositi sacchetti sigillati, protette da nastro isolante o custodie ignifughe. Durante il volo, così come sulle compagnie di Singapore, anche in questo caso sarà vietato l’uso del powerbank e la ricarica dei dispositivi tramite USB.

Dal surriscaldamento al sovraccarico fino al cortocircuito: sono tanti i motivi che possono provocare un incendio delle batterie portatili. Le nuove norme rappresentano una risposta concreta al numero di incidenti causati dai dispositivi di ricarica con batterie al litio. Nonostante siano di uso quotidiano, in ambienti come la cabina depressurizzata di un aereo possono causare situazioni potenzialmente catastrofiche. È dunque stato necessario introdurre un approccio più prudente e probabilmente queste linee guida arriveranno anche in Europa, superando i confini asiatici.