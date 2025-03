Con i biglietti aerei e ferroviari integrati si esplora l’Europa con un’unica prenotazione

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Praticità, comfort e convenienza sono alcuni dei motivi che attirano l’attenzione degli appassionati di viaggi verso i biglietti treno e aereo integrati: in Europa sono molte le compagnie che li propongono e danno modo di creare un itinerario diverso e originale con un’esperienza memorabile. Soprattutto quando si atterra in aeroporti lontani dal centro o in piccoli scali, la parte conclusiva del tragitto può diventare complicata e dispendiosa. I taxi, i servizi di ride-sharing o le navette private, oltre ad avere un impatto ambientale elevato, comportano spesso costi aggiuntivi importanti. I biglietti combinati offrono una soluzione alternativa, più sostenibile e spesso anche più veloce.

Air France

Air France propone due formule per combinare aerei e treni. La prima, chiamata Train + Air, pensata per collegare le principali città francesi agli aeroporti di Parigi (Orly e Charles de Gaulle), permettendo ai viaggiatori internazionali di raggiungere anche le zone meno centrali della Francia. La prenotazione? Super semplice. Basta inserire il nome della stazione ferroviaria come se fosse un aeroporto e il biglietto arriva via mail prima della partenza. Un secondo servizio, Air&Rail, collega invece Bruxelles a diverse destinazioni francesi con i treni TGV INOUI in prima classe; anche se il passeggero deve gestire da solo i bagagli nelle fasi di transito, Air France garantisce il collegamento tra mezzi e la riprotezione su un altro treno o volo in caso di ritardo.

ITA Airways

La compagnia di bandiera italiana ITA Airways propone una collaborazione con AccesRail, offrendo un sistema di biglietteria combinata che copre gran parte d’Europa. Dal 2023 si prenotano biglietti di viaggio in treno sia alla partenza sia all’arrivo del volo sul territorio del Regno Unito. L’integrazione dà modo di fare viaggi da sogno: si parte da Orte in treno, si prende un volo da Roma e poi si prosegue fino ad Edimburgo.

Austrian Airlines

Con il programma AIRail, Austrian Airlines mette a disposizione collegamenti rapidi e comodi tra Vienna e diverse città austriache come Linz, Graz, Innsbruck e Salisburgo. I passeggeri che atterrano nella capitale possono salire direttamente a bordo di un treno ÖBB Railjet, prenotato insieme al volo. Il sistema include una garanzia di coincidenza, e le informazioni del viaggio in treno sono integrate nell’itinerario aereo. È previsto anche un piccolo extra: uno snack gratuito sul treno e la possibilità di accumulare miglia Miles & More. Per i soci del programma, è disponibile anche uno sconto sul parcheggio.

TAP Portugal

TAP Portugal si distingue con un’offerta che combina volo a tratte ferroviarie non limitandosi al territorio del Portogallo, ma anche ad altre nazioni europee. Permette infatti di abbinare il volo a tratte ferroviarie non solo in Portogallo, ma anche in altri Paesi europei, tra cui Italia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria e persino Regno Unito e Svezia. La prenotazione del treno deve avvenire insieme al volo e non può essere aggiunta successivamente.

Lufthansa

Lufthansa dà modo di accedere con un unico biglietto a oltre 5.600 stazioni ferroviarie della Germania promuovendo il programma Rail&Fly. I biglietti si aggiungono alla prenotazione del volo o selezionando la stazione ferroviaria finale.

SWISS

SWISS integra completamente i collegamenti ferroviari nel proprio sistema di prenotazione, dando modo di raggiungere gli aeroporti di Zurigo e Ginevra. I biglietti hanno come plus la validità anche il giorno precedente e successivo al volo, così da andare incontro a eventuali cambi di programma e garantire maggiore flessibilità.

KLM

KLM è stata tra le prime compagnie europee a puntare sui biglietti combinati. Dal 2001 collega l’aeroporto di Amsterdam Schiphol a Bruxelles e Anversa con treni ad alta velocità Eurostar. Oggi i viaggiatori possono partire direttamente da queste città belghe con un unico biglietto che include il volo. Il gruppo ha recentemente rinnovato la lounge di Bruxelles, regalando ai clienti Air&Rail un’esperienza premium con check-in e deposito bagagli dedicati.