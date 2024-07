Cosa vedere a Parigi, la Città dell’Amore: luoghi e attrazioni da sogno

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Parigi? La Città dell’Amore, siamo d’accordo tutti. Ma non è solo questo, e il suo fascino è antichissimo: ospita alcune delle attrazioni più famose al mondo. La Capitale della Francia è profondamente poliedrica, amata dai viaggiatori perché sta al passo con i tempi, senza tradire in alcun modo la sua identità. E se c’è chi non rinuncia a una visita al Louvre, come dimenticare la possibilità di passeggiare lungo la Senna, che attraversa la città (o magari fare un giro in battello), o lasciarsi conquistare dalle luci soffuse e segrete di Montmartre, dove la notte è giovane e tenera? Ti diciamo cosa vedere e cosa fare a Parigi, tra luoghi, attrazioni e monumenti iconici.

Torre Eiffel

La Tour Eiffel? Il simbolo di Parigi, oltre a essere un capolavoro di architettura e di ingegneria. Non si può dire di essere stati nella Capitale della Francia senza avere una foto con questo sfondo, un po’ obbligato, talvolta forzato, ma è ciò che fa “urlare”… Paris! E se di giorno è magica, è di notte che rivela la sua vera essenza, grazie alle 20mila lampadine che la illuminano. Questo spettacolo è imperdibile, ma consigliamo anche di salire sulla torre, costruita dal 1887 al 1889 dagli ingegneri Maurice Koechlin ed Émile Nouguier. Il progetto? Di Gustave Eiffel. La stessa azienda che ha realizzato la struttura metallica per un altro dei monumenti più conosciuti al mondo, ovvero la Statua della Libertà a New York.

Museo del Louvre

Parigi è sempre magica, anche di notte, dove scoprire itinerari insoliti e nascosti. Ma c’è un’attrazione che conquista milioni di turisti ogni anno, da ogni parte del globo: il Museo del Louvre. E, andando più nello specifico, forse la donna più famosa al mondo: la Gioconda di Leonardo Da Vinci. Anche in questo caso ci troviamo in una tappa obbligata, forse pure inflazionata, ma siamo pur sempre in uno dei musei più importanti, dove vengono custodite opere e capolavori della storia dell’umanità, come la Vergine delle Rocce, la Venere di Milo, la Nike di Samotracia o ancora Amore e Psiche.

Montmartre

Tutti conoscono i quartieri pittoreschi di Parigi, e di certo Montmartre è la zona che più è cara ai francesi e ai viaggiatori, anche per quello che ha rappresentato nel tempo. Fascino e romanticismo si mescolano per dar vita a un quartiere che è irriverente, dove molti grandi artisti hanno trovato l’ispirazione giusta, da Toulouse-Lautrec a Modigliani, fino a Picasso o Renoir. Ritrovo e fucina di ispirazioni, idee, sogni, è oggi un luogo unico dove ammirare diversi luoghi iconici, tra cui la Basilica del Sacro Cuore, la Place du Tertre (cuore pulsante della zona), il Moulin de la Galette, o persino la vigna di Montmartre. A Pigalle, proprio ai suoi piedi, c’è poi il Moulin Rouge. Non chiamarlo “locale”, non è corretto: è il simbolo delle notti parigine dissolute e artistiche.

Cattedrale di Notre-Dame

Certo, il Louvre e la Torre Eiffel sono due simboli della città di Parigi. Ma lo è anche la Cattedrale di Notre-Dame, un capolavoro di architettura gotica che non ha eguali nel mondo. Era il cuore cattolico della città, oggi è una delle attrazioni più amate dai turisti: tutti noi ricordiamo con orrore l’incendio del 2019 che ha distrutto il tetto e la guglia. L’8 dicembre 2024 è la data scelta per la riapertura, in concomitanza con la Festa dell’Immacolata Concezione. Nel 2025, il restauro completo della Cattedrale. Ad oggi, puoi visitarla grazie a un tour in realtà virtuale.

Arco di Trionfo

Il patriottismo francese si esprime alla perfezione mediante uno dei monumenti più iconici della città: l’Arco di Trionfo. Realizzato in stile romano, questo arco è stato costruito su volere di Napoleone Bonaparte. Il tempo medio per visitarlo? Circa un’ora, considerando che la vista dalla terrazza è panoramica (a dir poco): dà sugli Champs Elysées. Il momento migliore della giornata per visitarlo? Decisamente al tramonto, quando cala la sera, e le luci illuminano la città.

Museo d’Orsay

Se sei una grande appassionata di impressionismo e post-impressionismo, allora il Museo d’Orsay è il tuo “luogo del cuore” a Parigi. Uno degli aspetti più interessanti è che, al di là delle opere che ospita, dal valore inestimabile, non solo artistico ma anche culturale, è un’opera in sé: il complesso museale è tra gli edifici più riconosciuti della città. E quanti capolavori, come il Ballo al moulin de la Galette di Renoir, I papaveri e Lo stagno delle ninfee di Monet, o ancora il famosissimo Autoritratto di Van Gogh.

Champs Elysées

Cosa fare negli Champs Elysées a Parigi? Ti trovi esattamente in uno dei viali europei più famosi al mondo, la passeggiata per eccellenza della Capitale francese: è maestosa (ispirata ai Campi Elisi), il viale è lungo più di 1900 metri ed è stato realizzato su richiesta di Maria de’ Medici nel 1616. A lungo questa passeggiata è stata riservata alla nobiltà parigina, ai Re e alle Regine. Il cambiamento è avvenuto nel 1828, quando gli Champs Elysées sono diventati un patrimonio di tutti i parigini. Vale la pena di fermarsi a mangiare in uno dei tanti ristoranti di cucina francese.

Catacombe di Parigi

Vengono descritte come un “labirinto” e, in effetti, le Catacombe di Parigi sono una tappa a dir poco suggestiva. Forse addirittura insolita, se non misteriosa – alla fine, proprio qui sono conservati i resti di 6 milioni di persone – ed è “L’Impero dei Morti”, un ossario sotterraneo il cui nome è Ossuaire Municipal. Aperte al pubblico sin dal 1809, in realtà puoi visitarne solo una parte. Come è ovvio che sia, perché le probabilità di perdersi qui sono molto alte. Piccola curiosità: una volta che scenderai la scala a chiocciola, sarà una scritta a darti il benvenuto. “Fermati! Questo è il regno della morte“. Macabro, vero?

Quartiere Opéra a Parigi

Infine, una tappa di viaggio più rilassata rispetto alla precedente: è considerata un must per scoprire un’altra parte della città, quella raffinata, dove il lusso è espresso dalla presenza di negozi e ristoranti. Ti trovi nel IX Arrondissement, poco distante da Montmartre, e uno dei punti di riferimento è la Galerie Lafayette, per fare shopping a Parigi. L’attrazione principale, tuttavia, è e rimane l’Opéra Garnier: i costi dei biglietti, però, sono piuttosto proibitivi.