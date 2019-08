Dove andare in vacanza a settembre? Il Daily Mail consiglia l’Umbria

editato in: da

Per chi non avesse potuto / voluto fare le vacanze ad agosto, ed è in cerca di un luogo in cui andare a settembre, il suggerimento arriva dalla stampa esterna: la meta ideale è l’Umbria, sostiene il Daily Mail.

Destinazione perfetta per una fuga di fine settembre o di inizio ottobre, l’Umbria è la regione italiana dei borghi e della natura, della storia e del buon cibo. Base di partenza, Orvieto. Piccolo borgo abbarbicato su di una rupe di tufo, ospita un Duomo straordinario con la facciata in mosaico e la statua in marmo della Pietà. Non avrà per i turisti stranieri il fascino di Firenze, di Siena o di Perugia ma – suggerisce il Daily Mail – merita un’occasione. Per le sue bellezze architettoniche, ma anche per la sua cultura vinicola.

Del Duomo di Orvieto, Papa Leone XIII disse: “Nel Giorno del Giudizio, la sua bellezza lo condurrà sino in Paradiso”. Ma non è, la cattedrale, l’unico motivo per cui visitare la cittadina. Perdersi tra le sue vie ha un fascino meraviglioso, e così pure guidare tra le vigne e i campi coltivati che creano verdissimi dintorni. E per mangiare? Il giornalista consiglia la Trattoria del Moro Aronne, con i suoi nidi di rondine e il coniglio arrosto.

Per una fuga nella natura, poi, il luogo perfetto è il lago di Bolsena, al confine tra il Lazio, l’Umbria e la Toscana e sito all’interno di una vecchia caldera vulcanica. Lago vulcanico più grande d’Europa, ha un fascino incredibile: ci si può sedere su di una panchina, e ammirare i pescatori che pescano sulle loro antiche imbarcazioni, restando in piedi e utilizzando remi asimmetrici. E ci si possono regalare indimenticabili pranzi a base di pesce nelle trattorie ricavate dalle loro vecchie case.

Ma non è finita qui: per una fuga d’autunno, il Daily Mail consiglia anche Civita di Bagnoregio, soprannominata “il paese che muore”, che è tra i Borghi più belli d’Italia e che pare uscita – letteralmente – da una favola. Se già dal basso la sua vista toglie il fiato, è passeggiando per il suo centro storico che si può godere di tutta la sua bellezza.

Infine, per chi è appassionato di vini, la tappa consigliata è la Tenuta Vitalonga. I suoi vini biologici nascono in una terra di confine, che ancora custodisce i misteri della civiltà etrusca. Per concludere una giornata di visite ai borghi e alla natura sorseggiando un pregiato calice.