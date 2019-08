I 10 motivi per cui i turisti stranieri sono ossessionati dall’Italia

Che l'Italia intera, da nord a sud, offra panorami indimenticabili e location da sogno è un dato di fatto. E non dovrebbe sorprenderci più di tanto se gli stranieri adorano il nostro Paese, tanto da sceglierlo come meta per le loro vacanze o per un breve weekend di svago. In effetti, possiamo regalare davvero molto ai turisti: città d'arte che racchiudono alcuni capolavori più ammirati in tutto il mondo, bellezze naturali e tante leccornie da gustare - non è un caso che il nostro patrimonio enogastronomico abbia una fama incredibile a livello planetario. Scopriamo quali sono, in particolare, i 10 motivi che spingono gli stranieri a scegliere l'Italia.