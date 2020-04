Il tunnel sottomarino che collegherà Danimarca e Germania

editato in: da

Al via il tunnel che collegherà la Scandivania al resto d’Europa. Una volta completato, sarà il tunnel sottomarino più lungo del mondo percorribile da auto e treni.

Il tunnel del Fehmarn Belt, che sarà pronto nel 2029, unirà la Danimarca alla Germania. Consentirà di andare da Amburgo a Copenhagen in due ore e mezza contro le quattro ore e mezza di oggi.

Il tunnel attraverserà il Fehmarn Belt, uno stretto del Mar Baltico che separa l’isola tedesca di Fehmarn, nello Schleswig-Holstein, a Nord della Germania, dove l’isola è già ora unita con un ponte alla terraferma tedesca, e l’isola danese di Lolland, a Sud di Copenhagen.

Il tunnel sarà lungo 18 chilometri e comprenderà una ferrovia a doppio binario e un’autostrada a quattro corsie. Treni e automobili potranno attraversare lo stretto rispettivamente in sette e dieci minuti, mentre al momento il traghetto impiega circa un’ora.

La struttura poggerà direttamente sul fondale del mare, dove gli ingegneri creeranno una fossa dove saranno posati 79 blocchi di cemento, lunghi 217 metri ciascuno, che formeranno il tunnel.

L’inizio dei lavori è previsto dall’1 gennaio 2021 dalla parte danese. La costruzione dal lato tedesco, invece, inizierà nel 2022 e si prevede che il tunnel verrà completato nel 2029.

Del progetto del tunnel del Fehmarn Belt si parla da oltre dieci anni, ma solo ora è stato trovato un accordo sul suo finanziamento. Germania, Danimarca e anche la vicina Svezia saranno quindi unite da una strada carrabile che si potrà percorrere in circa tre ore, con enormi benefici per il commercio e anche per il turismo.

The Fehmarn Belt è una regione molto turistica. Ogni anno sono oltre 58,8 milioni i pernottamenti registrati dall’ufficio del turismo. Questa zona del Mar Baltico offre tantissime attività all’aria aperta legate alla natura e al mare, ma anche visite alle città e a siti culturali. Nascerà il nuovo progetto turistico “Destination Fehmarnbelt” con itinerari in comune tra i due Paesi e tra le città di Copenhagen, Malmö e Amburgo.

Ma, una volta terminato, sarà lo stesso tunnel ad attirare la curiosità dei turisti, come è già accaduto con il famoso Ponte di Øresund, uno dei più ammirati al mondo per la sua particolarità.