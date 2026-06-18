Il nuovo rapporto 2026 sulla qualità delle acque in Europa: analisi di mari, laghi e fiumi con dati su sicurezza e percentuali di eccellenza nei Paesi

iStock Isola di Samos, Grecia

In Europa la qualità delle acque di balneazione si conferma tra le più alte al mondo. Il nuovo rapporto UE sulla qualità delle acque di balneazione in Europa del 2026 evidenzia come mari, laghi e fiumi del continente mantengano standard elevati, rendendo gran parte dei siti sicuri per i bagnanti. Tra mare e acque interne, la situazione generale è positiva: quasi il totale dei punti monitorati rispetta i requisiti minimi dell’Unione Europea, mentre solo l’1,5% è classificato come “scarso”. I dati sono relativi alle analisi effettuate durante il 2025.

Tuttavia emergono differenze tra acque costiere e interne, con le prime generalmente più pulite. Questo quadro aggiorna la classifica dei Paesi europei con le acque più pulite, offrendo una fotografia utile per chi pianifica vacanze estive tra spiagge, laghi e fiumi. I dati si basano su parametri microbiologici come E. coli ed enterococchi intestinali, indicatori fondamentali per valutare la pulizia dell’acqua e gli eventuali rischi per la salute.

Cosa emerge dal rapporto 2026 sulle acque europee

Secondo il rapporto sulle acque di balneazione 2026, pubblicato a livello europeo, la qualità delle acque continua a mostrare risultati molto positivi. Il 96% dei siti di balneazione monitorati in Europa soddisfa gli standard minimi previsti dall’UE, mentre solo una piccola quota, pari all’1,5%, rientra nella categoria “scarsa”. L’Agenzia europea dell’ambiente sottolinea che le acque costiere risultano mediamente più pulite rispetto a quelle interne, con l’88% delle acque marine classificate come eccellenti contro il 78% di fiumi e laghi.

Il rapporto evidenzia inoltre come la qualità delle acque interne sia più vulnerabile a episodi di inquinamento temporaneo, spesso legati a forti piogge o siccità estive. Le caratteristiche geografiche di molti piccoli laghi e fiumi dell’Europa centrale rendono questi ecosistemi più sensibili a variazioni improvvise.

I principali indicatori utilizzati per la classificazione sono E. coli ed enterococchi intestinali, che segnalano la presenza di contaminazione fecale. Secondo l’AEA, l’esposizione ad acque contaminate può causare disturbi gastrointestinali, infezioni a orecchie, occhi e vie respiratorie superiori.

La mappa europea delle acque più pulite

In cima alla classifica europea sulla qualità delle acque di balneazione si trova Cipro, che registra il 100% dei siti classificati come eccellenti. Seguono la Grecia con il 97,1%, la Bulgaria con il 96,9% e l’Austria con il 96,5%, confermando un quadro complessivamente molto positivo nell’area mediterranea e centro-europea. Anche Lituania e Slovenia mostrano buoni risultati per le acque costiere, pur con un leggero calo dovuto alle acque interne.

Per quanto riguarda laghi e fiumi, Austria e Finlandia guidano la classifica con circa il 95% delle acque interne in condizioni eccellenti. Danimarca (94,3%), Lussemburgo (94,1%) e Germania (91,5%) completano la top five, confermando standard elevati anche nelle acque dolci del Nord e del Centro Europa.

Tra le situazioni peggiori emergono Estonia, Paesi Bassi e Francia, dove oltre il 3% delle acque di balneazione è classificato come scarso. In termini di acque complessive, Estonia (56,9%), Polonia (58,7%), Ungheria (64,0%) e Belgio (67,9%) registrano le percentuali più basse di qualità eccellente.

L’Albania si colloca all’ultimo posto con appena il 16,8% di acque eccellenti. Guardando alle acque interne, la Spagna presenta i dati più critici: solo il 53,1% dei fiumi e laghi è eccellente e oltre l’11% è considerato scarso. Anche Slovenia, Portogallo e Croazia mostrano difficoltà nelle acque interne. A livello europeo, solo il 47% dei siti fluviali raggiunge la qualità eccellente, evidenziando le criticità dei fiumi rispetto alle acque costiere.

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La classifica

Ecco la classifica completa dei Paesi europei in base alla qualità delle acque di balneazione. I dati, relativi al 2025, includono mari, laghi e fiumi, con percentuali di siti classificati come eccellenti.