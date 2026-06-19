La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock La Torre Sveva nella riserva naturale di Vendicari

In Italia ci sono luoghi capaci di trasformare un soggiorno apparentemente spartano in un’esperienza poetica e indimenticabile. È esattamente ciò che è accaduto al Guardian, che ha deciso di raccontare un viaggio in un angolo incontaminato della Sicilia meridionale. Il reporter del quotidiano britannico, in particolare, è rimasto folgorato dalla riserva naturale di Vendicari, un’oasi umida situata a sud di Siracusa.

Tra fenicotteri che danzano nell’acqua e il profumo pungente dei limoneti, ha celebrato questo territorio non solo come un paradiso per il birdwatching, ma come un vero e proprio miracolo ecologico strappato alla cementificazione.

Un paradiso selvaggio salvato dal cemento

A colpire profondamente il giornalista del Guardian è stata, innanzitutto, la natura fiera e intatta della riserva naturale di Vendicari, resa ancora più preziosa dalla sua storia di resistenza. Negli anni ’70, infatti, un’azienda petrolifera aveva pianificato di costruire proprio qui una grande raffineria di petrolio, un progetto inizialmente approvato dalle amministrazioni locali.

A cambiare il destino di Vendicari fu la determinazione di Bruno Ragonese, un ambientalista carismatico che riuscì a mobilitare l’opinione pubblica e a coinvolgere le organizzazioni internazionali, dimostrando l’importanza globale di questa zona umida per le rotte migratorie degli uccelli tra l’Africa e l’Europa.

Istituita ufficialmente nel 1984, la riserva si presenta oggi come un ecosistema unico. Nell’articolo del Guardian, il giornalista descrive con stupore i grandi laghi salmastri nel cuore del parco, affollati da centinaia di fenicotteri rosa che atterrano sull’acqua con l’eleganza incerta di “aeroplani rosa mal pilotati”.

Camminando lungo i sentieri della riserva è possibile immergersi in una biodiversità sorprendente, dove la fauna selvatica convive con i resti di antiche civiltà, come le rovine greche di Eloro risalenti al VII secolo a.C. o la suggestiva tonnara dismessa, i cui pilastri spogli ricordano un tempio antico.

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Tra spiagge incontaminate e il profumo dei limoni

L’altro grande motivo di fascino che ha stregato il quotidiano inglese è la perfetta armonia tra terra, mare e agricoltura tradizionale che si respira a Vendicari. Il viaggio si snoda attraverso la splendida spiaggia di Calamosche, una caletta dove la sabbia dorata sfuma dolcemente in acque cristalline, incorniciata da cespugli di ginepro, iris selvatici, cactus e dal volo leggero dell’upupa.

Ma la vera magia, per il reporter, si nasconde nei dettagli della vita rurale che circonda l’oasi. Alloggiando in un antico baglio, una tipica fattoria fortificata siciliana, si è ritrovato immerso in un paesaggio dominato da distese di calendule, finocchietto selvatico e, soprattutto, da rigogliosi e profumatissimi limoneti.

Qui esalta la generosità della natura locale e la prelibatezza dei limoni Femminello Siracusano: frutti biologici, enormi e privi di pesticidi, coltivati secondo rigide norme che ne rendono edibile persino la buccia. È proprio questo contrasto tra la selvaggia bellezza delle paludi e la ricchezza dorata della campagna circostante ad aver conquistato il cuore del giornalista, che ha concluso la sua avventura cucinando un piatto di tagliatelle al limone al tramonto, con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte e l’eco dei fenicotteri in sottofondo.