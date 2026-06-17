Ufficio Stampa Escursione al Lago di Tovel

Con l’arrivo dell’estate torna uno degli spettacoli naturali più amati del Trentino: il Lago di Tovel ha riaperto al pubblico con accesso regolare fino al 20 settembre 2026, tornando a mostrarsi in tutta la sua bellezza nel cuore della Val di Non. Incastonato tra gli abeti del Parco Naturale Adamello Brenta, a 1.178 metri di quota, questo lago alpino è celebre per i suoi riflessi perfetti e per la storia del leggendario “lago rosso”, fenomeno che fino ai primi anni Sessanta colorava le acque di rosso vermiglio.

Il primo incontro con il Lago di Tovel è spesso memorabile: una curva nel bosco, le Dolomiti di Brenta che appaiono tra gli alberi e poi l’acqua, immobile come uno specchio, capace di riflettere le montagne con una nitidezza sorprendente.

Il Lago di Tovel torna pienamente accessibile

La riapertura della strada della Val di Tovel segna il ritorno della piena accessibilità a uno dei luoghi simbolo della valle. Dopo la pausa stagionale, il lago torna visitabile tutti i giorni fino al 20 settembre e successivamente nei fine settimana dal 26 settembre al 1° novembre 2026.

Il Lago di Tovel continua ad attirare migliaia di visitatori grazie al suo fascino naturale e alla leggenda della principessa Tresenga, che secondo la tradizione avrebbe visto le acque tingersi di rosso dopo una battaglia combattuta sulle sue rive per aver respinto la proposta di matrimonio del re Lavinto di Tuenno. Una storia che ancora oggi contribuisce ad alimentare il mito del lago.

Oltre al valore paesaggistico, Tovel è anche una meta ideale per chi cerca relax e contatto con la natura. Il sentiero ad anello di circa 3 chilometri che circonda il lago invita a camminare lentamente nel bosco. Il percorso è semplice, quasi interamente pianeggiante e adatto anche alle famiglie, con un tempo medio di percorrenza di circa un’ora e mezza. Il sentiero 309 è, invece, un pò più impegnativo e conduce a Malga Tuena con un percorso in salita in mezzo al bosco.

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Come raggiungere il Lago di Tovel

Per raggiungere il Lago di Tovel nell’estate 2026 è importante conoscere le regole della mobilità previste dal Parco Naturale Adamello Brenta. Nei periodi di maggiore affluenza l’accesso è regolamentato per evitare il sovraffollamento.

La prenotazione online del parcheggio e della navetta è obbligatoria e deve essere effettuata entro le ore 6:00 del giorno stesso tramite il sito indicato dal Parco. Il parcheggio è gratuito nei giorni feriali fino al 30 giugno 2026, mentre diventa a pagamento dal 1° luglio.

Quando i parcheggi della valle raggiungono la capienza massima, il traffico viene deviato verso l’area Ex Cofco di Tuenno, da cui parte il servizio navetta diretto al lago. Inoltre, nei giorni in cui è attiva la mobilità con navetta, il tratto finale della strada tra Lavacel e il Lago di Tovel è chiuso al traffico privato dalle 11:00 alle 14:30.

Restano gratuiti i parcheggi per i veicoli totalmente elettrici, i possessori di contrassegno disabili, i titolari di ParcoKey e le altre categorie autorizzate dal regolamento. Il lago può comunque essere raggiunto anche a piedi o in bicicletta, soluzione consigliata a chi desidera vivere la valle con maggiore tranquillità.

Per godersi al meglio lo spettacolo del Lago di Tovel, il consiglio è arrivare nelle prime ore del mattino: quando l’acqua è piatta come un cristallo, le Dolomiti di Brenta si riflettono capovolte sulla superficie creando uno scenario che, da solo, vale il viaggio in Val di Non.