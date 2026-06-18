iStock Piazza della Vergine e Cattedrale di Valencia

L’estate 2026 è ormai alle porte e per chi sogna una fuga al mare o una scoperta culturale last minute arriva una nuova occasione da prendere al volo. Wizz Air ha lanciato una super promo flash che consente di prenotare voli selezionati con sconti fino al 15% sulla tariffa base. L’iniziativa è valida esclusivamente il 18 giugno 2026, con viaggi effettuabili dal 22 giugno al 31 agosto 2026. Abbiamo fatto una ricerca e selezionato alcune delle tratte più interessanti.

Valencia: giardini nascosti e tramonti indimenticabili

Valencia è una delle città più sorprendenti della Spagna, capace di unire spiagge, cultura e gastronomia in un mix irresistibile. Oltre alle celebri attrazioni come la Città delle Arti e delle Scienze, la città custodisce angoli meno conosciuti che meritano una visita.

Tra questi c’è il quartiere di Benimaclet, un’antica zona agricola trasformata in un vivace centro creativo frequentato soprattutto dai giovani valenciani e da studenti. Da non perdere anche il Parco di Cabecera, situato nell’antico letto del fiume Turia, ideale per una passeggiata lontano dalle aree più turistiche e perfetto anche con i bambini. Gli amanti dei panorami possono invece raggiungere il Parco Naturale dell’Albufera, dove assistere a uno dei tramonti più suggestivi facendo una gita in barca.

Grazie alla promo flash Wizz Air è possibile volare da Milano Malpensa a Valencia il 24 giugno con tariffe a partire da 18,34 euro.

Palma di Maiorca: villaggi autentici e calette segrete

Palma di Maiorca è spesso associata alle sue splendide spiagge, ma l’isola offre molto di più. A pochi chilometri dalla capitale si trovano piccoli centri ricchi di fascino come Valldemossa, immerso tra la quiete delle montagne della Serra de Tramuntana e caratterizzato da vicoli e case in pietra e atmosfere senza tempo.

Chi desidera allontanarsi dalle località più affollate può raggiungere Cala s’Almunia, una piccola caletta rocciosa sulla costa sud-orientale. Un’altra esperienza particolare è la visita al mercato di Sineu, uno dei più antichi dell’isola, dove scoprire prodotti tipici come la sobrasada (tipico salume crudo spalmabile) e tradizioni locali ancora vive.

Per chi parte dal Lazio, la promozione permette di trovare numerose date a luglio sulla tratta Roma Fiumicino – Palma di Maiorca con prezzi da 18,34 euro, rendendo ancora più conveniente una vacanza nel cuore delle Baleari.

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Tirana: la capitale più frizzante dei Balcani

Negli ultimi anni Tirana è diventata una delle destinazioni emergenti più interessanti d’Europa. La capitale albanese conquista i visitatori grazie alla sua energia, ai costi contenuti e a una scena culturale in continuo movimento.

Tra i luoghi meno conosciuti spiccano i Bunk’Art, due musei ricavati da vecchi bunker antiatomici. Bunk’Art 2 si trova nel centro città e racconta il ruolo della polizia segreta e della sorveglianza nella vita del popolo albanese durante Hoxha. Bunk’Art 1, invece, narra la storia dell’Albania del XX secolo e si trova fuori dal centro.

Per una vista panoramica diversa dal solito si può salire sul Monte Dajti utilizzando la funivia che collega rapidamente la città alle alture circostanti. Tirana può anche essere un ottimo punto di partenza per andare alla scoperta della meravigliosa costa albanese.

Con la promo flash Wizz Air è possibile prenotare un volo da Alghero a Tirana il 26 agosto a partire da 31,94 euro.