Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Le compagnie aeree si preparano all'estate del caro carburante

Ormai non si parla d’altro e bisogna ammettere che di recente una nube bella grande sta oscurando il bel tempo tanto agognato delle vacanze estive: nel 2026 il trasporto aereo europeo si trova infatti in una fase che, a prima vista, potrebbe sembrare paradossale. Anche se i voli continuano indubbiamente a crescere, le cancellazioni non sono generalizzate e la domanda resta solida, sotto questa apparente stabilità si muove una tensione costante legata a una sola variabile: il carburante.

Il jet fuel, direttamente collegato alle oscillazioni del Brent e alle dinamiche geopolitiche globali, è tornato a essere il vero ago della bilancia dell’intero settore. Il problema concreto è che non stiamo parlando di un mero costo operativo, ma di un elemento che influenza strategie industriali, politiche tariffarie e perfino la comunicazione delle compagnie verso i passeggeri.

Le principali compagnie di volo europee stanno infatti rispondendo in modi molto diversi: chi prova a trasferire parte del rischio sul cliente, chi lo assorbe attraverso strumenti finanziari complessi, chi lo utilizza come leva commerciale per rafforzare la propria immagine di stabilità. Il risultato è un mercato che appare ordinato in superficie, ma che in realtà si regge su equilibri estremamente delicati.

Volotea e il dietrofront sul “prezzo dinamico”

La decisione di Volotea di abbandonare il cosiddetto “Fair Travel Promise” rappresenta uno dei segnali più interessanti di questo momento storico. L’idea iniziale della compagnia era quella di introdurre un meccanismo di adeguamento del prezzo del biglietto legato all’andamento del petrolio Brent, con una possibile variazione comunicata pochi giorni prima della partenza.

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In teoria, il modello veniva presentato come una forma di trasparenza: il passeggero avrebbe pagato un costo più vicino alla realtà del mercato energetico. In pratica, però, il sistema introduceva una variabile di incertezza difficile da accettare per il consumatore, che rischiava di trovarsi a pochi giorni dal viaggio con un supplemento obbligatorio o, in alternativa, con la perdita della prenotazione. Insomma, chi vorrebbe prenotare un volo senza sapere davvero quanto dovrà sborsare?

La reazione regolatoria in Italia ha pertanto reso evidente un punto più profondo: il carburante è un rischio industriale, ma non può diventare un rischio diretto per il viaggiatore nel momento in cui il biglietto è già stato acquistato. Il dietrofront di Volotea segna quindi non solo la fine di un esperimento tariffario, ma anche un limite implicito alla finanziarizzazione estrema del prezzo del volo. La compagnia ha successivamente chiarito che continuerà ad assorbire gli aumenti del carburante, almeno nel breve periodo e che non sono previste cancellazioni per la stagione estiva.

ITA Airways tra flotta e protezione finanziaria

Nel caso di ITA Airways la strategia è profondamente diversa e si basa su un mix di innovazione tecnica e strumenti finanziari. La compagnia ha dichiarato di non prevedere tagli ai voli estivi e di limitare l’aumento dei prezzi entro un massimo del 5%. Questo dato, in un contesto di forte volatilità energetica, non è marginale: indica un livello di controllo piuttosto avanzato sul rischio carburante.

Due elementi spiegano questa relativa stabilità. Il primo è la composizione della flotta, sempre più orientata verso aeromobili di nuova generazione, capaci di ridurre i consumi tra il 20 e il 25%. Il secondo è l’uso dell’hedging, che consente di bloccare in anticipo una parte significativa del prezzo del carburante, riducendo l’esposizione alle oscillazioni del mercato. Tuttavia, questa protezione non elimina del tutto il problema, ma lo sposta nel tempo. L’hedging è infatti uno strumento che funziona finché le previsioni restano corrette: nel momento in cui lo scenario energetico cambia in modo brusco, il vantaggio può ridursi o addirittura trasformarsi in un vincolo.

Ryanair e la logica della protezione totale

Ryanair rappresenta forse il caso più emblematico di gestione industriale del rischio carburante. La compagnia ha coperto circa l’80% del fabbisogno estivo e ha lavorato per diversificare le forniture, riducendo la dipendenza da aree geopoliticamente sensibili. Questo approccio non è nuovo, ma negli ultimi anni è diventato centrale nella strategia del gruppo. Il risultato è una relativa immunità rispetto agli shock immediati del mercato energetico. Ryanair può così mantenere una programmazione stabile e un load factor estremamente elevato, anche in un contesto in cui altri operatori iniziano a introdurre incrementi tariffari più evidenti.

Eppure, anche questa solidità ha un punto critico. La protezione dai costi non elimina la pressione competitiva: la compagnia opera su un modello estremamente sensibile ai volumi e qualsiasi rallentamento della domanda o aumento strutturale dei costi può avere effetti amplificati sui margini. In altre parole, Ryanair non è meno esposta al carburante, ma è più brava a trasformarlo in una variabile interna al proprio sistema industriale.

Air France-KLM e la stabilità su scala globale

Il gruppo Air France-KLM adotta una logica ancora diversa, basata sulla dimensione e sulla diversificazione. Secondo le comunicazioni del management, la disponibilità di carburante non rappresenta un rischio per la stagione estiva e l’intero network opererà regolarmente su migliaia di voli giornalieri. Questo livello di sicurezza deriva non solo da contratti di fornitura, ma dalla capacità del gruppo di operare su scala globale, distribuendo il rischio su più mercati e più valute energetiche.

La solidità del sistema, però, non deve essere letta come assenza di vulnerabilità. Piuttosto, come capacità di assorbire gli shock senza trasferirli immediatamente sul servizio. È una forma di resilienza tipica dei grandi gruppi, che però si paga in termini di complessità gestionale e rigidità strutturale.

Wizz Air, easyJet e Condor: tre modelli di risposta

Nel segmento low cost europeo emergono tre approcci differenti. Wizz Air punta sulla stabilità totale del prezzo: nessun sovrapprezzo carburante e nessuna modifica post-prenotazione. È una scelta aggressiva dal punto di vista commerciale, che sposta completamente il rischio sull’organizzazione interna.

EasyJet adotta invece una strategia comunicativa più orientata alla fiducia del consumatore, con la promessa che il prezzo non cambierà dopo l’acquisto e che non verranno applicati supplementi legati al fuel. In questo caso, la leva principale non è solo economica, ma anche psicologica: ridurre l’incertezza percepita.

Condor mantiene una posizione più prudente. La compagnia conferma la stabilità operativa, ma ammette implicitamente che un prolungato aumento dei costi energetici potrebbe riflettersi sulle tariffe nel corso dell’anno. È un approccio realistico, meno assertivo, che riflette una maggiore esposizione alle dinamiche del mercato leisure.

Le rassicurazioni IATA ai viaggiatori

Se si osserva il sistema nel suo complesso, emerge un elemento chiave, ovvero che nonostante il panico diffuso e le relative e dovute analisi, non esiste al momento una crisi di approvvigionamento del carburante. Le forniture globali sono considerate sufficienti e diversi paesi hanno aumentato la produzione di jet fuel per compensare le tensioni geopolitiche. Anche secondo International Air Transport Association, infatti, non esiste il rischio di carenza di carburante per il 2026 e proprio da loro arriva una sorta di rassicurazione per i viaggiatori. Le raffinerie hanno aumentato la produzione e i flussi commerciali si sono riorganizzati in modo da compensare le criticità legate al Medio Oriente.

Il direttore generale Willie Walsh ha sottolineato che la situazione è attualmente sotto controllo, ma con una precisazione importante: l’equilibrio potrebbe essere temporaneo. Con l’arrivo della stagione estiva e la possibile riduzione delle scorte in alcuni mercati chiave, i prezzi energetici potrebbero rimanere elevati anche nei prossimi anni. Questa osservazione è probabilmente il punto più rilevante dell’intero scenario. Non siamo di fronte a una crisi immediata, ma a una fase in cui il costo del carburante è diventato una condizione strutturale del trasporto aereo e non più una variabile ciclica come in passato. Il carburante rimane strutturalmente più caro rispetto al periodo pre-crisi e soprattutto più sensibile a shock improvvisi. Il problema non è tanto la disponibilità, quanto la prevedibilità.