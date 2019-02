Jazz Night Express, il treno musicale che collega Rotterdam a Berlino

editato in: da

A bordo del Jazz Night Express sarà possibile mettersi in viaggio a godere tutta la notte dello spettacolo offerto su ben tre palchi.

Il viaggio da Rotterdam a Berlino a bordo del Jazz Night Express offre un’esperienza davvero unica, in un mx tra fascino vintage e intrigante musica jazz. Un vero e proprio sogno su rotaie, per un viaggio notturno tra le città europee che offre ai passeggeri un’atmosfera romantica.

È questo un classico esempio in cui il percorso per raggiungere la propria destinazione fa nettamente parte dell’esperienza di viaggio. Il Jazz Night Express non è infatti soltanto un mezzo per recarsi in un luogo. Si tratta di una notte folle prima di andare alla scoperta della propria meta turistica designata. A bordo sono presenti ben tre palchi, calcati da jazz band di grande esperienza, chiamate ad allietare le carrozze, generando una chimica indescrivibile.

Il tutto nasce dalla passione di Chris Engelsman (uno degli organizzatori) per i treni notturni: “Credo si tratti di un comodo, efficiente e soprattutto romantico modo di viaggiare”. Questi ha raccontato a Lonely Planet d’aver scoperto dell’assenza di treni notturni da e per l’Olanda ormai dal dicembre del 2016. Ha così voluto porre rimedio a tutto ciò, colmando un vuoto che riteneva pesare sui tanti appassionati, come lui, di viaggi al calar della sole. Ha così deciso di prenotare un treno charter, dando il via alla ricerca di passeggeri per giugno 2019 (dal 28 al 30).

Per rendere il tutto un vero e proprio successo però era necessario rispettare alcuni punti chiave. Il primo riguarda la scelta delle destinazioni, rappresentate da due città particolarmente ricche di storia e intriganti. Il tutto per poter rendere questo viaggio notturno tra i migliori in assoluto. Ha poi deciso di optare per l’aggiunta di una costante colonna sonora, con il jazz a rappresentare la soluzione ideale per facilitare un senso di rilassamento generale.

Si parte da Rotterdam e si arriva a Berlino, con fermata prevista ad Amsterdam. Una splendida storia che sembra venir fuori da un’epoca lontana, con Engelsman in grado di delineare il proprio sogno, afferrarlo e concretizzarlo, dando il via al proprio viaggio in treno personale. Quello che per il 2019 è soltanto un esperimento, in seguito potrebbe divenire una vera attrazione turistica. Si punta dunque a fornire questo servizio almeno tre volte l’anno nel 2020, per poi garantire l’esperienza per altre destinazioni.