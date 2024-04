È partito il “Treno della Buonanotte”, che ci fa scoprire il cuore d’Europa

Un viaggio da fare in treno di notte nel cuore dell'Europa, per poi scoprire di giorno alcune delle città più suggestive e imperdibili del nostro continente

Tra le migliori strategie per risparmiare sui viaggi c’è quella di partire di notte: permette di spostarsi dove si desidera, evitando di pagare una nottata in albergo e di perdere qualche ora giornaliera di visita nella destinazione scelta. Soprattutto i giovani lo sanno benissimo, e per questo nel nostro continente è sempre più richiesto il ritorno dei treni notturni.

A tal proposito, abbiamo un’ottima notizia: è partito il “Treno della buona notte – The Good Night Train” di European Sleeper, una start-up che permette di addormentarsi sui binari di Bruxelles per svegliarsi in quelli di Praga, nel cuore dell’Europa.

Come funziona il “Treno della Buonanotte”

Il primo viaggio del “Treno della Buonanotte” è partito il 25 marzo dalla Capitale del Belgio alla volta della Repubblica Ceca. Si tratta di ulteriore snodo che va ad aggiungersi alla rete europea di treni notturni, riporti in voga anche da European Sleeper nel maggio 2023.

Come si può leggere sul sito ufficiale della start-up, sul “Treno della Buonanotte” si possono trovare più opzioni di viaggio. La più comoda prevede un massimo di 3 letti in uno scompartimento, che a sua volta può essere prenotato come singolo, doppio e triplo, comprensivo di comodo materasso, letto rifatto con piumone, cuscino e lenzuola.

Uomini e donne viaggiano insieme, tranne nello scompartimento riservato alle donne. Si può avere anche una sveglia all’orario che si desidera, insieme a un asciugamano e un set di cortesia inclusi nel prezzo del biglietto. Inoltre, sono previsti anche colazione, acqua minerale e drink di benvenuto, mentre altre bevande e snack possono essere acquistati dal personale di bordo. I prezzi per questo viaggio partono da soli 49 euro.

Il viaggio del “Treno della Buonanotte”

Il viaggio a bordo del “Treno della Buonanotte” è possibile farlo sia all’andata che al ritorno, quindi con partenza da Bruxelles per Praga e viceversa.

Bruxelles è una città ricca di fascino, dinamica, romantica e divertente in cui scoprire diversi luoghi di puro interesse, come oltre 90 musei, splendidi edifici e capolavori dell’arte. Praga, dal canto suo, è una Capitale che permette di fare un vero e proprio viaggio indietro del tempo e che si distingue per un’eleganza eccentrica, ma allo stesso tempo raffinata e irresistibile. Anche in questo caso sono tantissime le attrazioni da visitare, come il suo immenso castello medievale, realizzato nel IX secolo e oggi sede della Presidenza della Repubblica, e l’Orologio Astronomico, legato a numerose storie e leggende.

Il “Treno della Buonanotte” tocca anche le stazioni di Anversa, Rotterdam, Amsterdam, Berlino e Dresda. Anversa è una bellissima città del Belgio che vanta un intatto fascino medievale, che si può scoprire passeggiando in un grazioso centro storico pieno di vicoli acciottolati su cui si affacciano numerosi palazzi antichi e graziosi caffè.

Rotterdam è invece una città molto moderna dei Paesi Bassi, nota per essere una località con un susseguirsi di edifici e opere costruiti da famosi architetti in tempi recenti. Amsterdam, la Capitale, è conosciuta come la “Venezia del Nord” per via della presenza di numerosi canali canali. Allo stesso tempo, è molto famosa anche per i tanti luoghi di interesse che offre.

C’è poi Berlino, sorprendente Capitale della Germania, che mette a disposizione un pressoché infinito patrimonio culturale che comprende varie forme e stili artistici. Infine Dresda, anch’essa città tedesca, che per la sua indiscutibile bellezza è soprannominata “la Firenze sull’Elba”.