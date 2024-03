Aprono le vendite per l’Orient Express italiano: i dettagli

Non è solamente un comune viaggio in treno, bensì una vera e propria esperienza come poche altre al mondo: sta per partire La Dolce Vita Orient Express, un’avventura su ruote ferrate che ci porterà alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli d’Italia (e non solo). Scopriamo quando aprono ufficialmente le vendite, come fare per acquistare un biglietto e quali sono gli itinerari attualmente in programma.

Biglietti La Dolce Vita Orient Express: quando e come acquistarli

“Espressione di vita, libertà, lusso e piacere”: così viene presentato La Dolce Vita Orient Express, un nuovo viaggio in treno che dovrebbe debuttare la prossima primavera 2025. Si tratta di un’esperienza che richiama le atmosfere dell’Italia degli anni ’60, quella della “dolce vita” caratterizzata da un’attenzione all’arte, alla cultura e alla mondanità. A bordo di vagoni d’epoca riccamente arredati, si potrà vivere un’avventura piena di emozioni. L’attesa può sembrare ancora lunga, ma le vendite dei biglietti per l’Orient Express italiano stanno già per aprire.

A partire dal 2 aprile 2024, sarà possibile organizzare il proprio viaggio contattando il centro prenotazioni, mentre dal 24 aprile 2024 si potrà prenotare direttamente online dal sito ufficiale dell’Orient Express. I prezzi, naturalmente, sono piuttosto alti: si parte da 3.500 euro a persona in cabina deluxe e da 4.700 euro a persona in suite, per un itinerario di una notte. “Siamo entusiasti di inaugurare ufficialmente una nuova era di viaggi. Questa iniziativa incarna l’essenza di un’esplorazione esclusiva, dove la raffinatezza incontra l’avventura” – ha commentato Gilda Perez-Alvarado, CEO di Orient Express.

Gli itinerari de La Dolce Vita Orient Express

Come sarà La Dolce Vita Orient Express? Il treno avrà 12 cabine deluxe e 18 suite, oltre ad un vagone speciale chiamato “La Dolce Vita”. Saranno inoltre presenti la carrozza ristorante, la lounge e il bar, dove poter trovare ristoro e assaporare alcune delle specialità italiane. I viaggi verranno organizzati in collaborazione con i migliori chef e sommelier internazionali, per offrire ai passeggeri un servizio a 5 stelle, ovviamente tutto made in Italy. Un’occasione perfetta per scoprire la gastronomia e i migliori vini del nostro Paese.

Al momento, sono previsti 9 diversi itinerari che attraversano tutta la penisola: questi viaggi esclusivi ci permetteranno di scoprire la ricchezza delle regioni italiane, ammirandone i tesori più belli e invidiati nel resto del mondo. Quali rotte sono in programma? La prima è il Coast to Coast, che collegherà due incantevoli città italiane: la prima è Venezia, splendida perla sull’omonima laguna, affacciata sul mare Adriatico, mentre la seconda è Portofino, famosa meta turistica dei vip, lambita dalle acque del mar Tirreno.

La Bella Italia partirà ancora da Venezia, per raggiungere però la città di Siena, una delle più belle della Toscana. Uno dei viaggi più entusiasmanti è la Transiberiana Italiana, che si snoderà tra le città di Matera e Palena, attraversando affascinanti panorami montani. Il Viaggio tra i Vini Italiani, invece, ci porterà tra le colline toscane: da Roma si potrà dunque visitare Montalcino, un borgo meraviglioso. È poi il Piemonte ad essere protagonista di Vino e Tartufo, l’itinerario che si dipanerà tra i paesaggi vinicoli (e non solo) del Monferrato.

La scoperta della Costa Tirrenica sarà all’insegna del mare, un bellissimo viaggio che da Roma si dirigerà verso Palermo, costeggiando la punta dello stivale. L’itinerario del Sud Italia, invece, toccherà le città di Maratea e di Palermo, esplorando i magnifici panorami delle regioni meridionali. Infine, spazio alle Meraviglie della Sicilia e del Mediterraneo, un’incredibile avventura alla scoperta della grande isola, con tappa presso la Valle dei Templi di Agrigento, la città di Taormina e il maestoso vulcano Etna.