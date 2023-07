10 mete esotiche low cost: paradisi veri

Chi ha detto che per andare in qualche paradiso tropicale bisogna per forza spendere tantissimo? Vediamo quali sono le più belle mete esotiche low cost. Partiamo dalla Thailandia, un vero sogno per chi ama le isole ricoperte di palme e le acque cristalline: Koh Tao (in foto) è la destinazione ideale per godersi un po' di relax o per fare splendide immersioni subacquee, alla ricerca di vita sottomarina.