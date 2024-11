Tutti i mercatini di Natale più belli della Svizzera

Fonte: iStock I mercatini di Natale più belli della Svizzera

La Svizzera è uno dei luoghi più belli dove trascorrere il Natale grazie alle sue atmosfere affascinanti e magiche, rese ancora più suggestive dalle montagne innevate tutt’attorno. Le strade si riempiono di alberi natalizi adornati di luci e palline, mentre le casette in legno sprigionano tutta la loro vivacità rendendo i mercatini lo scenario perfetto dove trascorrere le serate, fare acquisti e respirare appieno l’aria natalizia, che in Svizzera profuma di vin brûlé, formaggio fuso e cioccolata calda.

Ma quali sono i mercatini di Natale più belli della Svizzera? Noi di SiViaggia abbiamo selezionato per voi i migliori: qui troverete i nostri suggerimenti e tutte le informazioni utili, come date e orari, per aiutarvi a organizzare le vostre vacanze.

Badener WunderDorf, Baden

Una delle mete più apprezzate in Svizzera per chi ama le vacanze termali è Baden, la cittadina situata nella valle Limmat, a 25 chilometri da Zurigo. Qui, durante le vacanze natalizie, il soggiorno perfetto si ottiene mixando relax e divertimento grazie ai mercatini del Badener WunderDorf. Gli stand più amati sono quelli dedicati allo street food, ma non mancano casette in legno specializzate nella vendita di prodotti artigianali e tante attività perfette per grandi e bambini. Tra queste citiamo l’escape room all’aperto “Adventure Christmas Market” e la tenda lounge dove rilassarsi sorseggiando un caldo bicchiere di vin brûlé.

Il mercatino, raggiungibile facilmente a piedi perché situato nel cuore di Baden, è aperto dal 31 ottobre al 22 dicembre, dal martedì al venerdì dalle 16:00 alle 24:00 mentre sabato e domenica dalle 12:00 alle 24:00.

Illuminarium, Zurigo

Zurigo abbraccia le festività natalizie come solo poche città europee sanno fare. Di mercatini ne troverete tantissimi e, uno dei più belli, è sicuramente Illuminarium. Dal 7 novembre al 30 dicembre, il cortile interno del Museo Nazionale si trasforma in un luogo incantato dove luci, musica e gastronomia si incontrano per offrirvi un’esperienza indimenticabile. La parte con i mercatini, dove troverete stand con prodotti tipici, chalet della fonduta e bar, è accessibile gratuitamente, mentre la parte con gli spettacoli luminosi è a pagamento.

Quest’anno ci sono due spettacoli di luce: Yuki’s Musical Christmas, perfetto per i bambini, proiettato ogni 45 minuti dalle 17:00 alle 20:00 e Odissey in Space della durata di 25 minuti, che sincronizza le musiche di artisti e band famose come Pink Floyd e The Doors con proiezioni video. I biglietti sono acquistabili online dal sito ufficiale.

Il mercatino, dov’è presente anche una discoteca per bambini organizzata tutte le domeniche dalle 15:00 alle 17:00, è situato di fianco alla stazione ferroviaria di Zurigo, raggiungibile con i bus HStops Bahnhofquai/HB (linee 4, 11, 13, 14, 17, 46) o Bahnhofplatz (linee 3, 6, 10, 31). È aperto tutti i giorni tranne il 24 e il 25 dicembre.

Winterland, Locarno

Dal 21 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, la città di Locarno si trasforma nello scenario natalizio perfetto con Winterland. Il programma è ricco di iniziative: dalla proiezione sulla facciata di Palazzo Marcacci di una fiaba luminosa (tutti i giorni dalle 17:30) alla pista di ghiaccio, dove l’entrata è gratuita, mentre il noleggio dei pattini a pagamento. Non mancano i concerti e, ovviamente, i tanto attesi mercatini di Natale. Alcune casette in legno saranno le stesse durante tutto il periodo, mentre alcune cambieranno per stupire i visitatori con proposte sempre diverse.

L’entrata ai mercatini è gratuita e saranno aperti il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 16:00 all’1:00, il mercoledì dalle 11:30 all’1:00, il venerdì dalle 15:00 alle 2:00, il sabato dalle 10:00 alle 2:00 e la domenica dalle 10:00 all’1:00. Dalla stazione di Locarno potete raggiungerli a piedi in 10 minuti o con il bus della linea 1 o 7.

Christkindlimarkt, Zurigo

Torniamo a Zurigo, dove da 31 anni viene organizzato uno dei più grandi mercatini di Natale al coperto d’Europa. Allestito nella hall della stazione ferroviaria, questo mercatino vanta oltre 140 casette in legno con prodotti artigianali unici e selezionati, oltre che lo splendido albero di Natale alto oltre 10 metri proveniente dalla foresta dell’Uetliberg e allestito e decorato da Lindt & Sprüngli. Durante il periodo dell’Avvento è previsto anche un ricco programma di intrattenimento dedicato ai bambini come la giostra, i laboratori per decorare i biscotti natalizi o il trucca bimbi.

Il mercatino è aperto dal 21 novembre al 24 dicembre, dal giovedì al sabato dalle 11:00 alle 22:00, dalla domenica al mercoledì dalle 11:00 alle 21:00, mentre il 24 dicembre dalle 11:00 alle 16:00.

Noël au Quai, Ginevra

Il Quai du Mont-Blanc, dal 21 novembre al 24 dicembre, risplenderà con le luci e le decorazioni dei mercatini di Natale più belli di Ginevra. Oltre alle classiche casette in legno, dove potrete acquistare tanti prodotti artigianali o provare le specialità del territorio, il programma prevede anche una giostra per i bambini, parate musicali, performance con abiti e musiche tradizionali, workshop, spettacoli circensi e concerti. E non dimenticate di fare una passeggiata sulle sponde del lago, decorato dalle luci natalizie e dove troverete il classico chalet dove provare la famosa fonduta svizzera.

I mercatini sono aperti dal lunedì al mercoledì dalle 12:00 alle 21:00, il giovedì fino alle 22:00, il venerdì e il sabato fino alle 23:00. La domenica, invece, saranno aperti dalle 11:00 alle 21:00.

Montreux Noël, Montreux

Uno dei mercatini più belli d’Europa si trova a Montreux, sulle rive del lago di Ginevra. Aperto dal 21 novembre al 24 dicembre, viene organizzato da ben 30 anni portando gioia e divertimento sia ai grandi che ai bambini. Oltre agli stand ricchi di prodotti artigianali, sono molto belle le iniziative previste nel programma: tra queste citiamo la casa di Babbo Natale, dove i bambini possono incontrarlo sulla cima di Rochers-de-Naye, lo show con la carrozza volante di Babbo Natale e la ruota panoramica allestita nella piazza centrale.

I mercatini con i prodotti artigianali sono aperti il lunedì e il martedì dalle 11:00 alle 20:00, il mercoledì e il giovedì fino alle 21:00 e il venerdì fino alle 22:00; il fine settimana, invece, sono aperti dalle 10:00 alle 22:00 il sabato e dalle 10:00 alle 20:00 la domenica. Il giorno di Natale, invece, chiuderanno alle 17:00.

Per raggiungere la città e i suoi mercatini, situati a 200 metri dalla stazione ferroviaria, consigliamo di affidarvi ai trasporti pubblici perché i parcheggi sono limitati.

Natale in Piazza, Lugano

Dal 30 novembre 2024 al 7 gennaio 2025, potrete vivere il Natale nel cuore di Lugano grazie alle luci e alle decorazioni allestite in Piazza della Riforma. Troverete tanti mercatini, sparsi per le vie del centro storico, gli chalet gastronomici e tanta musica dal vivo.

Basler Weihnacht, Basilea

Organizzato dal 28 novembre al 23 dicembre nelle piazze Barfüsserplatz e Münsterplatz, il mercatino natalizio di Basilea è considerato uno dei più belli di tutta la Svizzera. Münsterplatz offre la cornice perfetta grazie alla presenza della storica cattedrale, dalla cui cima potrete ammirare l’intera piazza con i mercatini, mentre Barfüsserplatz si presenterà ai vostri occhi come un mare di mercatini dai tetti bianchi, dove aleggia nell’aria profumo di vin brûlé e dei tipici Läckerli di Basilea (un tipo di pan pepato).

Il mercatino è aperto tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 20.30, il 23 dicembre sulla Barfüsserplatz chiude alle 20.00 e quello sulla Münsterplatz alle 18.00.

Città delle Stelle, San Gallo

Durante l’Avvento la città di San Gallo, famosa per il quartiere delle abbazie riconosciuto Patrimonio UNESCO, si trasforma letteralmente nella Città delle Stelle. Sono quasi 700 le stelle che scintillano e danzano in una coreografia speciale creata per decorare il centro storico e immergerlo in una luce magica e speciale. Non mancherà l’abete natalizio sulla Klosterplatz, al centro del quartiere dell’Abbazia, e i tanti mercatini dove acquistare idee regalo originali e artigianali. I mercatini sono aperti dal 28 novembre al 24 dicembre, dalle 11:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì e dalle 11:00 alle 18:00 il sabato e la domenica.

Waisenhausplatz, Berna

Arriviamo anche alla capitale, Berna, dove il bellissimo mercatino di Waisenhausplatz delizia i visitatori con addobbi festosi, alberi di Natale e decorazioni luminose, con il profumo del vin brûlé mescolato al “Wiehnachtsgüezi” e con oltre 50 bancarelle. Nelle tradizionali casette in legno troverete mandorle tostate, decori natalizi, formine per biscotti e altri souvenir e idee regalo speciali.

Il mercatino è aperto dal 29 novembre al 24 dicembre 2024, dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 20:00 e la domenica dalle 10:00 alle 18:00.

Sternenmarkt, Berna

Sempre a Berna si trova un mercatino relativamente giovane, ma che attira ogni anno sempre più visitatori. Stiamo parlando del Sternenmarkt, organizzato dal 21 novembre al 28 dicembre. Qui troverete 80 chalet in legno con tante delizie invernali, bevande calde e prodotti di design proposti da espositori sempre diversi. L’Europapromenade, situata accanto al Palazzo Federale, offre invece una vista mozzafiato sul quartiere del Marzili e sulle Alpi, oltre che una vasta scelta di prelibatezze culinarie, servite sia negli chalet che nei food truck. Per i bambini non manca un’area apposita con la giostra e tante animazioni per farli divertire.

Il mercatino è aperto dal lunedì al sabato dalle 11:00 alle 22:00, mentre la domenica dalle 11:00 alle 20:00. Il 24 dicembre, invece, sarà aperto solo fino alle 17:00, mentre il 25 dicembre resterà chiuso.

Mercatino natalizio, Yverdon-les-Bains

Il mercatino di Natale di Yverdon-les-Bains si terrà dal 30 novembre al 24 dicembre. In questa graziosa cittadina termale situata tra il Giura, le colline di La Broye e il Lago di Neuchâtel, considerata un importante centro termale, è presente anche un castello che, in occasione dell’Avvento, sarà vestito a festa. Decorazioni e luminarie contribuiranno a creare l’atmosfera perfetta per i turisti che desiderano scoprire i mercatini della città allestiti in Piazza Pestalozzi ricchi di casette con prodotti artigianali e specialità gastronomiche. I mercatini sono aperti il lunedì, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 22:00, il mercoledì dalle 13:30 alle 22:00, il sabato dalle 10:00 alle 22:00 e la domenica fino alle 19:00.

Villaggio dell’Avvento, Olten

Questo mercatino attira ogni anno oltre 175.000 visitatori perché in grado di offrire l’atmosfera perfetta sia per i grandi che per i bambini. Il programma del Villaggio dell’Avvento di Olten, oltre a prevedere i classici mercatini – in totale 55 chalet decorati con prodotti che cambiano ogni settimana – vanta anche altri eventi speciali. Tra questi il Babbo Natale volante che sfreccia ogni giorno sulla Kirchgasse per raggiungere il Villaggio dell’Avvento, la giostra di Natale, la pista da slittino lunga 107 metri o la pista di ghiaccio artificiale. Il mercatino è aperto dal 30 novembre al 22 dicembre, dal lunedì al giovedì dalle 15:00 alle 21:00, il venerdì fino alle 23:00; il sabato, invece, è aperto dalle 11:00 alle 23:00 e la domenica dalle 11:00 alle 20:00.

Mercatino di Natale in Franziskanerplatz, Lucerna

A Lucerna, invece, i mercatini natalizi vengono allestiti nella piazza accanto alla chiesa francescana, raggiungibili facilmente a piedi dalla stazione dei treni. Dal 5 al 22 dicembre potrete immergervi nell’atmosfera festiva creata dagli stand che vendono sia idee regalo e prodotti artigianali che specialità tipiche come il vin brûlé e il pan di zenzero, ma non solo. Le decorazioni a Lucerna sono davvero speciali: al centro del mercatino troverete la più grande corona dell’Avvento della Svizzera centrale, dal diametro di 3 metri e decorata con candele alte 4 metri. Un altro gioiello imperdibile è il presepe creato da Max Rudin con figure a grandezza naturale.

I mercatini sono aperti dalle 11:00 alle 20:00.

Mercatino a Gruyères

Seppur conti una popolazione di appena 2000 abitanti, la cittadina di Gruyères rappresenta una delle mete imperdibili in Svizzera per chi ama i mercatini di Natale. Chiuso al traffico e reso completamente pedonale, il centro di Gruyères si trasforma in un vero e proprio villaggio fiabesco dove incontrare Babbo Natale e lasciarsi avvolgere dalla magica atmosfera delle feste. Il mercatino si terrà dal 28 novembre al 5 gennaio.