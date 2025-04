Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Se c’è un modo perfetto (e sostenibile) per vivere un’esperienza di viaggio unica, è sicuramente salire a bordo di un treno. Non si tratta solo di raggiungere una destinazione, ma di essere testimoni di paesaggi sbalorditivi, attraversare montagne, valli e villaggi che sembrano usciti da una fiaba.

Dalle pianure rosse dell’Outback australiano a bordo del leggendario The Ghan, fino alle Alpi innevate percorse dal Glacier Express svizzero, ogni viaggio in treno è un’avventura visiva indimenticabile.

Ma quali sono le tratte ferroviarie più spettacolari del mondo? Ecco alcune delle più affascinanti, selezionate da Titan Travel, che offrono il perfetto mix di bellezza naturale, accessibilità e comfort.

The Himalayan Queen, India

Iniziamo con una gemma dell’India: la Himalayan Queen, un viaggio che parte dalla stazione di Kalka e arriva fino a Shimla. Un vero e proprio viaggio nel tempo, a bordo dei famosi “toy trains”, treni piccoli e affascinanti progettati per le montagne a scartamento ridotto.

Questa tratta offre vedute spettacolari delle valli e delle cime innevate dell’Himalaya, ma anche scorci affascinanti di villaggi e mercati locali. Il biglietto standard costa molto poco ed è un’opzione incredibilmente conveniente per chi desidera un’avventura economica e panoramica.

Il Bernina Express, Svizzera e Italia

Una delle tratte ferroviarie più famose d’Europa, il Bernina Express collega la Svizzera all’Italia, attraversando paesaggi alpini mozzafiato. Partendo da Chur, in Svizzera, il treno attraversa il Patrimonio Mondiale dell’Unesco, la Rhaetian Railway e permette di godere di una vista spettacolare sui ghiacciai del Bernina e i laghi alpini.

La bellezza di questo viaggio è senza pari, con scorci che sembrano usciti da una cartolina. I passeggeri possono esplorare il percorso in tutta comodità, con 25 fermate che offrono l’opportunità di scoprire altre bellezze locali. Il costo dei biglietti è moderato.

Kuranda Scenic Railway, Australia

Spostandoci in Australia, il Kuranda Scenic Railway offre una vista spettacolare sulla Barron Gorge National Park, con fermate panoramiche vicino alle Cascate Barron. Questo viaggio vi porterà attraverso un paesaggio tropicale che culmina nella stazione di Kuranda, un piccolo villaggio circondato da giardini tropicali. Il treno stesso è una parte dell’esperienza, con una storia che affonda le radici nel passato e un fascino che incanta chiunque lo percorra.

The Rocky Mountaineer, Canada

Quando si parla di viaggi spettacolari, il Rocky Mountaineer non può mancare. Questo treno vi condurrà attraverso le maestose Montagne Rocciose canadesi, un paesaggio di vette innevate, fiumi cristallini e foreste selvagge. A bordo, i passeggeri godono di una vista a 360 gradi grazie alle cupole di vetro, che offrono una panoramica impareggiabile della natura selvaggia del Canada. Il Rocky Mountaineer è famoso per la sua eccellenza e per la qualità del servizio, con oltre 1.500 recensioni sul web che lo lodano per la bellezza dei suoi panorami.

The Jacobite Steam Train, Scozia

Se siete fan di Harry Potter, il Jacobite Steam Train è il viaggio che fa per voi. Questo treno a vapore percorre la linea ferroviaria che collega Fort William a Mallaig, passando sopra il celebre Viadotto di Glenfinnan, noto per le sue apparizioni nei film di Harry Potter. Ma anche senza il tocco magico del cinema, la sola vista sulle Highlands scozzesi è da mozzare il fiato. Il paesaggio montuoso e i laghi che punteggiano il percorso sono, infatti, a dir poco spettacolari.

TranzAlpine, Nuova Zelanda

La TranzAlpine è uno dei viaggi ferroviari più spettacolari che si possano fare in Nuova Zelanda. Questo treno attraversa le Alpi meridionali, permettendo ai passeggeri di godere di vedute incredibili delle montagne, dei fiumi e delle pianure. Il viaggio, che va da Christchurch a Greymouth, è noto per i suoi paesaggi straordinari e per la qualità del servizio. Se amate la natura selvaggia e incontaminata, questa tratta è un must.