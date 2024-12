Treni turistici invernali, le novità di Trenitalia

Tra partenze speciali e nuove tratte, sono tantissimi i treni che porteranno gli italiani in vacanza in Italia, e non solo

Fonte: 123RF I treni dell'inverno di Trenitalia

Trenitalia ha annunciato le novità dell’inverno 2024-2025. Tra partenze speciali durante le festività natalizie e nuove tratte che saranno inaugurate nei prossimi mesi, sono tantissimi i treni, regionali, turistici o ad alta velocità, che porteranno gli italiani in vacanza in giro per l’Italia, contribuendo a far loro scegliere un tipo di viaggio sostenibile.

I treni delle feste

I primi treni dell’inverno sono già partiti e sono quelli che raggiungono, nel periodo delle feste, i mercatini di Natale e le località sciistiche. Dal venerdì alla domenica, fino a fine marzo, è possibile viaggiare coi Frecciarossa verso Oulx e Bardonecchia, in Piemonte, partendo da Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e Torino. A questi si aggiungono fino a inizio gennaio due nuovi collegamenti il sabato e la domenica per Trento, Rovereto, Ora e Bolzano che partono da Milano, Brescia e Verona per raggiungere i mercatini di Natale più famosi del Trentino-Alto Adige e le località di montagna.

Si riconfermano anche per questa stagione invernale i collegamenti giornalieri con i treni regionali tra Torino e le piste di risalita di Bardonecchia, tra Ventimiglia e le piste di Limone Piemonte e fino Torino e Oulx. Per chi vuole raggiungere il Marché de Noël di Aosta, fino al 5 gennaio, è previsto un potenziamento delle 14 corse dei bus del fine settimana tra Aosta e Ivrea con ulteriori sette autobus al giorno. Durante le festività natalizie e nei fine settimana, fino a fine marzo, i FrecciaLink permettono di raggiungere alcune località montane: Aosta, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio, Pinzolo, la Val Gardena, la Val di Fassa e la Val di Fiemme.

Nel fine settimana, si può raggiungere con l’Intercity Bardonecchia partendo da Genova e Torino, con fermate intermedie a Bussoleno e Oulx. Parte, invece, un nuovo collegamento Intercity tutti i giorni da Bari/Lecce verso Bolzano. Con i treni regionali si possono raggiungere gli altri mercatini di Natale di tutta Italia, da quello di Asti a Natale ad Assisi fino ai mercatini di Natale di Pietrarsa.

Treni dei mercatini non solo in Italia. Da Milano, Venezia, Bologna e Genova si possono raggiungere i mercatini di Natale della Svizzera a bordo degli Eurocity, in collaborazione tra Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere (SBB). Se non avete mai visitato quelli di Zurigo, Berna, Basilea, Montreux, Losanna e Ginevra è l’occasione giusta.

Nuovi Frecciarossa

I treni Frecciarossa raggiungono una frequenza record: cento collegamenti giornalieri tra Milano e Roma, di cui 9 con tempi di percorrenza inferiori alle 3 ore, e 50mila posti disponibili ogni giorno, di cui oltre 35mila tra Milano e Napoli. Inoltre, grazie al Frecciarossa 1000 in doppia composizione aumentano i posti offerti nei giorni e nelle fasce orarie a maggiore richiesta. L’introduzione di nuovi collegamenti diretti, come quelli per Gorizia (che nel 2025 sarà Capitale europea della cultura) da Napoli e Roma, arricchisce ulteriormente l’offerta, ampliando sempre più il numero di destinazioni servite dall’alta velocità.

Sono ben 16 le Frecce giornaliere tra Roma e la Calabria, comprese due corse notturne che attraversano l’Italia permettendo di ottimizzare il tempo delle proprie vacanze. Anche la Puglia ha 16 collegamenti al giorno tra Roma e le principali città della regione, e collegamenti notturni che uniscono Milano e Lecce nelle giornate a maggiore mobilità. Per gli amanti della montagna, Frecciarossa e FrecciaLink offrono nuove possibilità di viaggio verso Bardonecchia, Val Gardena, Cortina e altre rinomate località alpine, ideali per gli sport invernali o i mercatini natalizi.

Treni turistici, le novità dell’inverno

Saranno diversi i collegamenti della stagione invernale di FS Treni Turistici Italiani. Il 21 dicembre partirà da Torino il Sicilia Express, un treno charter notturno nato dalla collaborazione con la Regione Siciliana, che raggiungerà Palermo e Siracusa e ripartirà il 5 gennaio dalla Sicilia versi Nord. Un viaggio esperienziale che celebra la cultura enogastronomica siciliana anche grazie ai prodotti tipici serviti nella carrozza ristorante del treno.

Fonte: Ipa

Il giorno dell’Epifania parte, invece, il Treno della Befana, un treno storico con locomotiva a vapore che, da Firenze S. M. Novella, attraverserà il Mugello fino ad arrivare a San Piero A Sieve, in provincia di Firenze. La seconda metà di gennaio vedrà la partenza del Treno delle terme euganee effettuato con treno storico tra Milano e Abano-Montegrotto Terme.

A gennaio 2025 partirà un collegamento notturno internazionale che, da Roma, varcherà le Alpi per arrivare a Innsbruck e a Monaco di Baviera. All’inizio del 2025 ci saranno anche dei treni turistici con carrozze storiche come sulla Transiberiana d’Italia in Abruzzo e il Treno del Mandorlo in fiore in Sicilia che partirà nel mese di marzo.

Treni regionali

I treni regionali sono un ottimo modo di viaggiare alla scoperta dell’Italia in quanto coprono l’intero territorio nazionale dal confine più a Nord fino alla punta estrema della Sicilia. Con più di 6.000 corse giornaliere, infatti, i treni regionali italiani offrono un servizio capillare lungo tutto il nostro Paese, anche grazie a 180 Link – bus, navi e altri mezzi, acquistabili in un’unica soluzione sui canali Trenitalia – consentendo di raggiungere un vasto numero di destinazioni, anche quelle più remote. Quest’inverno, anche sui treni regionali, sono previste novità, che riguardano in particolare il rinnovo della flotta e l’introduzione di nuovi servizi.

Il successo dei treni notturni

Il 2024 sarà ricordato per il successo ottenuto dal rilancio dei treni notturni che hanno letteralmente spopolato. Gli Intercity Notte sono stati scelti dal 7% in più di passeggeri rispetto al 2023 e il +30% rispetto al 2022, superando i 2 milioni di viaggiatori trasportati entro la fine di quest’anno. Questa crescita è trainata dalla sensibilità verso la sostenibilità e dalla convenienza del viaggio notturno, che collega capillarmente oltre 150 stazioni, incluse 17 in Sicilia, tra Nord e Sud Italia. Ideali per le vacanze e per lunghi spostamenti, i treni notturni offrono diverse soluzioni di comfort, dalle cuccette alle cabine letto con servizi dedicati, come per esempio la colazione. Competitivi rispetto all’aereo, consentono di raggiungere mete turistiche come Taormina o Cortina d’Ampezzo. Gli Intercity Notte collegano, nel periodo delle feste di Natale, Roma e Bolzano, con prolungamento anche alle stazioni di Ponte Gardena, Chiusa, Bressanone, Fortezza e Vipiteno fino al Brennero. Sul fronte europeo, il collegamento Euronight/Nightjet effettuato in cooperazione tra Trenitalia e le ferrovie austriache Oebb, collega ogni giorno La Spezia e Roma con Vienna e amplia l’offerta transfrontaliera, rafforzando l’impegno verso un turismo sostenibile e interconnesso.

Fonte: ANSA Foto

Nuovi Intercity

Con il cambio orario di dicembre, sono previste novità anche nel servizio di treni Intercity. Innanzitutto, una copertura più ampia delle tratte nazionali, sia nei giorni feriali sia nei weekend, con il prolungamento dei collegamenti verso Bardonecchia, Lecce, Bari, Milano e Bolzano. Le novità includono il prolungamento verso Savona della tratta Torino-Genova e il nuovo collegamento Roma-San Benedetto del Tronto, che amplia la connettività lungo la costa adriatica.

Non solo treni ma anche bus, per raggiungere quelle zone d’Italia dove nin arrivano i binari. Busitalia offrirà diversi collegamenti che hanno lo scopo di valorizzare le bellezze artistiche e naturalistiche del nostro territorio. Dai servizi treno+bus, come Assisi Link, Spoleto Link, e Narni Link, a quelli treno+funicolare con Orvieto Link, fino ai collegamenti dedicati a luoghi naturalistici come Marmore Link e Piediluco Link, senza dimenticare la navigazione sul Lago Trasimeno e le sue isole.