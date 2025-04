Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

La Spagna racchiude autentici tesori che vanno oltre Madrid e Barcellona: uno di questi si chiama Gaztelugatxe e si trova sulla costa dei Paesi Baschi. A fare da cornice le acque agitate del mar Cantabrico e le alture del monte Burgoa, che rivelano un promontorio roccioso collegato alla terraferma da un ponte serpeggiante. Un luogo unico al mondo e assolutamente da visitare, passo dopo passo. Scarpe comode, mi raccomando: si dovranno affrontare 241 gradini scolpiti nella roccia per arrivare a quello che risulta uno dei panorami più emozionanti d’Europa.

Cosa vedere a Gaztelugatxe

Tra le cose più importanti da vedere a Gaztelugatxe c’è l’eremo. È stato costruito nel lontano X secolo e nonostante la sua dimensione piccola e raccolta è carico di storie e misteri. Si racconta che marinai superstiti dai naufragi lasciavano un voto e ancora oggi si segue un antico rituale di suonare per tre volte la campana accompagnando il gesto con un desiderio. Un luogo che custodisce secoli di fede e sogni. Non molti sanno però che oltre ad essere stato un eremo, in realtà ha anche svolto le proprie attività nelle vesti di convento, fortezza e prigione. Alcuni racconti spiegano che ha persino incarcerato alcune donne accusate di stregoneria. Nel tempo ha saputo resistere a saccheggi, incendi e all’inquisizione. Nel 1978 l’ultima ricostruzione che ha dato una nuova vita al luogo, oggi raggiunto da turisti in cerca di luoghi particolari e unici da scoprire.

Una curiosità che riguarda il luogo? È stato set di alcune scene della serie TV Il trono di spade. La HBO ha ambientato proprio qui la dimora maestosa della casata Targaryen che nelle puntate veniva chiamata Dragonstone, Roccia del drago. Oggi sono tanti anche gli appassionati della serie TV che raggiungono il luogo per percorrerlo a piedi alla ricerca degli scatti visti sullo schermo. Visitabile tutto l’anno, dà il suo massimo in estate quando il clima è particolarmente favorevole anche se in modo proporzionale aumenta il numero di turisti che lo raggiungono.

Chi ha in programma un viaggio in Bizkaia non può perdersi questa tappa che si caratterizza per una forma conica a 150 metri a picco sul mare. Un percorso a zig-zag che connette la vetta da un’estremità all’altra da percorrere con qualche sosta per scattare foto uniche da condividere sui social.

Dove si trova e come arrivare

Gaztelugatxe abbiamo capito essere un luogo ricco di fascino situato nel nord della Spagna e più precisamente lungo la costa della Biscaglia. L’isolotto roccioso appartiene al comune di Bermeo e dista circa 10 chilometri dal centro abitato di Bakio. La città più vicina? Bilbao, circa 35 chilometri di strada ed è proprio da qui che conviene partire per raggiungere Gaztelugatxe. Per proteggere l’area e tutelarla, entrare con un veicolo privato è praticamente impossibile ma sono previsti dei parcheggi limitrofi e strategici da cui si prosegue a piedi attraverso un sentiero che porta verso il mare. Un’alternativa è data dai mezzi pubblici: con la rete Bizkaibus si trovano diversi collegamenti da e per Bilbao specialmente durante l’estate. Una volta raggiunto l’inizio del sentiero si dovrà percorrere una camminata con 241 scalini che conducono al ponte e quindi all’eremo di San Juan de Gaztelugatxe.