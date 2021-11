Vicino Parigi c’è una foresta magica fatta di luci e colori

A soli 60 chilometri da Parigi esiste un luogo intriso di fascino e suggestione dove la magia ha preso il sopravvento. Ci troviamo nel già noto Zoo Safari di Thoiry, è qui che artisti provenienti dalla città di Zigong in Cina, insieme ai professionisti del parco safari, hanno dato vita a un festival delle lanterne rivisitato dove luci e colori sono assoluti protagonisti. Così è nato il Thoiry Lumières Sauvages, una meravigliosa manifestazione che illumina i giardini di Château di Thoiry.

Giunto alla quarta edizione, il festival ha deciso di rinnovarsi in grande stile grazie al supporto degli artisti provenienti dalla città di Zigong conosciuta anche come Lantern Town of the South Kingdom, perché è qui che si tiene uno dei festival delle lanterne più straordinari del mondo intero.

Nei giardini del parco di Thoiry ora ci sono più di 1000 animali, piante e altri elementi che si illuminano al calar del sole. Un percorso delle meraviglie che si snoda per un chilometro e mezzo e che attraversa i giardini del castello che domina sullo zoo.

Aperto nel 1965 al pubblico, il parco comprende uno zoo, un giardino botanico e il castello, appunto, configurandosi come una delle attrazioni più imperdibili nei dintorni di Parigi, complici le manifestazioni che qui ogni anno vengono organizzate, tra cui anche il festival delle luci. Dopo essere stata meticolosamente rinnovata, la manifestazione si appresta a stupire e incantare i viaggiatori di tutto il mondo dal 31 ottobre 2021 al 6 marzo 2022.

Un magnifico spettacolo da scoprire e riscoprire con assoluta lentezza con la famiglia, con il proprio compagno o con gli amici che si configura come un’esperienza immersiva tra atmosfere luminose e musicali. Un universo magico e inedito tutto da scoprire attraverso un inedito e sorprendente festival delle lanterne colorate.

Il percorso permette ai visitatori di diventare i protagonisti di una passeggiata incantata che si snoda tra boschi e fattorie in cui vivono gli animali autoctoni e fiorisce la flora locale. C’è anche un’area marina da attraversare per conoscere fauna, coralli e polpi giganti.

Frutti giganti, insetti e fiori dalle dimensioni gigantesche, invece, ci fanno sentire piccoli al cospetto della bellezza e della grandiosità della natura. Non manca neanche un’area dedicata ai dinosauri, per riscoprire la grandiosità del passato e per incantare i più piccoli.