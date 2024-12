In queste città è già Natale: villaggi, luminarie e giardini vestiti a festa

Fonte: @LAGARTY Lumina Park a Milano

Mancano poche settimane a Natale e le città si vestono a festa. Le luminarie accendono strade e piazze, videomapping trasformano case e palazzi in scorci fiabeschi, i giardini si trasformano in magici villaggi e spuntano ovunque mercatini natalizi che profumano di cannella. Passeggiare nei centri storici diventa, così, un’esperienza meravigliosa, dove respirare l’atmosfera delle feste e tornare bambini.

Se siete incantati dalle atmosfere natalizie, ecco alcuni luoghi imperdibili dove trascorrere qualche ora in compagnia dei vostri cari in giro per l’Italia.

Trame di luce a Roma

L’Orto botanico di Roma si è trasformato in un giardino magico. Il giardino alle pendici del Gianicolo è diventato un Villaggio delle luci, che consente un’immersione tra spettacolari installazioni e opere d’arte luminose create per questa mostra sensoriale immersiva di light art en plein air. Sono 22 le tappe nell’Orto botanico, alcune opere sono interattive e altre sono state allestite in ambienti chiusi. L’ingresso di Trame di luce è negli spazi esterni di Palazzo Corsini, dove ha sede l’Accademia nazionale dei Lincei, punto di partenza del percorso con la prima installazione intitolata “Luminaripainting” e da qui è tutto un crescendo. La musica è parte fondamentale del percorso esperienziale, che esplode di intensità in ogni installazione che sprigiona ciascuna una melodia diverse. La colonna sonora è stata creata ad hoc per l’evento.

Info e prezzi

L’ingresso alla mostra sensoriale “Trame di luce” avviene presso l’Accademia Nazionale dei Lincei in via Corsini, 25. Il biglietto d’ingresso parte da 12 euro ed è acquistabile sul sito ufficiale o direttamente al botteghino a partire da 30 min prima di ogni apertura. Sono previsti pacchetti per famiglie e gruppi, oltre a riduzioni e agevolazioni per alcune categorie. L’apertura al pubblico va dal mercoledì alla domenica, con aperture straordinarie ogni giorno da giovedì 26 dicembre a lunedì 6 gennaio. La mostra resta chiusa martedì 24 dicembre, mercoledì 25 dicembre e martedì 31 dicembre. Gli orari di accesso sono dalle 18 alle 23, con ultimo ingresso alle 21 circa.

Fonte: Ufficio stampa

Lumina Park a Milano

Il Paese delle Meraviglie di Lumina Park illumina l’ex Macello a Milano. Si tratta del parco di luminarie più grande della città. Dopo aver incantato l’Europa con le sue scenografie spettacolari e le installazioni artistiche in città come Praga, Vilnius e Budapest, questo evento immersivo itinerante trasforma per la prima volta quest’area periferica meneghina in uno spettacolare viaggio luminoso ispirato al mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Più di 200 installazioni luminose, culture interattive e giochi di luce che raccontano la magia senza tempo delle favole, tra arte e tecnologia, sono pronte a stupire grandi e piccini. Camminando lungo un percorso di circa 1.5 km, si possono scoprire ambientazioni incantate, come il Castello delle Meraviglie, il Labirinto di Carte e un’area completamente dedicata alla Regina di Cuori. Ogni tappa è studiata per offrire un’esperienza sensoriale completa, con effetti speciali e accompagnamenti sonori che immergono i visitatori in un’atmosfera fiabesca.

Info e prezzi

I biglietti sono disponibili online e costano 19 euro per il biglietto standard dal lunedì al giovedì e 21 euro dal venerdì alla domenica. Il biglietto ridotto per under 18, studenti (fino a 26 anni di età), over 65, disabili (fino al 67%) e accompagnatore disabile di qualsiasi entità costa 17 euro dal lunedì al giovedì e 19 euro dal venerdì alla domenica. Il biglietto family per 2 adulti e 2 bambini oppure 1 adulto e 3 bambini è valido dal lunedì al giovedì costa 65 euro e 72 euro dal venerdì alla domenica. Lumina Park sarà aperto fino al 2 marzo 2025 presso l’ex Macello di Milano in viale Molise, 62. Gli orari di apertura variano in base all’ora del tramonto:

– dal 22 novembre al 12 gennaio dalle ore 18.00 fino alle 22

– dal 13 gennaio al 2 febbraio dalle ore 18.30 fino alle 22

– dal 3 febbraio al 23 febbraio dalle ore 19.00 fino alle 22

– dal 24 febbraio al 2 marzo dalle ore 19.30 fino alle 22.

Fonte: @LAGARTY

Lumagica ai Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano

Da quest’anno, ai Giardini di Castel Trauttmansdorff alle porte di Merano, c’è una grande novità ovvero l’apertura invernale straordinaria in occasione di Lumagica Merano. Il celebre giardino botanico, infatti, si trasforma in un parco luminoso, con un percorso di circa 1,3 km di luci, che accompagna i visitatori a immergersi nella magia della luce e a vivere questo spazio aperto solitamente solo nella bella stagione in una prospettiva nuova e molto suggestiva. Oltre 300 sono le installazioni a temi diversi, che creano giochi di luci e spettacoli di acqua e laser, con stazioni interattive ed effetti sonori.

Info e prezzi

Lumagica è visitabile tutti i giorni fino al 6 gennaio 2025 (escluso il 24 dicembre) dalle 16.30 alle 21. I biglietti online costano 19,90 euro per gli adulti, 17,90 euro l’ingresso ridotto (portatori di handicap, scolari, studenti, apprendisti e anziani a partire dai 65 anni di età) e 14,90 euro per i bambini da 6 a 14 anni compresi (i bambini sotto i 6 anni entrano gratis). si possono acquistare anche presso l’Ufficio del turismo di Merano o direttamente in loco, ma i prezzi cambiano leggermente: adulti 22,50 euro, ridotto 20,50 e bambini 16,50 euro.

Fonte: Ufficio stampa

Lighting 4 Savona

In occasione della candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura 2027, la città ligure per le festività natalizie trasforma strade e monumenti in opere d’arte urbana attraverso l’utilizzo di tecnologie sostenibili e a basso consumo. Il progetto “Lighting 4 Savona” consiste nell’aver creato delle texture luminose, dai decori tipici della ceramica bianca e blu di Savona, sui palazzi storici più famosi e nei punti cruciali della città. Le tappe principali di questo viaggio di luci sono piazza del Popolo, piazza Mameli, dove sorge il Monumento ai Caduti – che ogni giorno ferma la città alle ore 18 per un minuto di raccoglimento -, la Torre Leon Pancaldo detta La Torretta, piazza Pertini e, infine, la Pinacoteca Civica di piazza Chabrol. A ogni luogo è associata una parola chiave che ha ispirato il lavoro: “Partecipazione” in piazza del Popolo, “Memoria” in piazza Mameli dove l’attenzione si concentra sul Monumento ai Caduti, che sarà illuminato, allo scoccare delle 18, con una scenografia luminosa dedicata e dinamica sincronizzata ai 21 rintocchi delle campane per poi lasciare una luce poetica fino alla mezzanotte, “Identità” a La Torretta, illuminata sulla tre facciate da motivi ispirati ai decori tipici della ceramica albisolese, “Radici” in piazza Pertini, dove un fascio di luce circoscrive la scritta incisa sulla facciata di un palazzo Cultura=Capitale, e “Arte” in piazza Chabrol, dove si conclude il percorso con un suggestivo intervento in cui si alternano le proiezioni dei quadri luminosi realizzati appositamente sulla facciata della Pinacoteca ispirate all’arte figurativa della ceramica di Albisola e realizzate con la stessa tecnica delle immagini proiettate sulla Torretta proprio per creare un fil rouge che unisce gli interventi all’interno della città.

Info e prezzi

“Lighting 4 Savona” sarà visibile gratuitamente dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025.

Fonte: Ufficio stampa

Lo show di luci Colors 2 – The Journey Continues a Bressanone

La città di Bressanone celebra il periodo natalizio, oltre che con i mercatini di Natale, anche con uno show di luci e musica unico in Italia: “Colors 2 – The Journey Continues” che immergerà la storica Hofburg, il Palazzo vescovile, in un meraviglioso spettacolo di videomapping accompagnato da una musica altrettanto suggestiva, per vivere un’esperienza che va ben oltre la classica festa di Natale. Lo spettacolo vuole essere non soltanto un intrattenimento, ma anche una riflessione sul significato di pace, diversità e amicizia. Al centro dello spettacolo c’è un piccolo colibrì colorato che vola in un mondo variopinto come messaggero di amore, luce e pace. Questo incantevole personaggio accompagna il pubblico in un viaggio musicale che oscilla tra sogno e realtà.

Info e prezzi

Lo spettacolo dura 20 minuti va in scena tutte le sere, tranne il 24 e 24 dicembre, fino al 6 gennaio 2025. Sono previste due rappresentazioni ogni sera: alle 17.30 e alle 18.30, con un ulteriore spettacolo alle 19.30 nei fine settimana (venerdì e sabato). I prezzi variano a seconda della giornata:

– lunedì: adulti 10 euro, studenti e anziani (con documento 8 euro

– martedì-giovedì: adulti 11 euro, studenti e anziani 9 euro

– venerdì, sabato e festivi: adulti 13 euro, studenti e anziani 11 euro

– domenica: adulti 11 euro, studenti e anziani (con documento) 9,00 euro.

I bambini tra 0 e 5 anni entrano gratis; 6–9 anni pagano 2 euro, mentre 10–14 anni pagano 5 euro.